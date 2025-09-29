Nėštumo ir ovuliacijos testai: ką būtina žinoti prieš patikint atsakymu

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Linos Stočkutės-Plytnikės teigimu, vaistinėse parduodami nėštumo ir ovuliacijos testai yra greitieji imunologiniai – jie nustato hormono buvimą šlapime ir pateikia atsakymą „taip“ arba „ne“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tokie testai patogūs, nes leidžia greitai gauti pirminį rezultatą. Tačiau jeigu kyla abejonių ar rezultatas nesutampa su organizmo siunčiamais signalais, būtina kreiptis į gydytoją dėl laboratorinių tyrimų ar ultragarsinio ištyrimo“, – pabrėžia vaistininkė.
Gydymo įstaigose atliekami kraujo tyrimai ar ultragarsiniai tyrimai yra tikslesni, nes parodo ne tik patį faktą, bet ir tikslią hormono koncentraciją ar ovuliacijos laiką.
Nėštumo testai
Nėštumo testai nustato hCG hormoną šlapime. Vaistinėse randami testai – juostelės, kasetės ar pieštukai – 97–99 proc. tikslumu rezultatą parodo jau nuo pirmos praleistos mėnesinių dienos. Gydymo įstaigose atliekami kraujo tyrimai šį hormoną gali nustatyti dar anksčiau – praėjus 7–10 dienų po ovuliacijos. Tiksliausi yra ultragarsiniai tyrimai, kurie paprastai atliekami nuo 5–6 nėštumo savaitės.
„Vaistinėje dirbu daugiau nei 20 metų, tačiau labiausiai įsiminė atvejis, kai jauna moteris su mama norėjo grąžinti panaudotą nėštumo testą. Testas buvo neigiamas, todėl jos argumentavo, kad jis tiesiog nepateisino lūkesčių“, – prisimena vaistininkė.
Anot jos, svarbu suprasti, kad testų tikslumui gali turėti įtakos daugybė veiksnių. Viena dažniausių klaidų – netinkamas rezultato įvertinimo laikas.
„Jei testas skaitomas per anksti, atsakymas dar gali būti neaiškus, o per ilgai palaukus atsiranda klaidingų linijų. Per anksti atlikti nėštumo testai taip pat gali būti klaidingai neigiami, nes hCG hormono lygis dar per žemas, kad testas jį užfiksuotų. Be to, vaisingumo gydymui naudojami hCG preparatai gali duoti klaidingai teigiamą rezultatą“, – akcentuoja L. Stočkutė-Plytnikė.
Ovuliacijos testai
Ne mažiau dėmesio sulaukia ir ovuliacijos testai, kurie nustato liuteinizuojančio hormono (LH) padidėjimą šlapime. Šio hormono šuolis įvyksta likus 24–36 valandoms iki ovuliacijos, todėl tai pats vaisingiausias metas. Testuotis rekomenduojama pradėti nuo 11–12 ciklo dienos ir tęsti kelias dienas iš eilės, paprastai iki 16–18 ciklo dienos, priklausomai nuo jo ilgio.
„Jeigu nepavyksta pastoti, gydymo įstaigose atliekami kraujo tyrimai, nustatantys LH, estradiolio, progesterono pokyčius, arba ultragarsiniai folikulų stebėjimo tyrimai. Jie atliekami transvaginaliniu ultragarsu, kai matuojamas folikulų dydis kiaušidėse ir tiksliai nustatomas ovuliacijos laikas“, – aiškina L. Stočkutė-Plytnikė.
Nedarykite šių klaidų
Norint gauti patikimus rezultatus, būtina laikytis kelių svarbių taisyklių: visada perskaityti konkretaus testo instrukciją iki galo, patikrinti jo galiojimo datą, mėginį paimti švariomis, sausomis rankomis, rezultatus vertinti tiksliai nurodytu laiku. Jei atsakymas neaiškus, testą reikia pakartoti arba kreiptis į gydytoją.
„Nėštumo testą rekomenduojama atlikti ryte, kai hCG koncentracija šlapime didžiausia, o ovuliacijos testą – popiet ar vakare, nes ryte LH hormonas dar nebūna pasiekęs piko“, – rekomenduoja vaistininkė.
nėštumo testasovuliacijaultragarso tyrimas
Rodyti daugiau žymių