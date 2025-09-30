Šimtametę ištyrę mokslininkai paskelbė savo atradimus: bus naudinga visiems

Ispanijos gydytojai išsamiai ištyrė Mariją Branyas Morerą, kuri buvo seniausias pasaulio žmogus, kol pernai mirė sulaukusi 117 metų.
Jie pastebėjo aiškius senatvės požymius, tačiau keletas biologinių veiksnių apsaugojo ją nuo ligų, kurios kamuoja daugelį senjorų.
„Su amžiumi žmonės tampa ligų maišais, tačiau ji buvo išimtis, ir norėjome suprasti, kodėl“, – sakė tyrėjas iš Barselonos dr. Manelis Estelleras.
„Pirmą kartą mums pavyko atskirti senatvę nuo ligos“, – teigė jis.
Paskutiniais gyvenimo metais Marija prisileido gydytojus, kurie norėjo įminti jos ilgaamžiškumo paslaptį. 1907 m. San Franciske (JAV) gimusi moteris 1915 m. persikėlė į Kataloniją ir išgyveno du pasaulinius karus, Ispanijos pilietinį karą ir COVID-19 pandemiją. Koronavirusu ji sėkmingai prasirgo, nors buvo jau 113 metų amžiaus.
M.Estelleras ir jo kolegos rėmėsi kraujo, seilių, šlapimo ir išmatų mėginiais, paimtais likus metams iki Marijos mirties. Tyrėjai gilinosi į jos genetiką ir įvairių genų aktyvumo ir neaktyvumo laipsnį; baltymų rūšis, organizmo reakcijų skilimo produktus ir mikroorganizmų įvairovę jos žarnyne.
Tyrėjai nustatė, kad Marijos chromosomų galuose esančios apsauginės kepurėlės, vadinamos telomerais, buvo ypač trumpos, o tai buvo aiškus jos ląstelių senėjimo požymis. Ir kiti biologiniai rodikliai išdavė, kad ji nėra jaunuolė: pasireiškė polinkis į uždegimus; buvo atsiradusios mutacijos, vedančios prie leukemijos.
Tada tyrėjai atkreipė dėmesį į epigenetinius laikrodžius, siekdami įvertinti Marijos biologinį amžių. „Ji buvo mažiausiai 10–15 metų jaunesnė nei jos chronologinis amžius“, – sakė M.Estelleras. Jos žarnyno mikrobiomas taip pat buvo labai jaunas, ten klestėjo Bifidobacterium bakterijos, kurios taip pat laikomos naudingomis sveikatai.
Tačiau jos ilgaamžiškumas nebuvo susijęs vien su genetika. Marija neturėjo antsvorio, valgė daug jogurto, nerūkė ir negėrė alkoholio. Jos socialinis gyvenimas buvo turtingas, šeima ir draugai – visada šalia.
Tyrėjai tikisi, kad apie Mariją surinkti duomenys padės sukurti naujus metodus, kad žmonės senatvėje išliktų sveiki. „Galime sukurti vaistus, kurie atkartotų gerųjų genų poveikį, – sakė M.Estelleras. – Marijos tėvai jai perdavė labai gerus genus, bet mes negalime pasirinkti savo tėvų.“
Taigi, žinios apie Marijos stiprią sveikatą gali būti naudingos visai žmonijai ir ypač tiems, kuriems gamta pašykštėjo natūralaus polinio į ilgaamžiškumą.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
ŠimtametėilgaamžiškumasIspanija
