Paaiškėjo, kas nutinka kepenims, jei žmogus geria kavą kasdien

Ir anksčiau manyta, kad kavoje esantys bioaktyvieji junginiai gali sumažinti kepenų ligų riziką. Manoma, kad kavos vartojimas sulėtina kepenų ligų progresavimą.
Išsami tyrimų šia tema analizė patvirtino ryšį tarp kavos gėrimo ir kepenų sveikatos. Tačiau paaiškėjo ir šis tas visiškai naujo. Panašu, kad kava padeda subalansuoti žarnyno mikrobiomą ir netgi padeda sušvelninti epigenetinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos kepenims.
Kava – ne tik kofeinas. „Joje yra specifinių junginių, tokių kaip chlorogeno rūgštis ir polifenoliai, kurie pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu poveikiais, galinčiais padėti pagerinti kepenų sveikatą“, – teigė prevencinės kardiologijos dietologė Michelle Routhenstein.
„Oksidacinis stresas gali neigiamai paveikti kepenų ląsteles, skatinti uždegimą ir atsparumą insulinui“, – įspėjo ji.
Pasak tyrėjų, 2 puodeliai kavos per dieną gali būti aukso viduriukas kepenims.
Naujoji analizė, paskelbta žurnale „Biochemical Pharmacology“, patvirtino ryšį tarp kavos vartojimo ir kelių kepenų ligų atvejų sumažėjimo.
Pavyzdžiui, žmonėms, sergantiems lėtiniu hepatitu C, kavos gėrimas buvo susijęs su mažesniu kepenų pažeidimo sunkumu.
Žmonėms, sergantiems hepatitu C, kurie kasdien gėrė kavą, fibrozės ir cirozės progresavimo dažnis buvo žymiai mažesnis. Geriantieji po 2 puodelius per dieną taip pat turėjo mažesnę tikimybę susirgti kepenų ląstelių karcinoma, kuri dažnai gali pasireikšti sergant hepatitu C.
Alkoholinė kepenų liga yra per didelio alkoholio kiekio vartojimo pasekmė. Jos žala kepenims yra susijusi su kepenų fermentų AST, GGT ir ALT buvimu. Žmonės, kurie reguliariai geria kavą, turi mažesnį šių fermentų kiekį.
Su metaboline disfunkcija susijusia suriebėjusių kepenų liga (MASLD) yra labiausiai paplitusi lėtinė kepenų liga pasaulyje. Apžvalgoje teigiama, kad žmonės, kurie reguliariai gėrė kavą, 29 proc. rečiau susirgo MASLD nei tie, kurie jos negeria.
Kava veikia kepenis molekuliniu lygmeniu
Svarbu tai, kad apžvalgos autoriai atsekė cheminius mechanizmus, lemiančius numanomą kavos naudingą savybę, suderindami juos su tikėtinais specifiniais molekuliniais taikiniais kepenyse.
Jie tyrė penkias sritis:
– antioksidantų paramą kepenims;
– priešuždegiminį poveikį kepenims;
– antifibrotinį poveikį kepenims;
– medžiagų apykaitos palaikymą;
– žarnyno mikrobiomo pusiausvyros palaikymą.
Pirmosiose keturiose srityse autoriai nurodė konkrečias molekules, kurioms, remiantis esamais duomenimis, kava daro teigiamą įtaką. Penktojoje srityje jie nustatė įvairias žarnyno mikrobiomą balansuojančias bakterijas, kurių augimą kava padeda skatinti.
Koks kavos kiekis yra sveikiausias?
„Paprastai saugus kofeino kiekis yra apie 400 miligramų (mg) (apie 3–4 puodelius) per dieną, tačiau šis kiekis gali skirtis priklausomai nuo individualaus tolerancijos lygio“, – teigė M.Routhenstein.
Autoriai taip pat nurodė, kad žmonės, kurie turi padidėjusį jautrumą kofeinui, yra pasireiškę širdies ir kraujagyslių ligos ar nerimo sutrikimai, nepageidaujamas poveikis gali pasireikšti net ir vartojant nedidelį kavos kiekį.
„Daug žmonių, – įspėjo M.Routhenstein. – Gali patirti širdies permušimus, nerimą, nemigą, rūgšties refliuksą ir virškinimo trakto sutrikimus vartodami mažesnius kiekius, todėl reikia atsižvelgti į individualias organizmo savybes.“
Apžvalgoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad teigiamas ir neigiamas kavos poveikis priklauso nuo dozės.
Pavyzdžiui, išgeriant daugiau nei 5 puodelius kavos per dieną, gali padidėti MTL („blogojo“) cholesterolio kiekis kraujyje, o tai gali prisidėti prie dislipidemijos.
