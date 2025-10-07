Beata atrado būdą, kaip susigrąžinti veido jaunystę be plastinių operacijų

Prieš penkerius metus grįžusi į Lietuvą, Beata buvo vienintelė unikalaus intraoralinio veido masažo specialistė. Šiandien ji jau yra paruošusi keturias savo mokines. Nuo paprasto veido masažo procedūra skiriasi tuo, kad raumenys masažuojami ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, per burną.
Pirminė šio masažo paskirtis – padėti pacientams, kenčiantiems nuo veido paralyžiaus po insultų ar kitų ligų, tačiau šiandien jis taikomas ir siekiant išsaugoti jaunystę.
Šio masažo paslaptis – gerokai stipresnė raumenų inervacija, nei tai pavyksta masažuojant raumenis tik iš išorės. Pašnekovė neslepia, kad vos pradėjusi taikyti šį masažą sulaukdavo daug skeptiškų nuomonių, tačiau šiandien ji, kaip pati sako, gali pagrįsti bet kurį savo prisilietimą prie kliento veido, o rezultatai priverčia nutilti net didžiausius skeptikus.
Asmeninė patirtis – nuo euforijos iki šalto dušo
Jos kelionė su veido masažais prasidėjo po kuriozinio įvykio. Draugė, pastebėjusi pirmuosius senėjimo požymius, įkalbėjo ją injekcijomis pasididinti lūpas, kurios su amžiumi natūraliai ima glebti. Beata sutinka – pasikoreguoti veidą tokiu būdu labai patogu ir paprasta, tačiau moteris praranda savo veidą. Tiesa, tai suprato ne iš karto. Pašnekovė atvirauja, kad po procedūros jautėsi sau beprotiškai graži. „Prie savo naujų lūpų pripratau per sekundę. Man būdavo sunku praeiti pro veidrodį, vis sustodavau ir grožėdavausi savimi. Todėl dukros prašymas niekada daugiau to nedaryti, mane perliejo kaip šaltas dušas. Dukra pasidalino, kad aiškiai matėsi, kad tos lūpos – ne mano. Tuomet ir supratau, kad grožėjausi ne savo veidu“, – pasakoja moteris.
Ši patirtis paskatino ieškoti natūralių metodų, kurie leistų išsaugoti jaunystę. Pasak Beatos, kai supranti, ko nori, tereikia sutelkti mintis ir galimybės pačios atsiranda. Pirmasis jos mokytojas buvo labai griežtas, reikalaudavo tokio preciziškumo, kad priversdavo mokinius net ašaroti.
„Pradėjau abejoti tuo, ką darau, nes vis nesigaudavo. Bet vieną vakarą susiėmiau: pasileidau vaizdo įrašus ir mokiausi tol, kol pasiekiau rezultatą. Kai pavyko, supratau, kad savo rankose turiu didžiausią turtą – galiu pati su savo veidu padaryti viską, ko noriu“, – prisimena Beata.
Veido modeliavimo specialistė tikina galinti nuskenuoti veidą vos per kelias sekundes ir tiksliai nustatyti, kokios intervencijos padarytos, taip pat atpažinti kūno traumas, žandikaulio ar dantų problemas, atsispindinčias veide. Pasak jos, veido būklę veikia ir raumenų disbalansas ar netaisyklinga laikysena. „Menkiausias trūkumas pėdose atkeliauja iki viršaus. Bloga laikysena keičia kaklo ir galvos padėtį, o tai veikia veido raumenis. Tvarkant veidą dažnai tenka koreguoti ir kūną – masažai yra būtini“, – sako pašnekovė.
Pagalba veidui, kuri nieko nekainuoja
Pasak Beatos, su amžiumi raumenys plonėja, oda glemba, todėl jiems būtinas fizinis krūvis, nuo kurio atsistato raumenų apimtis ir oda vėl išsitempia. Kūno raumenis mes treniruojame sportuodami, o veido raumenys dažnai būna nejudrūs, todėl susiriša vienas su kitu. Tai susiję ir su mūsų patiriamu stresu, ir su aplinkos poveikiu, nes veidas visą dieną yra atidengtas. Ir jei vienas raumuo dėl kokių nors priežasčių išjuda iš savo vietos, jis paskui save tempia ir kitus. Be to, minkštas maistas silpnina kramtomuosius raumenis, o jie labai svarbūs veidui.
Gera žinia, kad veido raumenys turi atmintį. Vieną kartą juos suaktyvinus, užtenka tik paliesti, kad suformuotume norimą vaizdą.
Pašnekovė pabrėžia, kad palaikyti veido grožį neretai padeda labai paprasti ir nieko nekainuojantys metodai. Pavyzdžiui, Afrikoje moterys rišasi tamprią juostą ant pilvo, kad žinotų, ar nepastojo. Tačiau pilvo apimtis padidėja ir kūprinantis. Tuomet raištis pradeda spausti, o diskomfortas mums padeda išsitiesti.
Miegui, kad būtų teisinga kaklo padėtis, Beata, išanalizavusi įvairius pagalvių modelius, su siuvėja konstruktore sukūrė ypatingos formos pagalves, skirtas žmonėms, turintiems netaisyklingą laikyseną. Mat Lietuvos rinkoje ji nerado nieko panašaus, todėl teko jas siūti pagal individualų užsakymą. Neturint tokios pagalvės, pati paprasčiausia kaklo apsauga – aplink kaklą apsivynioti pleduką ar didelę skarą, kad kaklas būtų visą naktį įrėmintas.
Norint palaikyti veido skaistumą, prieš miegą naudinga raumenis atpalaiduoti šiluma – pavyzdžiui, pridėti prie veido karštą rankšluostį, o ryte – veidą atvėsinti ledukais. Šiais ir kitais patarimais, pavyzdžiui, kaip išvengti tamsių ratilų po akimis, kaip teisingai masažuoti veidą, Beata dalinasi socialiniuose tinkluose.
Specialistė tikina šiandien nežinanti atsakymo tik į vieną klausimą, susijusį su veido modeliavimu: kaip atstatyti šypseną žmonėms, kurie buvo paralyžiuoti. „Konsultavausi su neurologais net iš Naujosios Zelandijos.
Pasak jų, jau ir taip pasiekiau neįmanomai daug. Ramybės būsenoje visiškai nesimato defekto, tik kai žmogus šypsosi. Bet aš nenuleidžiu rankų – toliau studijuoju raumenis, ieškau, kaip juos paveikti, kad gaučiau norimą rezultatą. Bandau juos durti, spausti, tempti, naudoju įvairius pleistrus. Man be galo įdomus ir prasmingas šis darbas“, – atvirauja moteris.
Ką būtina žinoti apie odos priežiūrą
Beata atkreipia dėmesį į dar vieną svarbią jaunystės recepto dedamąją – kaip kasdien mes prižiūrime savo veidą.
Pasak jos, korėjietiška, japoniška ar kitų regionų kosmetika buvo testuota su to regiono žmonėmis, tačiau skirtingų platumų gyventojų oda skiriasi. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes susiduriame su metų laikų kaita, drėgme, vėju, šalčiu, šildymo sezonu. Todėl svarbu, kad odos priežiūros priemonės būtų pritaikytos Lietuvos gyventojo odai.
„Taip pat man buvo svarbu, kad jos būtų ir aukštos kokybės, ir pagal kainą prieinamos kiekvienai moteriai. Dažna moteris nežino, kad jos brangus kremas neįsisavina, jeigu ji veido nenuprausia prausikliu ir nenuvalo toniku. Jei neatliktas šis ritualas – ant veido galima tepti bet ką – efekto nebus.
Vidinio švytėjimo paslaptis
Paklausta, koks jos požiūris į šiuo metu vyraujantį jaunystės kultą, Beata tikina pati, nepaisant to, kad gali beveik „užkonservuoti“ savo veidą, nebijanti senti.
„Aš sutinku, kad pagražinti visada viską galima – yra puikių procedūrų. Bet man yra graži moteris, kai ji atrodo pagal savo metus. Man graži ir jauna mergina, ir susiraukšlėjusi senolė, jeigu ji švyti iš vidaus. Būtent šio vidinio švytėjimo aš siekiu ir savo masažais. Kai pas mane ateina moteris, aš jai, drįstu tvirtinti, suteikiu viltį.
Žiūrėdama į veidrodį, ji mato pokytį, kuris jai patinka. O nuo minties, kad esu graži, mūsų organizme gaminasi daugiau estrogeno ir laimės hormonų. Ir mes tiesiog pačios natūraliai gražėjame iš vidaus“, – įsitikinusi pašnekovė.
Būtent todėl jos masažų metu skamba savivertę didinančių afirmacijų įrašas. „Ačiū Tau, kad Tu esi“, – skamba jautrūs žodžiai, kuriuos taria profesionalus aktorius. Šiame įraše, kuris sukurtas kartu su psichologais, Beatos klientės girdi daugybę gražių žodžių apie tai, kokios jos nuostabios, unikalios ir nepakartojamos.
Pasak specialistės, tai padeda joms bent masažo metu nekritikuoti savęs ir pasijusti iš tiesų fantastiškomis. Ji įsitikinusi, kad tik tuomet, kai susijungia vidinis ir išorinis grožis, atsiranda taip geidžiamas natūralus veido švytėjimas.
Taigi, apjungdama prisilietimą, patarimus dėl veido priežiūros priemonių ir maisto papildų bei vidinių nuostatų apie save formavimą, Beata deklaruoja savo holistinį požiūrį į grožį ir padeda moterims ne tik gražiau atrodyti, bet ir pamilti save.