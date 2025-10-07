Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Įvardijo blogiausią dušo želę: sudėtyje – įtarimų kelianti medžiaga

2025 m. spalio 7 d. 07:04
Lrytas.lt
Ne viskas, kas maloniai kvepia, yra natūralu ir saugu. Tai galioja ir kasdienės higienos priemonėms, pavyzdžiui, dušo želė. „Öko-Test“ ekspertai išanalizavo 35 populiarius produktus, įsigytus Vokietijos vaistinėse ir prekybos centruose. Testuotojai nustebo – viena sudedamoji dalis sukėlė rimtą susirūpinimą.
Natūralumas: geriausi dušo želė
Reitinge buvo išskirta vienuolika kosmetikos priemonių, kurių pagrindą sudaro natūralūs ingredientai. Šie produktai pelnė aukščiausius įvertinimus ne tik dėl malonaus kvapo, bet ir dėl saugios sudėties. Tarp testo lyderių buvo „Weleda“ „Energy Aroma-Duschgel“ ir dm serijos „Alverde Pflegedusche Zeit für Glück“, kurių pagrindą sudaro mėtų ir bergamočių ekstraktai.
„L'Occitane Verveine“ dušo želė taip pat buvo įvertintas teigiamai. Išvardintuose produktuose nėra kenksmingų sintetinių priedų ir abejotinų kvapiklių, todėl jie puikiai tinka jautrią odą turintiems ar alergiškiems žmonėms.
Vokiečių ekspertai pabrėžia, kad aukšta kokybės prekė neprivalo kainuoti brangiai. Puikus pavyzdys – „Balea frische Energie Family Duschgel“.
Teigiamų atsiliepimų sulaukė „Lidl“ parduotuvių „Cien“ prekės ženklas bei „Edeka“ tinkle parduodamas „elkos“. Pasak „Öko-Test“, šie produktai išlaikė testus be didesnių problemų ir išsiskyrė labai konkurencinga kaina. Daugeliui vartotojų tai gali būti puiki brangesnės produkcijos alternatyva.
Kas nuvylė?
Ne visa išbandyta kosmetika pateisino lūkesčius. „Playboy“ „Play It Sexy Duschgel“ sulaukė kritiškų atsiliepimų, nes jame yra sintetinio muskuso junginio galaksolido. Ši medžiaga sunkiai skaidoma aplinkoje ir įtariama, kad ji veikia žmogaus hormoninę sistemą.
Kaip pažymi ekspertai, „Galaxolid“ anksčiau buvo aptiktas ekosistemose, o tai didina susirūpinimą dėl jo naudojimo kasdienėje kosmetikoje. Produktas taip pat neatitiko lūkesčių dėl ingredientų skaidrumo ir aplinkosaugos atsakomybės, todėl jo naudojimas gali būti rizikingas.
Parengta pagal fakt.pl inf.
