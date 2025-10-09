Kas vyksta organizme, kai 30 dienų nevartoji alkoholio? Iš gydytojos lūpų – pribloškiantys faktai

O kokia nauda sveikatai ir savijautai, jei 30 dienų susilaikoma nuo alkoholio?
Naujausia statistika rodo, kad daugiau nei 48 proc. JK suaugusiųjų išgeria alkoholio bent kartą per savaitę, o 32 proc. vyrų ir 15 proc. moterų viršija rekomenduojamą normą.
Net ir trumpa pertrauka nuo alkoholio gali duoti pastebimos naudos – greičiau, nei galite pamanyti.
„Net ir saikingas alkoholio vartojimas gali prisidėti prie prasto miego, blogos nuotaikos, svorio augimo, padidėjusio kraujospūdžio bei išaugusios kepenų, širdies ligų ir tam tikrų rūšių vėžio rizikos“, – sako bendrosios praktikos gydytoja Suzanne Wylie.
Ji priduria, kad blaivybės mėnuo padeda iš naujo permąstyti savo santykį su alkoholiu. Medikė atskleidė, kas vyksta organizme po 1, 2, 3 ir 4 savaičių, kai žmogus nustoja gerti.
Pirmoji savaitė: pagerėja miegas ir padidėja energijos lygis
Jei reguliariai vartojate alkoholį, vienas pirmųjų dalykų, kurį pastebėsite jo atsisakę, yra miego pagerėjimas ir išaugęs energijos lygis. Alkoholis sutrikdo gilaus miego fazę, o jo atsisakius organizmas greitai pradeda atkurti natūralius miego ciklus.
„Daug žmonių pasakoja, kad jaučiasi mažiau apsnūdę, turi daugiau energijos, išauga dėmesio koncentracija. Taip pat pagerėja hidratacija, nes alkoholis yra diuretikas, todėl pirmąją savaitę galite pastebėti, kad oda pasidarė skaistesnė“, – dalijasi S.Wylie.
Antroji savaitė: atsistato žarnyno mikrobiomos pusiausvyra, sumažėja pilvo pūtimas
Antrąją savaitę jūsų kepenys pradeda visiškai atsigauti. „Sumažėja kepenų fermentų, tokių kaip ALT ir GGT, kurių kiekis gali padidėti dėl alkoholio. Taip pat galite pastebėti teigiamą poveikį virškinimui, nes alkoholis dirgina skrandžio gleivinę“, – aiškina S.Wylie. Tai reiškia ne tik sklandesnį virškinimą, bet ir galbūt mažiau rūgšties refliukso simptomų.
Be to, žarnyno mikrobiomas atgauna pusiausvyrą, geriau įsisavina maistines medžiagas.
Kitas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, yra gliukozės kiekio kraujyje kontrolė. Alkoholis skatina nepastovius cukraus kiekio kraujyje pakilimus ir sumažėjimus, todėl atsisakius alkoholio pagerėja gliukozės koncentracijos kontrolė.
Dėl to sumažėja potraukis maistui ir padidėja motyvacija laikytis sveikos mitybos – tai netiesioginės abstinencijos naudos.
Trečioji savaitė: aštresnis protas ir šviesesnė nuotaika
„Alkoholis gali drumsti mąstymą ir pabloginti nuotaiką, todėl po kelių savaičių abstinencijos žmonės dažnai pastebi, kad yra labiau susikaupę, pagerėjo atmintis, sumažėjo nerimas“, – sako S.Wylie.
Daugelis žmonių taip pat teigia, kad jaučiasi ramesni ir atsparesni, nes gyvenimas be alkoholio dažnai sumažina nerimą ir stabilizuoja nuotaiką.
„Gali sumažėti kraujospūdis, ypač tiems, kurie gėrė beveik kiekvieną dieną. Tai padeda sumažinti bendrą širdies ir kraujagyslių ligų riziką“, – aiškina dr. Wylie.
Ketvirtoji savaitė: plika akimi matomi pokyčiai
Pirmojo abstinencijos mėnesio pabaigoje ryškėja ne tik savijautos pagerėjimas, bet ir išvaizdos pasikeitimai. Oda gali atrodyti skaistesnė, sumažėja patinimas ir paraudimas, dažnai atsiranda lygesnė veido spalva.
„Kepenų funkcijos rodikliai gali būti žymiai geresni, cholesterolio kiekis gali sumažėti. Psichologiškai mėnuo tampa įrodymu sau, kad galite mėgautis gyvenimu be alkoholio, o tai padeda susikurti ilgalaikius sveikesnius įpročius“, – pastebi S.Wylie.
Svarbiausia – tvirtai laikytis savo sprendimo, turėti planą ir įvertinti, kokią naudą atneša net ir trumpalaikis alkoholio atsisakymas. Tai nereiškia, kad turite visam laikui atsisakyti alkoholio, tačiau abstinencijos patirtis gali padėti sukurti sveikesnį santykį su alkoholiu.
Parengta pagal Standard.co.uk inf.
