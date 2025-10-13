Kodėl ryte burna smirda tarsi šiukšlinė? Medikė įvardijo jūsų klaidas

Bet kodėl ryte iš burnos sklinda nemalonus kvapas? Juk bent kelias valandas prieš miegą nieko nevalgiau ir išsivaliau dantis.
Pasak odontologės dr. Sofinos Ahmed, yra kelios priežastys, kodėl atsiranda blogas burnos kvapas. Įtakos turi seilės, miego kokybė ir sinusai.
Miego metu natūraliai sulėtėja seilių gamyba, o jei miegate pravira burna ar kvėpuojate pro ją – dar blogiau.
Seilių trūkumas reiškia, kad burna neišsivalo taip, kaip turėtų, todėl susidaro palankios sąlygos nemalonų kvapą skleidžiančioms bakterijoms, ypač aplink liežuvį.
„Tai paaiškina ne tik nemalonų kvapą, bet ir kartumą burnoje“, – sako S.Ahmed.
Kodėl prabudus burnoje sūru?
Sūrus arba „kraujo“ skonis burnoje vos pabudus ryte yra susijęs su nosimi ir gali būti ženklas, kad kažkas negerai su jūsų sinusais.
Gali būti infekcija, alergija arba rinitas, kuris sukelia gleivių lašėjimą gerkle miego metu.
„Šiose gleivėse gali būti bakterijų, uždegimo šalutinių produktų ir net mažų kraujo pėdsakų iš sudirgusių audinių. Dėl to burnoje atsiranda sūrus metalo skonis“, – aiškina S.Ahmed.
Ką reiškia rūgštus skonis?
Naktį seilės tampa rūgštinės, nes burnoje esančios bakterijos skaido likusį cukrų ar maisto likučius. Šis rūgštingumas gali paveikti skonio receptorius, dantų emalį ir bendrą burnos „šviežumą“.
Laringofaringinis „tylusis“ refliuksas – būklė, kai skrandžio rūgštis ir fermentai grįžta į gerklę, tačiau nesukelia rėmens, būdingo rūgšties refliuksui.
„Net ir be įprastų simptomų, skrandžio rūgštis naktį gali patekti į gerklę ir burną, padengdama liežuvį ir palikdama rūgštų skonį, kuris išlieka iki kito ryto“, – įspėjo S.Ahmed.
Miego higienos įtaka
Jei žmogus prastai išsimiega, tai gali atsiliepti jo skonio receptoriams. Labiausiai kenčia tie, kurie serga miego apnėja, nes, anot odontologės, jie gali prarasti jautrumą saldžiam, sūriam, rūgščiam ir karčiam maistui.
Kaip išvengti blogo kvapo?
Pasak gydytojos, burnos kvapą rytais galima reikšmingai pagerinti. Pirmasis jos patarimas – neprarasti skysčių, prieš miegą išgerti stiklinę vandens.
„Burnos sausumas sustiprina blogą kvapą, nes sudaro palankią terpę bakterijoms daugintis. Pasirūpinkite, kad dienos metu gautumėte pakankamai skysčių“, – patarė ji.
Kita idėja – vakare pakramtyti becukrę gumą. Tai skatina seilių gamybą ir padeda pašalinti apnašas.
Gydytoja taip pat rekomenduoja vakarais naudoti liežuvio valiklį.
„Liežuvio valymas padeda pašalinti apnašas, kurios, kaip įrodyta, yra stipriai susijusios su blogu skoniu burnoje rytais“, – priduria S.Ahmed.
Galiausiai nepamirškite naudoti dantų siūlo ir antibakterinio arba neutralaus pH burnos skalavimo skysčio.
