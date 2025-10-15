Tavo oda žino daugiau nei tu: kaip emocijos ir hormonai išduoda vidinį disbalansą

Dažniausiai šie pojūčiai išryškėja prieš svarbius gyvenimo įvykius – reikšmingus darbus, karjeros pokyčius ar asmeninius išgyvenimus, o vienas pagrindinių kelių, kaip organizmas mus informuoja apie nerimą – per odą. Gydytytoja, endobiogenikos specialistė Yulija Asovskaja sako, jog mokėti atpažinti tokius ženklus yra svarbu siekiant geresnės savijautos ir pataria kaip tai padaryti.
Įsiklausykime į savo kūną: jis dažnai pasako daugiau, nei galėtume įsivaizduoti
Gydytoja Y. Asovskaja teigia, jog vienas pirmųjų signalų, kad žmogus patiria stresą, yra kortizolio išsiskyrimas. „Ne be reikalo kortizolis plačiai vadinamas streso hormonu. Jis gali paveikti odos pigmentaciją, ardyti kolageną ir taip mažinti odos elastingumą“, – sako endobiogenikė.
Jos teigimu, mokslas jau seniai yra patvirtinęs, jog žmogaus odos būklė tiesiogiai priklauso nuo nervų ir hormonų sistemos pusiausvyros: „Kai įsivyrauja disbalansas, oda yra pirmasis organas, kuris sureaguoja, ir tai labai dažnu atveju akivaizdžiai pastebima.“
Tylūs hormonų trikdytojai: toksinai kosmetikoje
Ne tik emocijos, bet ir aplinkos veiksniai daro reikšmingą įtaką žmogaus organizmui. Pasak gydytojos Y. Asovskajos, vieni pagrindinių, tačiau nematomų žmogaus priešų yra toksinai.
„Jie veikia hormoninę pusiausvyrą – gali slopinti arba imituoti hormonų veiklą, o tai atsiliepia visam organizmui, taip pat ir odai“, – aiškina gydytoja.
Y. Asovskaja priduria, kad endokrininę sistemą veikiančių medžiagų žmogaus aplinkoje yra daug – pradedant geriamuoju vandeniu ir baigiant kosmetika.
„Kosmetikoje dažniausiai randami ftalatai, parabenai, perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS), taip pat medžiagos, esančios pakuotėje, pvz., bisfenolis A. Visos šios medžiagos gali veikti kaip žmogaus hormonai, tačiau jos yra stipresnės ir gali blokuoti natūralią hormonų veiklą. Pavyzdžiui, jos gali sutrikdyti moters mėnesinių ciklą, paveikti vaisingumą ar skydliaukės funkciją“, – aiškina gydytoja ir priduria, jog derėtų vengti bet kokios produkcijos, turinčios šias medžiagas.
Holistinė kosmetika – investicija į hormonų ramybę
Holistinės kosmetikos prekės ženklą „Merglow“ įkūrusi Jorūnė Gaučaitė sako, kad moterų supratimas apie grožį turėtų prasidėti nuo įsiklausymo į savo kūną.
„Kuriant „Merglow“ produkciją tikiu, kad grožis prasideda ne nuo maskavimo, o nuo supratimo. Mūsų filosofija – kurti odai draugišką, holistinę kosmetiką pagal holistinio standarto principus: be toksinų, remiantis moksliniais tyrimais ir gerbiant žmogaus organizmą bei gamtą. Rūpintis savimi – tai ne tik teptis kremą, bet ir klausytis savo kūno, stebėti emocijas, miegą bei mitybą“, – teigia J. Gaučaitė.
Ji priduria, jog oda geba atspindėti žmogaus įpročius, emocijas ir net kasdienius pasirinkimus.
„Kai suprantame, kaip emocinis stresas ar hormonų pokyčiai veikia jos būklę, galime tai kontroliuoti: duoti sau daugiau poilsio, mažinti įtampą, rinktis kosmetiką be toksinų. Tai ne apie rutiną – o apie sąmoningumą“, – sako J. Gaučaitė.
