EBPO tyrimas: vis daugiau jaunų ir senų žmonių jaučiasi vieniši

Ketvirtadienį Paryžiuje paskelbtoje EBPO tyrimo ataskaitoje teigiama, kad kasdien su draugais bendraujančių 16–24 metų jaunuolių dalis, 2015 m. siekusi 44 proc., 2022 m. sumažėjo iki 36 proc., o laikotarpiu nuo 2006 iki 2015 m. sumažėjo devyniais procentiniais punktais.
Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad 2018–2022 m. jaunimas buvo ta grupė, kuri labiausiai jautė, kad socialiniai santykiai tapo skurdesni.
Visose amžiaus grupėse socialinė atskirtis labiausiai didėjo tarp 65 metų amžiaus ir vyresnių žmonių.
Nuo 2015 m. iki 2022 m. žmonių, kurie nurodė, kad niekada nesusitinka su draugais, dalis padidėjo 5,5 procentinio punkto iki 11,4 proc.
Tačiau EBPO įspėjo, kad šie skaičiai greičiausiai atspindi nenorą tiesiogiai su kuo nors bendrauti COVID-19 pandemijos metu.
Apskritai EBPO tyrimo metu nustatyta, kad per pastaruosius 15 metų pramoninių šalių gyventojų, kurie asmeniškai susitinka su kitais žmonėmis, dalis nuolat mažėjo – vietoje to imta dažniau bendrauti su draugais ir šeimos nariais telefonu ar per socialinius tinklus.