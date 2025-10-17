Vaisius, kurio nauda sveikatai pribloškia: spartina žaizdų gijimą, gerina virškinimą ir mažina vėžio riziką

Ananasai taip pat gali būti naudingi kraujospūdžio kontrolei ir gliukozės kiekio kraujyje valdymui.
Ananasų maistingumas. Viena porcija (165 gramai) šviežių ananasų turi 99 kcal, 0,8 gramo (g) baltymų, 0,3 g riebalų, 23 g angliavandenių, 1,5 g skaidulų, 20 miligramų (mg) kalcio, 0,08 mg geležies, 0 mg natrio, 97 mg vitamino C, 30 mikrogramų (mcg) folio rūgšties ir šiek tiek vitamino A.
Suvalgius šviežio ananaso burnoje dažnai lieka dilgčiojantis, deginantis ar šiurkštus pojūtis, tarsi gleivinė būtų šiek tiek sudirginta. Suprantama, kodėl ananasai patinka ne visiems. Tačiau yra nemažai argumentų, kad ananasus valgyti verta.
Su amžiumi susijusios regos problemos
Vitamino C vartojimas gali padėti apsaugoti nuo su amžiumi susijusių regos problemų, pvz., geltonosios dėmės degeneracijos. Taip yra todėl, kad vitaminas C veikia kaip antioksidantas.
Vitaminas C taip pat gali padėti sumažinti kataraktos riziką. O štai ananasai yra puikus vitamino C šaltinis. Pasitarkite su gydytoju, kiek vitamino C rekomenduojama vartoti per dieną.
Apsaugo nuo širdies pažeidimų
2021 m. tyrimas su žiurkėmis parodė, kad ananasai gali padėti apsaugoti nuo širdies pažeidimų, kuriuos sukelia padidėjęs cholesterolio kiekis. Jie taip pat gali sumažinti uždegimą.
Tačiau reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima geriau suprasti galimą ananasų naudą širdies sveikatai.
Cukrinis diabetas
Vaisių ir daržovių vartojimas apskritai gali būti naudingas žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, nes tokia mityba gali padėti reguliuoti cholesterolio kiekį kraujyje ir kraujospūdį.
Vaisiai ir daržovės taip pat yra puikus skaidulų šaltinis.
Virškinimas
Ananasai, dėl didelio skaidulų ir vandens kiekio, gali padėti išvengti vidurių užkietėjimo ir skatinti reguliarų tuštinimąsi.
Ananasai taip pat yra bromelaino, fermento, padedančio organizmui virškinti baltymus, šaltinis. Be to, bromelainas gali mažinti uždegimą virškinimo trakte.
Gydomosios savybės
Kai kurie tyrimai rodo, kad bromelainas gali mažinti patinimą, gijimo laiką ir skausmą, susijusį su traumomis ir chirurginėmis intervencijomis.
Odos sveikata
Kaip minėta, ananasai yra puikus vitamino C šaltinis. O vitaminas C gali būti naudingas odos sveikatai, nes skatina kolageno gamybą ir apsaugo nuo saulės spindulių daromos žalos.
Vėžio prevencija
Ananasuose esantis bromelainas, kaip parodė laboratoriniai tyrimai, gali padėti naikinti vėžio ląsteles.
Ananasai negali gydyti vėžio ir visiškai pašalinti jo rizikos. Tačiau ateities tyrimai su žmonėmis gali padėti geriau suprasti galimą ananasų naudą mažinant tam tikrų vėžio rūšių išsivystymą.
Galimos rizikos
Tačiau ananasai tinka ne visiems žmonėms. Viena iš priežasčių – šis vaisius gali turėti neigiamą sąveiką su vaistais. Pavyzdžiui, angiotenzino II receptorių blokatoriai (ARB), gali padidinti kalio kiekį kraujyje. Vartojant ARB, patartinai saikingai rinktis maistą, kuriame yra kalio, įskaitant ananasus.
Per didelis kalio kiekis gali būti žalingas, ypač žmonėms, kurie turi problemų su inkstais.
Jei turite abejonių dėl kalio vartojimo, pasitarkite su gydytoju.
Taip pat gali pasireikšti alergija ananasams, įskaitant ir ypač pavojingą būklę – anafilaksiją. Pasireiškus stiprios alergijos simptomams, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
