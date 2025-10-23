Pusamžė, bet jaunatviška dietologė paatviravo, ką deda į lėkštę: galva geriau dirba, nebus senatvėje ligų

„Visada rūpinausi savo virškinimo sistema, o dabar teikiu tam dar didesnę svarbą, žiūriu kaip į prevencinę priemonę smegenų sveikatai“, – sakė registruota dietologė A.Koff.
Amerikietė, „Better Nutrition Program“ įkūrėja, yra būsimos knygos „Your Best Shot“ (liet. „Tavo geriausia galimybė“) apie hormonų, susijusių su svorio valdymu, supratimą autorė.
Pasak jos, ilgalaikiai mitybos įpročiai gali turėti didesnį poveikį nei bet kuris supermaistas ar maisto papildas. Štai penki paprasti pokyčiai, kuriuos ji atliko geresnės smegenų sveikatos vardan.
Gliukozės kiekio kraujyje kontrolė
Daug metų A.Koff praktikavo protarpinį badavimą: ji nevalgė pusryčių, kad geriau valdytų hormonų balansą ir numestų svorio.
Maždaug prieš ketverius metus moteris ėmė dėvėti gliukozės stebėjimo monitorių. Šis parodė, kad gliukozės kiekis kraujyje smarkiai svyruoja – ypač krenta rytais, kai A.Koff išgeria tik kavos.
Todėl ji pradėjo valgyti rytais, į pusryčių racioną įtraukė ir angliavandenių turintį maistą. Dabar moters diena dažnai prasideda nuo žarnynui naudingos avižų košės, pagardintos uogomis
„Jei darau ką nors fiziškai ar protiškai sudėtingo, man reikia šiek tiek angliavandenių, kitaip mano gliukozės kiekis kraujyje sumažėja per daug“, – paaiškino A.Koff.
Ji pridūrė matanti teigiamą rezultatą – gliukozės monitorius dabar rodo stabilesnį cukraus kiekį kraujyje, o ji visą dieną jaučiasi energingesnė ir labiau susikaupusi.
Tyrimais pastebėta, kad cukraus ir insulino kiekio kraujyje kontrolė padeda išlaikyti kognityvinę sveikatą vyresniame amžiuje.
Lėkštėje – visa vaivorykštė
A.Koff visada mėgo daržoves, bet sulaukusi 50 metų ji pradėjo plėsti jų spalvų paletę.
Siekis „valgyti vaivorykštę“ padeda užtikrinti, kad organizmas gaus įvairesnių maistinių medžiagų. Spalvą lemiantys skirtingi vaisių ir daržovių pigmentai atitinka juose esančių maistinių medžiagų įvairovę. Raudoni pomidorai yra turtingi likopenu, kuris kovoja prieš vėžį. O štai oranžinis kurkuminas, randamas ciberžolėje, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis.
A.Koff stengiasi valgyti daugiau oranžinių ir geltonų vaisių bei daržovių, nes jos šeimoje yra buvę geltonosios dėmės degeneracijos ir suprastėjusios pažinimo funkcijos atvejų.
Šių spalvų maisto produktai padeda apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų, nes juose gausu junginių, pavyzdžiui, liuteino, kuris priklauso karotenoidų grupės antioksidantams. „Aš labai daug dėmesio skiriu šiems maistiniams elementams. Tikriausiai, jų niekada negali būti per daug“, – sakė ji.
Smegenų veiklai pagerinti – kreatinas
Nors maisto papildai nėra greitas sprendimas staigų poveikį suteikiantis sprendimas, jie gali prisidėti, kad kartu su maistu jūsų organizmas gautų visų reikalingų medžiagų.
Vienas iš maisto papildų, kurį ji vartoja reguliariai, yra kreatinas – kūno rengybos entuziastų pamėgtas maisto papildas, kuris, kaip rodo vis daugiau tyrimų, taip pat gerina smegenų sveikatą.
Lrytas jau anksčiau rašė, kad kreatinas sulaukia vis didesnio susidomėjimo dėl savo poveikio mūsų pažinimo funkcijoms ir nuotaikai.
„Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, kad kreatinas yra natūrali, mūsų kūno gaminama, medžiaga, kuri virsta energija. Kreatino taip pat galima rasti kai kuriuose maisto produktuose, pavyzdžiui, žuvyje bei mėsoje“, – Lrytas prieš kelis mėnesius paaiškino „Camelia“ vaistininkas Faustas Bertulis. Visą tekstą skaitykite čia.
Žuvis ir omega-3 riebalų rūgštys
A.Koff prisipažino, kad nuo seno mėgsta žuvies konservus.
Pastaraisiais metais konservuoti jūrų gėrybės stipriai išpopuliarėjo. Tai skatina išsprogusi baltymų manija.
Jūrų gėrybės, tokios kaip skumbrės, sardinės ir ančiuviai, yra geras omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, kurios padeda apsaugoti smegenis nuo uždegimo. Žuvis taip pat yra puikus baltymų šaltinis, kas naudinga raumenims palaikyti, o tai padeda užtikrinti ilgaamžiškumą.
Tačiau žuvyje taip pat gali būti didelis kiekis gyvsidabrio ir kitų toksinų. Tokios organizacijos kaip EPA (Environmental Protection Agency, liet. Aplinkos apsaugos agentūra) rekomenduoja per savaitę suvalgyti apie 227 gramus (arba dvi porcijas) žuvies.
Mažesnės žuvys, pavyzdžiui, sardinės, paprastai yra mažiau užterštos, ir A.Koff sakė, kad ji renkasi ūkiuose augintas žuvis.
Ji žino, kad tai tinka ne visiems: „Aš niekada nesakysiu savo pacientams valgyti šitom maisto, jei jiems tai nepatinka.“
Jei norite gauti daugiau sveikų riebalų, bet negalite valgyti žuvies, A.Koff taip pat rekomenduoja kasdien suvalgyti šaukštą maltų linų sėmenų, kurios pasižymi omega-3 riebalų rūgščių gausa.
Venkite alkoholio
Vargu, ar nustebsite, bet alkoholis neigiamai veikia visą žmogaus organizmą, įskaitant smegenis.
A.Koff sakė, kad ji visiškai atsisakė alkoholio 48-erių metų. Tai buvo natūralus sprendimas, nes alkoholis kliudė sveikai mitybai, sukeldavo miego sutrikimų, virškinimo problemų ir apsunkindavo riebalų deginimą.
Taigi, viena vertus stengiesi gyventi sveikiau, bet dalį naudos pats nubrauki įsipylęs taurę vyno.
„Jaučiausi taip, tarsi plaučiau grindis apsiavusi purvinus batus, jei vartodavau alkoholį“, – sakė ji.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
ilgaamžiškumasgliukozės koncentracijakurkuminas
