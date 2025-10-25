Kai kasdienybė tampa per sunki – psichikos sveikatos sprendimai šalia

Kūnas signalizuoja, o protas nebespėja: kaip atpažinti emocinį išsekimą
„Nuolatinis vidinis nerimas, staiga užplūstantis širdies plakimas, sunkumas užmigti, rytinis nuovargis, dirglumas be aiškios priežasties – tai ne tik „blogos dienos“ ženklai. Tai simptomai, kurie dažnai rodo gilėjančius emocinės sveikatos sutrikimus: nerimo sindromą, panikos epizodus, nemigą ar perdegimą“, – teigia Asmens sveikatos klinikos Klaipėdoje direktoriaus pavaduotojas Andrius Jonutis.
Jis pastebi, kad šie reiškiniai retai pasirodo staiga – jie kaupiasi tyliai, kol ima trikdyti kasdienybę: darbe sunku susikaupti, namuose pritrūksta kantrybės, o socialiniai ryšiai tampa našta.
„Kūnas ima kalbėti už mus – galvos skausmais, raumenų įtampa, virškinimo sutrikimais ar net dusuliu. Tuo metu protas bando neatsilikti, bet vis dažniau pasiduoda – kyla nepaaiškinamas liūdesys, baimė, tuštumos jausmas, – sako A.Jonutis. – Tokie simptomai – tai kvietimas sustoti, įsiklausyti ir pasirūpinti savimi.“
Kai sunku suprasti save – padedame atpažinti, kas iš tiesų svarbu
Į Asmens sveikatos klinikos Klaipėdos skyrių dažnas pacientas ateina ne su aiškia diagnoze, o su jausmu, kad „kažkas ne taip“. Nuolatinis blaškymasis, sunkumas susikaupti, nerimo scenarijai galvoje, rytinis nuovargis ar dirglumas be aiškios priežasties – tai ženklai, kad emocinė sveikata gali būti išsibalansavusi.
Pasak A.Jonučio, kad suprastų, kas vyksta viduje, klinikos specialistai taiko išsamius psichologinius tyrimus, padedančius ne tik įvardyti sunkumus, bet ir rasti aiškų kelią į geresnę savijautą.
Dėmesio, atminties, mąstymo tyrimai atskleidžia, kaip emocinis išsekimas veikia mūsų gebėjimą mokytis, dirbti, bendrauti.
Asmenybės vertinimas padeda suprasti, kodėl tam tikros situacijos mus išmuša iš vėžių, o ADHD tyrimas – ar nuolatinis blaškymasis ir impulsyvumas nėra daugiau nei tiesiog „blogas įprotis“.
Intelekto įvertinimas kartais atskleidžia, kad žmogus save nuvertina be pagrindo, o išsamus emocinės būsenos tyrimas parodo, kiek streso ir nerimo iš tiesų nešiojamės kasdien.
„Šie tyrimai – tai būdas pažinti save giliau. Jie atliekami jautriai, profesionaliai ir padeda sudaryti gydymo planą, kuris atitinka būtent jūsų poreikius“, – sako A.Jonutis.
Svarbu ne tik išgydyti, bet ir suprasti
Pasak A.Jonučio, gydymas psichikos sveikatos srityje prasideda ne nuo recepto, o nuo nuoširdaus pokalbio. Asmens sveikatos klinikos Klaipėdos skyriuje kiekvienas pacientas pirmiausia išklausomas – be skubos, be išankstinių nuostatų.
„Tik tada, kai aiškiai suprantama žmogaus istorija, jo sunkumų kilmė ir emocinė būklė, sudaromas individualus gydymo planas. Kartais pakanka psichoterapijos, kartais prireikia medikamentinio palaikymo – bet sprendimas visada priimamas atsakingai, kartu su pacientu“, – aiškina direktoriaus pavaduotojas.
„Jei užtenka psichoterapijos, su vaistais neskubame“, – sako A.Jonutis. Tokia filosofija – ne tik žodžiai. Tai pagarba žmogui, jo savijautai ir norui jaustis geriau natūraliai, be spaudimo.
Gydymo metu pacientas gali rinktis individualias konsultacijas, kuriose jam skiriamas visas specialisto dėmesys. Psichoterapeutai padeda pažinti save, suprasti elgesio motyvus, išgyventi skausmingus jausmus ir atrasti naujus būdus gyventi ramiau.
Klaipėdos skyriuje dirba profesionalai, kurie ne tik turi aukštą kvalifikaciją, bet ir nuolat ją tobulina – stažuojasi prestižinėse užsienio klinikose, dalyvauja pasaulinėse konferencijose, bendradarbiauja su kolegomis iš įvairių šalių. „Tai komanda, kuri ne tik žino, ką daro, bet ir jaučia, kaip svarbu žmogui būti išgirstam“, – teigia vadovas.
Gydymas prasideda nuo saugumo
Asmens sveikatos klinikos Klaipėdos skyriuje gydymas prasideda ne nuo diagnozės, o nuo aplinkos, kurioje žmogus gali atsipalaiduoti. „Čia svarbu ne tik tai, ką sako specialistas, bet ir tai, ką jaučia pacientas vos įžengęs pro duris“, – pabrėžia A.Jonutis.
Terapinės erdvės suprojektuotos taip, kad primintų namus – šviesios, jaukios, be sterilumo ar įtampos. Interjeras ramus, subtilus, leidžiantis žmogui jaustis oriai ir saugiai. Net registracija vyksta taip, kad nereikėtų laukti prie durų ar jaudintis dėl privatumo.
Tokioje aplinkoje psichoterapijos seansai tampa ne tik gydymo dalimi, bet ir emociniu atramos tašku. „Kai žmogus jaučiasi saugus, jis gali kalbėti atvirai – apie nerimą, baimes, išsekimą, nemigą ar vidinį chaosą“, – akcentuoja A.Jonutis.
Psichoterapeutai skiria laiko ne tik simptomams, bet ir tam, kas slypi už jų – išgyvenimams, patirtims, vidiniams konfliktams. O jei prireikia medikamentinio palaikymo, jis derinamas atsakingai, tik tada, kai psichoterapija nepadeda pakankamai.
Klaipėdos komanda tiki, kad svarbu ne tik tai, kas pasakoma, bet ir kaip žmogus jaučiasi klinikoje.
Auginti su švelnumu – tėvystės principai, kurie stiprina ryšį
Kai žmogus jaučiasi saugus, jis gali kurti saugią aplinką ir savo vaikui, todėl klinikoje skiriamas dėmesys ir pozityviai tėvystei.
Ankstyvoji vaikystė – tai metas, kai vaikas mokosi pažinti save, išreikšti emocijas ir kurti ryšį su aplinka. Kartu tai laikotarpis, kupinas iššūkių tėvams: dažnos emocijų audros, savarankiškumo siekis, konfliktai su bendraamžiais, nuolatinis klausimų srautas.
Asmens sveikatos klinikos Klaipėdos skyriuje organizuojamas pozityvios tėvystės susitikimų ciklas padeda tėvams geriau suprasti šio raidos etapo poreikius ir atrasti būdus, kaip derinti meilę su aiškiomis ribomis. Tėvų savitarpio pagalbos grupė – saugi erdvė, kurioje tėvai, auginantys 2–6 metų amžiaus vaikus gali dalintis asmeninėmis patirtimis, būti išgirsti ir išklausyti.
„Šešių susitikimų metu kviečiama gilintis į prieraišumo tipus, vaikų emocinę savireguliaciją, konstruktyvų bendravimą ir švelnią discipliną. Tėvai mokosi atpažinti, kada vaiko elgesys yra pagalbos prašymas, o ne problema, kaip kurti ryšį, kuris stiprina pasitikėjimą bei empatiją“, – sako A.Jonutis.
Pasak jo, grupėje dalyviai dalijasi patirtimis, išgirsta, kad jų sunkumai yra bendri ir natūralūs, o tai suteikia ramybės ir motyvacijos keisti kasdienius auklėjimo įpročius.
Auganti klinika prisitaiko prie jūsų gyvenimo ritmo
Ne visada lengva rasti laiko ar galimybių atvykti į konsultaciją – ypač jei gyvenate toliau nuo miesto, keliaujate ar tiesiog jaučiatės pervargę.
Asmens sveikatos klinikos padalinys pajūryje tai supranta ir siūlo nuotolinę pagalbą – tiek psichoterapijos, tiek medikamentinio gydymo srityje. Tai ne kompromisas, o galimybė gauti kokybišką pagalbą ten, kur esate.
Klinika savo veiklą pradėjo 2023 metais kaip nedidelė, bet ambicinga psichikos sveikatos priežiūros įstaiga. Per trumpą laiką ji išpopuliarėjo dėl šilto požiūrio, profesionalios komandos ir gebėjimo prisitaikyti prie žmonių poreikių.
„Didėjant pacientų srautui, buvo įdiegtos pažangios diagnostikos ir terapijos technologijos, išplėstos paslaugos, o komanda nuolat stiprinama naujais specialistais“, – sako A.Jonutis.
Šiandien tai viena iš pirmaujančių psichikos sveikatos gydymo įstaigų regione, ne tik padedanti pacientams, bet ir aktyviai prisidedanti prie visuomenės švietimo, siekiant mažinti stigmą, susijusią su emociniais sunkumais.
Čia svarbu ne tik tai, ką jaučiate šiandien, bet ir tai, kaip norite jaustis rytoj.
Asmens sveikatos klinikos Klaipėdos skyrius įsikūręs adresu Turgaus g. 10, Klaipėda. Registracija konsultacijoms: +37069810463 arba el. paštu klaipeda@asklinika.lt. Daugiau informacijos: www.asklinika.lt/klaipeda
