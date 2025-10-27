Vaistininkas: dažnas pamiršta šį mikroelementą – ypač naudingas, kai puola peršalimo ligos

Visgi, „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė išskiria dar vieną svarbu mikroelementą, apie kurį dažnai pamirštama – tai cinkas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Ne tik nagams ir plaukams
Cinkas dažnai siejamas su išvaizda – sveikais plaukais, tvirtais nagais ir lygia oda. Visgi vaistininkas M. Rutalė pabrėžia šio mikroelemento svarbą imuninės sistemos stiprinimui.
„Cinkas yra būtinas daugeliui mūsų organizme vykstančių procesų. Jis padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, plaukų nagų ir odos būklę.
Taip pat gali apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų regėjimą, vitamino A apykaitą, vaisingumą, reprodukciją bei normalią testosterono koncentraciją kraujyje“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Kokiuose maisto produktuose cinko daugiausia?
„Norint palaikyti pakankamą cinko kiekį organizme, gali pakakti subalansuotos mitybos. Šio mikroelemento itin gausu gyvūninės kilmės produktuose – jautienoje, kepenyse, jūros gėrybėse, ypač austrėse. Jeigu kalbėtume apie augalinės kilmės produktus, galima išskirti moliūgų sėklas, ankštinius, pilno grūdo produktus ir riešutus“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Vis dėlto vaistininkas priduria, kad augaliniuose šaltiniuose cinko pasisavinimas yra mažesnis dėl fitatų – medžiagų, kurios trukdo jam įsisavinti. Todėl vegetarams ir veganams gali būti sudėtingiau gauti pakankamą šio mikroelemento kiekį vien tik su maistu.
Kada geriau vartoti cinką – prieš valgį ar po?
Jei nusprendžiama vartoti cinko maisto papildus, svarbu žinoti, kaip tai daryti efektyviai. Prieš pradedant vartoti maisto papildus, patariama atlikti kraujo tyrimus ir pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku.
„Rekomenduojama cinką vartoti po valgio, nes priešingu atveju jis gali sudirginti tuščią skrandį. Taip pat svarbu cinko nevartoti kartu su kalciu, geležimi ar magniu, nes visi šie mineralai tarsi konkuruoja dėl pasisavinimo žarnyne.
Tokiu atveju tarp šių mineralų vartojimo geriausia daryti bent poros valandų pertrauką.
Taip pat kartais tenka sulaukti klausimo, kuriuo paros metu vartoti cinką. Iš tiesų tai priklauso nuo asmeninių įpročių. Svarbiausia – pastovumas“, – pabrėžia vaistininkas M. Rutalė.