Viršutinių vokų plastika (blefaroplastika) – viena dažniausiai atliekamų estetinės chirurgijos procedūrų pasaulyje. Ji priskiriama prie mažos apimties intervencijų, tačiau pokytis po jos – neproporcingai didelis ir ilgalaikis. Šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją atlikti itin tiksliai, užtikrinant minimalų audinių pažeidimą, trumpą gijimo laiką ir natūralią išvaizdą.
Kas pasikeitė šiuolaikinėje blefaroplastikoje?
Anksčiau vokų plastika buvo orientuota į perteklinės odos pašalinimą, o šiandien svarbiausia – išlaikyti veido struktūrų balansą. Modernūs metodai ne tik pašalina perteklinę odą, bet ir išsaugo bei perkelia audinius taip, kad akiduobės sritis išliktų natūraliai jaunatviška.
Kai kuriais atvejais gali būti naudojamos radiodažnio ar lazerinės technologijos, kurios papildomai sutvirtina odos sluoksnį ir pagreitina gijimą. Tai sumažina tinimą, trumpina nedarbingumo laiką ir suteikia tikslesnį kontūrą.
Regėjimo gerinimas
Užkritę vokai nėra vien estetinė problema. Kai oda dengia viršutinę vyzdžio dalį, regėjimo laukas susiaurėja. Klinikiniai tyrimai rodo, kad po blefaroplastikos regėjimo laukas gali pagerėti 20–30 proc., o akys mažiau pavargsta dirbant kompiuteriu ar vairuojant.
Operacijos eiga ir gijimas
Procedūra trumpa, trunka 40–60 minučių ir atliekama taikant vietinę nejautrą. Pacientas praktiškai iš karto gali vykti namo. Pirmosiomis dienomis būdingas nedidelis patinimas, tačiau po 7–10 dienų galima grįžti į įprastą ritmą. Randai slepiasi natūraliose raukšlėse, todėl vėliau tampa praktiškai nematomi. Galutinis efektas išryškėja per 1–2 mėnesius.
Kodėl pacientai renkasi mūsų kliniką?
Mūsų klinika viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo derinti lazerinės dermatologijos ir estetinės chirurgijos technologijas. Naudojame tik sertifikuotas priemones ir pažangius metodus, užtikrinančius tikslius ir tvarius rezultatus bei natūralią veido estetiką.
Kiekvienam pacientui parenkamas individualus operacijos planas, atsižvelgiant į veido anatomiją, odos struktūrą ir vokų padėtį. Operacijos metu siekiama ne tik estetikos, bet ir funkcionalumo – kad žvilgsnis būtų ne tik gražus, bet ir funkciškai lengvesnis.
Rezultatas – natūraliai pailsėjęs veidas ir aiškus, gyvas žvilgsnis. Pokytis subtilus, tačiau aplinkiniai jį pastebi iškart.
Riboto laiko pasiūlymas
Iki spalio 30 dienos dar atsirado mažas kiekis papildomų vietų viršutinių vokų plastikos operacijai už 690 eurų (vietoje 1410 eurų). Įsigijus dabar, procedūrą galima atlikti jums patogiu metu per 12 mėnesių. Vietų skaičius ribotas.
Tai gali būti ir puiki dovana brangiam žmogui artėjančių švenčių proga.
Registracija ir informacija:
+370 646 10600
registracija@groziopasaulis.lt
Instagram: https://www.instagram.com/groziopasaulis/
akių vokaiplastinė operacijavokų pakėlimas
Rodyti daugiau žymių