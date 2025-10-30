Vargina rėmuo? Pasakė, kokia miego poza padės – nustebsite

Dauguma žmonių turi mėgstamą miego pozą – pasirinkimą, kurį lemia jų amžius, dydis, svoris, čiužinys, pagalvės ir tai, ar jie dalijasi lova – tačiau nedaugelis susimąsto, kaip tai gali paveikti jų sveikatą, sako Harvardo universiteto ekspertas.
Tačiau padėtis, kurioje miegate, gali paveikti ne tik nakties poilsįė, bet ir tam tikras sveikatos problemas – kai kurios iš jų yra rimtos.
Daugiau nei 60 proc. suaugusiųjų miega ant šono, o miegas ant nugaros yra antras pagal populiarumą, teigia Miego fondas – organizacija, teikianti moksliškai pagrįstą informaciją, išteklius ir ekspertų patarimus, padedančius žmonėms pagerinti miego sveikatą.
Be to, miegas ant pilvo turi keletą trūkumų sveikatai ir daugumai žmonių nerekomenduojamas. Tad miegoti ant nugaros, ar ant šono – kaip pasirinkti?
„Aš interpretavau tūkstančius miego tyrimų, ir retai pamatysite, kad kas nors miega toje pačioje padėtyje visą naktį“, – sako Johnas Winkelmanas, Harvardo medicinos mokyklos Miego medicinos skyriaus psichiatrijos profesorius.
„Visi mes turime 90 minučių miego ciklus, ir kai keičiame miego stadijas, dažnai šiuos pokyčius pabrėžiame padėties pakeitimu“, – pridūrė jis.
Įvairių sveikatos būklių simptomus gali paveikti tai, kaip miegame. Žemiau J.Winkelmanas analizuoja dviejų populiariausių miego padėčių privalumus ir trūkumus.
Miegojimo ant šono privalumai ir trūkumai
– Padeda lengviau kvėpuoti. Miegojimas ant šono laikomas optimalia padėtimi kvėpavimui, padedančia išlaikyti atvirus kvėpavimo takus. Tai gali sumažinti knarkimą ir palengvinti miego apnėją, nes liežuvis ir kiti minkštieji audiniai neatsipalaiduoja.
– Gali slopinti rėmenį. Miegojimas ant kairiojo šono slopina rūgšties refliuksą, kuris atsiranda, kai skrandžio rūgštis patenka į stemplę ir linkusi pablogėti naktį. Ši padėtis apsunkina skrandžio rūgščiai patekti pro sfinkterį į kvėpavimo takus.
– Geras pasirinkimas nėštumo metu. Miegojimas ant šono (ypač ant kairiojo šono) skatina optimalų kraujo tekėjimą į gimdą ir apsaugo nuo kojų ir kulkšnių tinimo, teigia Amerikos akušerių ir ginekologų kolegija (ACOG).
– Gali pabloginti sąnarių skausmą. Stuburas nėra gerai išlygintas, kai gulite ant šono, o tai gali sukelti skausmą kakle, nugaroje ar klubuose. Ir jei užmiegate ant vienos rankos, ji gali būti nutirpusi, kai pabundate.
„Žmonės, turintys ortopedinių problemų, ypač pečių srityje, dažnai negali ilgai miegoti ant paveiktos pusės, nes jiems skauda“, – sako J.Winkelmanas.
Miegojimo ant nugaros privalumai ir trūkumai
– Išlaiko stuburą tiesesnį. Miegantys ant nugaros gali patirti mažiau kaklo, nugaros ir klubų skausmo ryte, nes ši padėtis sumažina spaudimą stuburui ir sąnariams. Šį poveikį galite sustiprinti padėję mažą pagalvę po apatine nugaros dalimi ar keliais, o tai dar labiau išlygina stuburą.
„Daugumai žmonių miegojimas ant nugaros padėtų išvengti bet kokios šoninės jėgos stuburui“, – sako J.Winkelmanas.
– Gali sustiprinti kvėpavimo problemas. Miegojimas ant nugaros laikomas viena blogiausių padėčių žmonėms, kurie knarkia ar serga miego apnėja ar turi kitų kvėpavimo problemų. „Aš patariu žmonėms, sergantiems obstrukcine miego apnėja, vengti miegoti ant nugaros, – sako jis. – Visi minkštieji audiniai gerklės gale nukrenta atgal kaip kamštis. Gravitacija čia nėra mūsų draugas.“
Panašiai žmonės, sergantys širdies nepakankamumu ar plaučių problemomis – ar net tie, kurie turi antsvorio liemens srityje – gali jausti dusulį, jei miega ant nugaros.
„Jiems sunkiau išplėsti plaučius, – sako J.Winkelmanas. – Gali jaustis, tarsi kas nors sėdėtų ant jūsų krūtinės.“
– Gali pabloginti rėmenį. Miegojimas ant nugaros gali palengvinti skrandžio rūgščiai patekti į stemplę. „Miegojimas šiek tiek pakėlus viršutinę kūno dalį tikriausiai yra protingas dalykas“, – sako jis. „Tokiu būdu gravitacija jums padeda.“
Gulėjimas ant nugaros nerekomenduojamas nėštumo metu, ypač kai gimda auga vėlesniais mėnesiais. ACOG pataria vengti miegojimo ant nugaros antrąjį ir trečiąjį trimestrą, nes vaisiaus svoris gali spausti stuburą ir pagrindines kraujagysles. Tačiau, jei pabundate ant nugaros, nesijaudinkite – tikriausiai pabudote, nes gulėjimas tokioje padėtyje nėra labai patogus nėštumo metu. Priimkite tai kaip ženklą persiversti ant šono.
Vis dar tvirtai įsitikinę, kad jūsų mėgstamiausia miego padėtis yra geriausia? Pasikalbėkite su savo gydytoju, jei turite sveikatos problemų, kurias gali paveikti jūsų miegojimo būdas. Tačiau galiausiai, „sveikiausios“ miego padėties nėra, sako J.Winkelmanas.
Šaltinis: www.health.harvard.edu
Miegasmiegojimo pozarėmuo
