10 000 žingsnių – subliuškęs melas: aiškėja, kad vyresnėms moterims galioja kita riba

Štai vyresnio amžiaus žmonės neturi kasdien nueiti daug žingsnių, kad pajustų didelę naudą širdies sveikatai, skelbia nauja analizė.
Tyrimo duomenimis, vyresnio amžiaus moterys, kurios vieną arba dvi dienas per savaitę nueidavo bent 4000 žingsnių, turėjo 26 proc. mažesnę mirties riziką, palyginti su moterimis, kurios niekada nepasiekdavo šio žingsnių skaičiaus.
Jos taip pat turėjo 27 proc. mažesnę širdies ligų riziką.
Nauda buvo dar didesnė moterims, kurios pasiekdavo šį skaičių bent 3 dienas per savaitę: jų mirtingumo rizika buvo 40 proc. mažesnė, o širdies ligų rizika – 27 proc. mažesnė.
Tyrime, kuris paskelbtas žurnale „British Journal of Sports Medicine“, dalyvavo daugiau nei 13 500 vyresnio amžiaus amerikiečių moterų, kurių amžiaus mediana buvo apie 71 metai. Tyrėjai davė joms žingsnių skaičiavimo prietaisus ir stebėjo jų sveikatos rodmenis ateinančius 10 metų.
Bendras moterų žingsnių skaičius per savaitę buvo svarbesnis jų širdies sveikatai nei dienų, kurias jos aktyviau judėjo, skaičius.
Tai rodo, kad veikia skirtingos strategijos: žmonės gali gauti naudos tiek ilgai vaikštant vieną ar du kartus per savaitę, tiek kasdien nueinant tik po truputį.
Griūvantis mitas
Viena iš tyrimo autorių, Harvardo universiteto epidemiologė I-Min Lee teigė, kad išvados yra svarbios, nes vyresnio amžiaus suaugusieji dažnai yra mažiau fiziškai aktyvūs.
„Dėl šiuolaikinių žmonių įpročio mažai vaikščioti vis svarbiau nustatyti minimalų fizinio aktyvumo kiekį, reikalingą sveikatos rezultatams pagerinti, kad galėtume pasiūlyti realius ir įgyvendinamus tikslus“, – teigė I.Lee.
Tyrimo rezultatai griauna giliai įsišaknijusį įsitikinimą, kad optimaliai sveikatai reikia surinkti 10 000 žingsnių per dieną. Pavyzdžiui, šių metų liepą paskelbtas tyrimas, kad ir 7 tūkst. žingsnių per dieną mažina kai kurių sunkių ligų riziką.
Esant tokiam lygiui, naujausiame tyrime dalyvavusios moterys pradėjo matyti mažėjančią naudą, kalbant apie jų širdies sveikatą. Ligos rizika buvo tik 16 procentų mažesnė nei moterų, kurios niekada nepasiekė 7 000 žingsnių.
Dr. Rikuta Hamaya, medicinos instruktorė JAV įsikūrusioje „Mass General Brigham“ ligoninėje ir viena iš tyrimo autorių, teigė, kad vyresnio amžiaus moterims reikėtų patarti nueiti bent 4 000 žingsnių vieną ar dvi dienas per savaitę, kad būtų pagerinta jų širdies sveikata.
„Jei galėtume paskatinti vyresnio amžiaus moteris kartą per savaitę nueiti bent 4 000 žingsnių, pavyktų ženkliai sumažinti mirtingumą bei širdies ir kraujagyslių ligų riziką“, – sakė R.Hamaya.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
fizinis aktyvumasširdies ir kraujagyslių ligosėjimas
Rodyti daugiau žymių