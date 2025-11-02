Gydytojas įspėja: kūno vieta, kurią žmonės plauna per mažai – tikra bakterijų veisykla

Pasak dermatologų ir šeimos gydytojų, daug žmonių duše nepakankamai dėmesio skiria sričiai už ausų.
Tai yra viena iš nešvariausių kūno vietų, teigia gydytojas dermatologas Rogeris Kapooras.
„Kai prausiatės, į valomų vietų sąrašą įtraukite ir odos sritį už ausų“, – patarė jis.
Nešvarumai, negyvos odos ląstelės ir riebalai (sebumas) natūraliai kaupiasi odos raukšlėse. Užausiai – ne išimtis.
„Jei šios srities nevalote, gali kilti keletas problemų, įskaitant bakterines infekcijas, odos sudirginimą ir riebų odos kvapą.
Aš visada rekomenduoju žmonėms sąmoningai ir kruopščiai plauti odą už ausų, ypač raukšles, kur ausys sueina su oda, nes ten visada gali kauptis nešvarumai“, – paaiškino R.Kapooras.
Sunkesniais atvejais gali išsivystyti seborėjinis dermatitas arba ausų egzema. Dėl jos atsiranda pleiskanojančios, niežtinčios dėmės vietose, kuriose gausiai gaminasi riebalai, įskaitant užausius.
Jei nesate tikri, ar neseniai šią vietą valėte, JAV praktikuojanti šeimos gydytoja Jen Caudle siūlo atlikti paprastą testą: „Patrinkite pirštu už ausies ir pauostykite. Jei yra negeras kvapas, vadinasi ten valote per retai.“
Gydytoja taip pat atkreipė dėmesį į kitas higienos spragas kasdienėje rutinoje, ypač bambą, nagus, kojas ir pirštus.
„Nagai turėtų būti trumpi, o jų apačią reikėtų dažnai valyti muilu ir vandeniu, – pažymėjo ji. Ilgesni nagai gali kaupti daugiau nešvarumų ir bakterijų nei trumpi.“
O ar šampūnas padeda išvalyti ausų užpakalinę dalį? Ne visai, sako R.Kapooras. Nors plaukų priežiūros priemonės gali padėti suskaidyti riebalus ir bakterijas, jos per greitai nuplaunamos, kad tikrai išvalytų tą vietą.
Svarbiausia yra tiesiogiai šveisti švelniu muilu ir po to gerai išdžiovinti tą vietą. Jis taip pat rekomenduoja reguliariai valyti akinių rankenas, nes jos gali pernešti bakterijas į tą jautrų odos lopinėlį.
Parengta pagal vt.co inf.
higienaasmeninė higienaseborėjinis dermatitas
Rodyti daugiau žymių