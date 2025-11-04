Darbuotojų sveikata – prioritetas: „Lidl Lietuva“ komandos nariams išdalins beveik 3 tūkst. vitaminų rinkinių

„Rūpestis darbuotojais – tai ne tik nuolatinis darbo sąlygų gerinimas, bet ir dėmesys komandos narių fizinei bei emocinei sveikatai. Mums svarbu, kad kiekvienas kolega jaustųsi gerai, būtų sveikas, energingas ir geros nuotaikos. Šiemet išdalinsime beveik 3000 kruopščiai atrinktų vitaminų ir maisto papildų rinkinių, kurie padės stiprinti imunitetą šaltuoju metų laiku. Jau šeštus metus vykdoma iniciatyva tapo gražia tradicija, kurią mūsų darbuotojai labai vertina“, – teigia „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė Marlena Podlevskaja-Kraujalė.
Dovanų rinkiniai pasieks visus „Lidl“ parduotuvių, Vilniaus ir Kauno logistikos centrų bei administracijos darbuotojus. Kiekviename jų komandos nariai ras vitaminus C ir D3, magnį bei vitaminus nervų sistemai.
Lengvesnei sveikatos priežiūrai – papildomas draudimas
Rūpinimasis darbuotojų gerove yra vienas pagrindinių „Lidl Lietuva“ prioritetų, todėl kiekvienam komandos nariui po bandomojo laikotarpio skiriamas papildomas sveikatos draudimas. Jis suteikia galimybę konsultuotis su privačių ir valstybinių gydymo įstaigų gydytojais specialistais, pirkti vaistus ir maisto papildus, pasinaudoti odontologijos ir ambulatorinio gydymo paslaugomis.
„Papildomas sveikatos draudimas – viena labiausiai darbuotojų vertinamų „Lidl Lietuva“ siūlomų naudų. Buvome viena pirmųjų mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių šalyje, pradėjusių šią iniciatyvą ir suteikusių galimybę visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų pareigų, pasinaudoti privačiu sveikatos draudimu. Nuo to laiko ši praktika tapo sektoriaus standartu, o privatus draudimas – atsakingo ir į darbuotojų gerovę orientuoto verslo būtinybe“, – sako M.Podlevskaja-Kraujalė.
Įmonės darbuotojams užtikrinčiau jaustis padeda ir prekybos tinklo suteikiama galimybė nemokamai pasiskiepyti nuo gripo – šia galimybe gali pasinaudoti tiek darbuotojai, tiek jų vaikai iki 14 metų amžiaus.
Ne mažiau svarbi ir emocinė savijauta
Gerą darbuotojų savijautą darbe užtikrina ne tik su fizine, bet ir emocine sveikata susijusios naudos. Viena jų – vidinė programa „Gali mumis pasikliauti!“, suteikianti galimybę darbuotojams ir jų artimiesiems gauti anonimiškas specialistų konsultacijas asmeniniais, teisiniais ar finansiniais klausimais. Tokia pagalba padeda lengviau įveikti kasdienius iššūkius, stiprina emocinę pusiausvyrą ir prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės.
Prie geresnės emocinės būklės prisideda ir finansinis komandos narių stabilumas. Naujausiais „Rekvizitai.lt“ duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2356,78 euro ir buvo didžiausias vidutinis darbo užmokestis sektoriuje. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Be konkurencingo bazinio atlyginimo, darbuotojams siūlomos ir papildomos finansinės naudos. Logistikos centro komandos nariai, atsakingi už užsakymų komplektavimą, kiekvieną mėnesį gali gauti iki 300 eurų priedus už pasiektus rezultatus. Motyvacinės premijos taip pat skiriamos parduotuvių darbuotojams bei greitojo reagavimo komandos nariams, prisidedantiems prie operatyvaus tinklo veiklos užtikrinimo.
Be to, visi „Lidl Lietuva“ darbuotojai kiekvieną mėnesį gauna „Lidl“ dovanų korteles, kurias gali panaudoti apsiperkant prekybos tinklo parduotuvėse visoje Lietuvoje.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.