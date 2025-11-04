Šilta namie, o šalta lauke: ar tai gali iššaukti galvos skausmus?

Anot jos, kartais gali pakakti kelių paprastų priemonių, kad skausmas sumažėtų. Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į aplinkos veiksnius – ypač šaltuoju sezonu, kai skirtumas tarp lauko ir vidaus temperatūrų tampa ryškesnis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl mums skauda galvą?
„Pirmiausia svarbu suprasti, kodėl galvą išvis pradeda skaudėti. Dažniausios priežastys – stresas, miego trūkumas, per mažas skysčių kiekis organizme, ilgas sėdėjimas prie kompiuterio ir per mažas fizinis aktyvumas. Taip pat galvos skausmus gali sukelti per didelis kofeino kiekis ar net oro pokyčiai“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Esant dideliam temperatūrų kontrastui – pavyzdžiui, kai iš šiltos patalpos išeinama į šaltą lauką ar atvirkščiai – organizmas gali patirti staigų pokytį, į kurį gali reaguoti kraujagyslių susitraukimu ar išsiplėtimu.
„Be to, šaltyje dažnai nejučiomis įsitempia pečių ir kaklo raumenys, o įtampa šioje srityje taip pat gali sukelti arba sustiprinti galvos skausmą. Ypač jautrūs tokiems svyravimams gali būti žmonės, linkę į migreną ar turintys kraujospūdžio problemų“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Pasak jos, visi šie veiksniai gali sukelti įvairaus pobūdžio galvos skausmus – nuo bukų maudimų iki stipraus pulsuojančio skausmo.
Ar įmanoma palengvinti skausmą be vaistų?
„Kartais galvos skausmą gali palengvinti paprasčiausia stiklinė vandens. Dehidratacija yra viena iš dažniausių galvos skausmo priežasčių, todėl išgėrus daugiau skysčių ir trumpam prigulus pailsėti, skausmas gali praeiti savaime“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Kitas būdas – pakvėpuoti grynu oru lauke ar bent pravėdinti patalpą. Vaistininkė pasakoja, kad deguonies stygius ir užsistovėjęs oras patalpoje gali sustiprinti galvos spaudimą ir sukelti skausmą. Tuo tarpu grynas oras pagerina deguonies patekimą į smegenis, todėl gali palengvinti simptomus.
„Jei skauda galvą dėl įtampos ir patiriamo streso, gali padėti gilus kvėpavimas ar švelnus kaklo ir pečių masažas. Taip pat galima užsidėti šaltą kompresą ant kaktos arba šiltą – ant sprando, priklausomai nuo to, kokio tipo skausmas jaučiamas.
Šaltas kompresas dažniau padeda esant pulsuojančiam ar migreniniam skausmui, o šiltas – kai galvos skausmas susijęs su įsitempusiais sprando ar pečių raumenimis“, – sako E. Ramaškienė.
Dar vienas natūralus būdas – išsijudinti: lengvas pasivaikščiojimas ar tempimo pratimai pagerina kraujotaką ir padeda sumažinti įtampą.
Kada galima vartoti vaistus nuo skausmo?
„Jei galvos skausmas stiprus ir nepraeina kelias valandas, svarbu pasirinkti tinkamą vaistą – dažniausiai gali padėti paracetamolis, ibuprofenas ar kiti nereceptiniai analgetikai. Tačiau juos svarbu vartoti teisingai. Nevartokite didesnės dozės nei rekomenduojama. Taip pat pavartojus vaistų, tarp dozių reikėtų daryti bent 4–6 valandų pertrauką“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Jeigu galvos skausmai dažnai kartojasi, patariama kreiptis į gydytoją – reikėtų išsiaiškinti priežastis ir atlikti būtinus sveikatos tyrimus. Dažnai pasikartojantys skausmai gali būti rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis.
galvos skausmasvaistininkėfizinis aktyvumas
