Mano atradę šalutinį maisto papildo poveikį: prišaukia širdies nepakankamumą ir ankstyvą mirtį

Suaugusiesiems, kenčiantiems nuo nemigos ir vartojusiems melatoniną metus ar ilgiau, širdies nepakankamumo tikimybė buvo 90 proc. didesnė, teigia mokslininkai.
Jie taip pat nustatė, kad melatoniną vartojantys žmonės beveik 3,5 karto dažniau atsigula į ligoninę dėl širdies nepakankamumo.
„Melatonino papildus žmones suvokia kaip saugią ir „natūralią“ priemonę miegui pagerinti. Todėl stulbina jie gali turėti rimtų neigiamų padarinių sveikatai“, – teigė pagrindinis tyrimo autorius dr. Ekenedilichukwu Nnadi.
Kaip atliktas tyrimas?
Melatoninas yra hormonas, natūraliai susidarantis organizme ir padedantis reguliuoti miego ir budrumo ciklus. Jo kiekis padidėja tamsoje, o sumažėja dienos šviesoje.
Tyrėjai pažymėjo, kad melatonino papildai yra plačiai prieinami be gydytojo recepto ir yra reklamuojami bei parduodami kaip saugi priemonė miegui gerinti.
Autoriai peržiūrėjo penkerių metų elektroninius sveikatos įrašus apie beveik 131 000 žmonių, kuriems diagnozuota lėtinė nemiga. Iš jų daugiau nei 65 000 nurodė, kad melatoniną vartoja ilgiau nei metus.
Tyrėjai palygino pacientus, kurie ilgesnį laiką vartojo melatoniną, su tais, kurių sveikatos įrašuose niekada nebuvo nurodytas melatonino naudojimas.
Per penkerius metus širdies nepakankamumas pasireiškė maždaug 4,6 proc. melatonino vartotojų, palyginti su 2,7 proc. kitoje grupėje, t. y. 90 proc. skirtumas.
Remiantis Jungtinės Karalystės duomenimis, širdies nepakankamumo atvejų taip pat buvo 82 proc. daugiau, kai tyrėjai nukreipė žvilgsnį į žmones, kuriems bent du melatonino receptai buvo išrašyti bent su 90 dienų pertrauka.
Rezultatai parodė, kad melatoniną vartojantiems žmonėms buvo maždaug 3,5 karto didesnė tikimybė būti paguldytiems į iigoninę dėl širdies nepakankamumo (19 proc., palyginti su 6,6 proc.), o mirties tikimybė tyrimo laikotarpiu buvo dvigubai didesnė (7,8 proc., palyginti su 4,3 proc.).
Vartoja be saiko?
„Esu nustebusi, kad gydytojai skiria melatoniną nemigai gydyti ir leidžia pacientams jį vartoti ilgiau nei 365 dienas. Melatoninas, bent jau JAV, nėra skirtas nemigai gydyti“, – teigė Amerikos širdies asociacijos (AHA) atstovė Marie-Pierre St-Onge.
„JAV melatoniną galima vartoti kaip nereceptinį maisto papildą, ir žmonės turėtų žinoti, kad jo negalima vartoti nuolat, jei tam nėra indikacijos“, – pridūrė ekspertė, kuri nedalyvavo atliekant tyrimą.
Tačiau pripažįstama, kad norint visapusiškai suprasti melatonino maisto papildų ir širdies sveikatos ryšį, reikia atlikti daugiau tyrimų.
Štai E.Nnadi pastebėjo, kad sunkesnė nemigos, depresijos ar nerimo forma, kuri paskatina vartoti maisto papildus, pati savaime gali būti susijusi su didesne širdies ligų rizika. Paprasčiau tariant, galbūt melatonino maisto papildus tiesiog renkasi daugiau problemų turintys žmonės, kurie, dėsninga, vėliau dažniau serga širdies ligomis.
Be to, naujasis tyrimas neįrodė tiesioginio priežastinio ryšio tarp melatonino maisto papildų vartojimo ir širdies sveikatos bėdų.
Tyrimo išvadas autoriai planuoja detaliau pristatyti lapkričio 10 d. Naujajame Orleane vyksiančiame Amerikos širdies asociacijos susitikime.
Medicinos konferencijų metu pateikti rezultatai turėtų būti laikomi preliminariais, kol jie nėra paskelbti recenzuojamame mokslo žurnale.
Parengta „Yahoo Health“ inf.
melatoninasŠirdies nepakankamumasMaisto papildai
Rodyti daugiau žymių