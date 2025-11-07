Folio rūgštis – ne tik nėščiosioms: kodėl šis vitaminas svarbus visiems?

Folio rūgštis – kuo ji mums naudinga?
„Folio rūgštis būtina naujų ląstelių formavimuisi ir regeneracijai. Ji gali padėti organizmui gaminti DNR ir RNR – genetinę medžiagą, be kurios nevyktų nė vienas gyvybinis procesas. Be to, folio rūgštis aktyviai dalyvauja kraujo gamyboje – ji reikalinga raudonųjų kraujo kūnelių formavimuisi.
Dėl šių priežasčių ji ypač svarbi planuojant nėštumą ir jo metu. Šio vitamino vartojimas nėštumo planavimo metu naudingas ne tik moterims, bet ir vyrams“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė taip pat priduria, kad vitaminas B9 yra glaudžiai susijęs su nervų sistemos veikla, todėl kartais jo trūkumą gali išduoti nuotaikų svyravimai ar dažnas nuovargis.
„Daugelis žino apie B grupės vitaminų svarbą širdies ir kraujagyslių sistemai, tad ne išimtis ir folio rūgštis. Ji gali padėti sumažinti amino rūgšties, vadinamos homoscisteinu, kiekį kraujyje. Dideli šios aminorūgšties kiekiai gali pažeisti kraujagysles. Būtent jos padidėjęs kiekis organizme laikomas vienu iš širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių“, – pasakoja T. Gečienė.
Kaip gauti pakankamai folio rūgšties?
„Jei kraujo tyrimai nerodo folio rūgšties trūkumo, jos kiekį dažnai pakanka palaikyti subalansuota mityba. Jos gausu žaliose lapinėse daržovėse – pavyzdžiui, špinatuose ar brokoliuose, taip pat ankštiniuose augaluose ir kepenyse. Visgi planuojant nėštumą ar pirmaisiais nėštumo mėnesiais gydytojas gali rekomenduoti papildomai vartoti maisto papildus su folio rūgštimi“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Ji priduria, kad vartojant folio rūgštį svarbu laikytis gydytojo arba vaistininko rekomendacijų:
„Suaugusiesiems dažniausiai rekomenduojama 400 mikrogramų per dieną, tačiau dozė gali skirtis priklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės ar kitų vartojamų vitaminų. Ją rekomenduojama vartoti ne tuščiu skrandžiu, o kartu su maistu, kad nedirgintų skrandžio“, – sako vaistininkė T. Gečienė.
folio rūgštisVitaminaivaistininkė
