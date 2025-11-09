Įsidėmėkite: 5 organizmo signalai, kad streikuoja kasa

Tačiau kasos vėžys – ypač klastinga liga ir mirštamumas nuo jos didelis. Maždaug 500 Lietuvos gyventojų kasmet diagnozuojamas kasos vėžys. Liūdna, bet tik kas penktam pacientui pavyksta ligą nustatyti anksti.
„Viena iš priežasčių, kodėl išgyvenamumas yra toks žemas, yra tai, kad sunku anksti diagnozuoti kasos vėžį“, – sakė gydytojas Andrew Hendifaras.
Jis sako, kad yra keletas įspėjamųjų požymių, kuriuos pastebėjus reikia kreiptis į gydytoją. Štai keletas svarbiausių:
Blyškios, plūduriuojančios išmatos
Jei pastebite, kad jūsų išmatos yra šviesios spalvos ir plūduriuoja, tai yra ženklas, kad dėl kasos funkcijos sutrikimo organizmas blogai įsisavina maistines medžiagas. „Kasoje gaminami fermentai padeda virškinti maisto riebalus“, – paaiškino A.Hendifaras. Jis pridūrė, kad kasos fermentai ne tik skaido riebalus, bet ir padeda organizmui įsisavinti riebaluose tirpius vitaminus, pavyzdžiui, A, E ir K.
Kai kasos liga sutrikdo šios liaukos gebėjimą tinkamai gaminti šiuos fermentus, išmatos tampa blyškesnės ir mažesnio tankios. Taip pat galite pastebėti, kad jūsų išmatos yra riebios. „Tualeto vandenyje susidarys plėvelė, panaši į aliejų“, – sakė A.Hendifaras. Tai yra maisto riebalai, kurių jūsų organizmas nesugebėjo suskaidyti, paaiškino jis.
Jei pastebite, kad jūsų išmatos kartais atrodo keistai, tai nėra priežastis panikuoti. Tačiau vertėtų pasitikrinti, jei tuštinimosi pokyčiai užsitęsė.
Plintantis nugaros skausmas
Pilvo skausmas yra vienas iš dažniausių kasos vėžio ir ūmaus pankreatito simptomų. Tačiau šis skausmas pasireiškia skirtingai, priklausomai nuo problemos.
Jei skausmas prasideda vidurinėje dalyje ir plinta į vidurinę arba apatinę nugaros dalį ir jei jis tęsiasi kelias savaites, tai gali būti kasos vėžio požymis.
Be to, jei jau kreipėtės į gydytoją ir jis jums išrašė vaistą, vadinamą protonų siurblio inhibitoriumi, pvz., omeprazolą arba esomeprazolą, praneškite gydytojui, jei simptomai negerėja. Pasak A.Hendifaro, gydytojai dažnai painioja kasos vėžio sukeltą skausmą su refliuksu ar kitomis virškinimo trakto problemomis, kurias daugeliu atvejų padeda išspręsti protonų siurblio inhibitoriai.
Kita vertus, jei skausmas atsiranda staiga, yra stiprus ir sutelktas vidurinėje pilvo dalyje, tai gali būti susiję su ūminiu pankreatitu (tai yra staigus, laikinas kasos uždegimas).
Vis dėlto svarbu prisiminti, kad daug sveikatos problemų – dažniausiai jos lengvos – gali sukelti skrandžio skausmą ar diskomfortą, pridūrė A.Hendifaras.
Netikėta diabeto diagnozė
Jūsų kasos gaminami hormonai, tokie kaip insulinas ir gliukagonas, padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje. Kai kasos veikla sutrinka, žmogus dažnai suserga 2 tipo cukriniu diabetu, sakė A.Hendifaras, nes sutrinka hormonų gamyba. Jei maitinatės sveikai, netikėta diabeto diagnozė turėtų paskatinti atidžiau ištirti jūsų kasą.
Tas pats galioja ir diabetu sergančiam pacientui, kuriam staiga tampa sunkiau kontroliuoti ligą „Staigūs diabeto eigos pokyčiai be akivaizdžios priežasties yra susiję su kasos vėžiu“, – sakė A.Hendifaras.
Pykinimas dėl riebaus maisto
Pykinimas ir vėmimas yra simptomai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, ypač jei valgėte riebų maistą. Kasos liauka gamina fermentus, kurie padeda virškinimo sistemai skaidyti riebalus. Taigi, jei sustreikavo šita funkcija, pasireiškia pykinimas.
„Mėsainiai dažnai sukelia pykinimą, taip pat avokadai ir riešutai, nes tai yra daug turintys maisto produktai“, – paaiškino A.Hendifaras.
„Pica yra dar vienas maisto produktas, į kurį jautriai reaguoja pacientai, turintys kasos sutrikimų“, – sakė gydytojas. Pankreatitas, palyginti su kasos vėžiu, dažniau sukelia staigų vėmimą ir pykinimą.
Greitas svorio kritimas
Norisi manyti, kad tai dietos rezultatas, ypač jei aktyviai bandote numesti svorio. Tačiau jei krenta kilogramai, o dar ir jaučiate neaiškios kilmės nugaros skausmą, derėtų susirūpinti.
Neseniai žurnale „Clinical and Translational Gastroenterology“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad tarp žmonių, sirgusių ūminiu pankreatitu, 24 proc. per metus po ligos neteko daugiau kaip 10 proc. kūno svorio.
Skydliaukės sutrikimai ir kai kurios kitos sveikatos problemos taip pat gali sukelti greitą arba nepaaiškinamą svorio netekimą. Bet kuriuo atveju turėtumėte kreiptis į gydytoją.
Parengta pagal „Prevention“ inf.
kasos vėžyspankreatitaspykinimas
