Gydytojai nustatė paros laiką, kai įvyksta daugiau nei pusė insultų

Vis dėlto mokslininkai nustatė, kad insulto tikimybė nėra vienoda visą parą. Amerikos kardiologijos asociacijos tyrimas, paskelbtas žurnale „Stroke“, parodė, kad didžiausia insulto tikimybė yra ryto valandoms – nuo 6 iki 12 valandos dienos.
Pasak autorių, registruotų insultų skaičius tarp 6:00 ir 12:00 valandos yra 49 proc. didesnis, todėl šis paros metas yra pavojingiausias žmonėms, turintiems širdies ir kraujagyslių problemų.
Nustatyta, kad tarp 6 val. ryto ir vidurdienio įvyksta 55 proc. visų išeminių insultų.
Mokslininkai šį reiškinį sieja su cirkadiniais ritmais – vidiniais organizmo biologiniais ciklais, kurie reguliuoja nervų, širdies ir kraujagyslių bei endokrininės sistemų veiklą. Ryte natūraliai pakyla streso hormonų (kortizolio ir adrenalino) lygis, padažnėja pulsas ir pakyla arterinis kraujospūdis. Dėl to padidėja krūvis kraujagyslėms.
Daugiau nei 30 tyrimų metaanalizė, kurioje dalyvavo daugiau 11 000 pacientų, patyrusių insultą, patvirtino: mažiausia kraujagyslinių įvykių rizika stebima nuo vidurnakčio iki 6 valandos ryto – ji maždaug 35 proc. mažesnė nei dienos metu.
Kaip sumažinti ryto insulto riziką
Medikai pataria žmonėms, turintiems hipertenziją, diabetą ir padidėjusį cholesterolio kiekį, ypač atidžiai stebėti savo savijautą ryte. Tarp prevencinių priemonių yra šios:
– arterinio kraujospūdžio kontrolė prieš keliantis iš lovos;
– lėtas pabudimas, vengiant staigių judesių ir streso;
– pakankamas miego kiekis (ne mažiau kaip 7 valandos);
– subalansuoti pusryčiai, įtraukiant produktus, kurie gerina kraujotaką: avižiniai dribsniai, riešutai, uogos, žalioji arbata;
– reguliarus fizinis aktyvumas tausojančiu režimu.
Be to, specialistai rekomenduoja vaistus nuo aukšto kraujo spaudimo ar širdies ligų vartoti tuo pačiu paros metu, pageidautina pasitarus su gydytoju – tai padeda stabilizuoti cirkadinius svyravimus ir sumažinti rytinius kraujospūdžio pikus.
