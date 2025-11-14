Kodėl rožinė „grįžta“ net po gydymo? Kosmetologė paaiškino, kaip pažaboti nepageidaujamą odos būklę

Kai jautri oda ima „šaukti“ apie save
„Mitas, jog rožinė aplanko tik vyresniame amžiuje. Šiandien ją ir tarp 30-mečių, ir net tarp paauglių. Dažniausiai tai jautri, į stresą ar temperatūros pokyčius reaguojanti oda, kuriai tiesiog reikia nurimti“, – sako specialistė.
M. Džiugaitės teigimu, rožinę paprastai sukelia ne viena priežastis. Jai įtakos gali turėti stresas, hormoniniai pokyčiai, saulės spinduliai, temperatūrų kaita, netinkama kosmetika ar net per intensyvus sportas. Pirmieji požymiai dažniausiai pasireiškia nuolatiniu paraudimu, deginimu, dilgčiojimu, vėliau – formuojasi smulkūs uždegiminiai mazgeliai, bėrimas intensyvėja.
„Skirtingai nei aknė, rožinė – tai kraujagyslių ir nervinės sistemos reakcijų sukeliama uždegiminė odos būklė. Raudonis nebeišnyksta, oda vis labiau reaguoja. Tai signalas, kad reikia profesionalios pagalbos, kol procesas dar ankstyvas“, – paaiškina kosmetologė.
Įvardijo, kaip ir kodėl gydoma oda „keršija“ dvigubai
Specialistė pažymi, kad rožinė gali būti vienodai varginanti tiek vyrams, tiek moterims, tik jos pasireiškimo forma skiriasi. Dėl storesnės odos ir aktyvesnių riebalinių liaukų vyrams uždegimas gali plisti gilesniuose sluoksniuose ir tapti ryškesnis, o moterims dažniau pasireiškia paviršinis paraudimas, jautrumas ir kapiliarų tinklo išsiplėtimas, papulės, pustulės. Tačiau vienos taisyklės – nėra. Tiek vyrams, tiek moterims gali pasitaikyti tokie pat simptomai.
Jų negydant ar ignoruojant, gali vystytis odos sustorėjimas nosies srityje, kai audiniai pamažu kietėja, oda tampa šiurkšti, porėta, nelygi. Dažnai tokiais atvejais, ypač ligai pažengus, rožinės simptomams malšinti skiriami hormoniniai ar antibiotiniai tepalai. Vis dėlto, M. Džiugaitės teigimu, tai – trumpalaikis sprendimas.
„Hormonai greitai sumažina paraudimą, tačiau ilgainiui plonina odą, pažeidžia jos barjerą ir sukelia priklausomybę. Tuo metu antibiotikai ardo mikroflorą, tačiau uždegimui kelio neužkerta. Rožinės esmė – ne bakterijos, o uždegiminė reakcija, todėl vaistai ilgalaikėje perspektyvoje ne išgydo, o tik „nutildo“ simptomus“, – aiškina specialistė.
Šiuolaikinė kosmetologija siekia „perprogramuoti“ odą
Ilgametę patirtį kosmetologijoje kaupianti M. Džiugaitė ir prekės ženklo „Beautyholic“ įkūrėja sako, jog tikras, tvarus sprendimas reikalauja odą stiprinti, o ne slopinti. Tai, anot jos, pasiekiama šiuolaikinėmis kosmetologinėmis procedūromis, kurios odą veikia giliai ląstelių lygmenyje. Rožinei pažaboti, anot M. Džiugaitės, sėkmingai taikomos nano ir neuro rūgščių terapijos. Tai naujos kartos junginiai, kurie slopina uždegimą, stiprina kapiliarus ir skatina odos regeneraciją. Tokiu būdu oda ne tik atrodo geriau, bet ir yra iš esmės „perprogramuojama“, kad į dirgiklius nebereaguotų taip audringai.
„Stebime, jog šios procedūros ne maskuoja simptomus, o iš esmės stabdo patį procesą. Jų dėka atkuriama mikrocirkuliacija, odos barjeras bei jos atsparumas. Ilgainiui oda tampa stipresnė ir ramesnė. Tai ir yra ilgalaikės remisijos paslaptis“, – konstatuoja kosmetologė.
Rožinė kviečia ne kovoti, o sustoti
Tiesa, M. Džiugaitė atkreipia dėmesį, jog nors veido priežiūros rutina yra ypač svarbi, bandant pažaboti nepageidaujamas jos būsenas, labai svarbus dėmuo yra ir kontrolė. Odos negalima pervarginti: t.y. nenaudoti per daug produktų, neeksperimentuoti, nemaišyti priemonių.
„Rožinė nėra būklė, kurią galima „nugalėti“ – ją reikia suprasti ir perprasti. Sudarinėjant individualų priežiūros planą, pradedame nuo odos raminimo, tada pereiname prie barjero stiprinimo, o tik vėliau – prie atsinaujinimo. Tik taip pasiekiamas stabilus rezultatas“, – teigia kosmetologė.
Be to, rožinės valdymui tiesiog būtinas visokeriopas balansas, todėl ji rekomenduoja vengti ekstremalios temperatūros, rinktis švelnius prausiklius be alkoholio ir kvapiklių, naudoti SPF kasdien, išlaikyti vandens, sveikos mitybos ir miego balansą.
„Oda, kaip ir žmogus, mėgsta balansą. Kai gyvenimas ramus – ramiai reaguoja ir oda“, – šypsosi Meda.
rožinė Oda kosmetologė
