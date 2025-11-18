Rytinis įprotis, kurį kardiologas primygtinai siūlo kiekvienai moteriai virš 50 metų

Su amžiumi gyvensenos svarba tik auga. Todėl visi 50 metų ir vyresni žmonės privalo žinoti savo kraujospūdžio ir gliukozės kiekio kraujyje rodiklius, sako gydytojas kardiologas Garvey Rene.
Sulaukęs klausimo, ką turėtų daryti kiekviena į šeštą dešimtį jau įkopusi moteris, jis pateikė paprastą atsakymą: „Eikite pasivaikščioti!“
„20 ar 30 minučių pasivaikščiojimas sparčių žingsniu yra puikus būdas apsaugoti savo širdį“, – sako G. Rene.
Amerikos širdies asociacija (AŠA) rekomenduoja per savaitę bent 150 minučių skirti vidutinio intensyvumo fiziniam aktyvumui arba 75 minutes, jei mankštinamasi intensyviai. Tai reiškia, kad norint išpildyti minimalią sąlygą pakanka kasryt ėjimui skirti 20 minučių.
Pagal AŠA apibrėžimą, spartus ėjimas reiškia ne mažesnį nei 4 kilometrų per valandą tempą. Eidami turėtumėte būti pajėgūs kalbėti, bet jūsų širdis turėtų plakti greičiau, o kvėpavimas būti sunkesnis nei įprastai.
Moksliniai tyrimai rodo, kad kasdienis pasivaikščiojimas gali turėti teigiamą poveikį sveikatai. Įrodyta, kad ėjimas mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Jis taip pat mažina 2 tipo diabeto, neurodegeneracinių ligų ir demencijos riziką ir netgi yra susijęs su ilgesniu gyvenimu. Pasak kardiologo, ėjimas, ypač lauke, taip pat mažina stresą, o tai yra naudinga jūsų širdžiai.
Nors rytinis pasivaikščiojimas yra sveikintinas įprotis, G. Rene sako, kad derėtų nepamiršti ir kitų sveikatai naudingų veiklų, pavyzdžiui, jėgos treniruočių. Moterims jos ypač svarbios norint išlaikyti raumenų masę ir kaulų tankį.
Po 50-ojo gimtadienio kaulai nebespėja atsinaujinti, tačiau reguliari aerobinė veikla, jėgos treniruotės ir sveika mityba gali padėti išvengti kaulų tankio sumažėjimo.
Be to, neseniai paskelbta analizė, kad vyresnio amžiaus žmonės neturi kasdien nueiti daug žingsnių, kad pajustų didelę naudą širdies sveikatai. 70 metų moterims užtenka ir 4 tūkst. žingsnių per dieną 3 kartus per savaitę.
Žinoma, lietuviškas lapkritis nevilioja į lauką, bet atminkite, kad nėra blogo oro – yra tik netinkama apranga. Šiltai apsivilkite ir pirmyn: vos 20 minučių pakanka, kad gautumėte įspūdingą naudą sveikatai.
Parengta pagal „Parade“ inf.
pasivaikščiojimasširdies ir kraujagyslių ligosfizinis aktyvumas
Rodyti daugiau žymių