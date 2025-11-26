„Kumščio metodas“: gydytojai atskleidė, kaip be vaistų greitai sumažinti aukštą kraujospūdį

Laimei, be medikamentinio gydymo, yra paprastų, bet veiksmingų būdų natūraliai padėti savo organizmui. Vienas tokių metodų pažodžiui reiškia pagalbą sau rankomis. Rytų specialistai teigia, kad ritmiški rankų judesiai gali padėti stabilizuoti arterinį kraujo spaudimą, pagerinti kraujotaką ir sumažinti nervinę įtampą.
Kaip atlikti pratimą
Atsistokite tiesiai, nuleiskite rankas palei kūną ir visiškai atsipalaiduokite.
Pradėkite ritmiškai gniaužti pirštus į kumštį ir juos atgniaužti. Tam skirkite 35–45 sekundes.
Padarykite trumpą (apie 10 sekundžių) pertrauką ir pakartokite pratimą kita ranka.
Toliau atlikite tuos pačius judesius, tik ištiesę rankas į priekį, lygiagrečiai su grindims.
Po to pakelkite rankas vertikaliai į viršų ir vėl atlikite pirštų gniaužimus.
Šį pratimą rekomenduojama atlikti du kartus per dieną – ryte ir vakare. Reguliari praktika padeda aktyvinti kraujo mikrocirkuliaciją, pagerinti deguonies tiekimą audiniams ir normalizuoti kraujagyslių tonusą.
Pagal Rytų mediciną, šie pratimai ne tik mažina padidėjusį kraujo spaudimą, bet ir tarnauja kaip artrito ir osteoporozės prevencijos priemonė. Nuolatinis pirštų darbas stiprina rankų sąnarius, palaiko lankstumą ir judrumą.
Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina, kad lengvas fizinis aktyvumas, ypač įtraukiant smulkiuosius raumenis, padeda sumažinti streso lygį ir normalizuoti širdies susitraukimų dažnį. Todėl tokia mankšta gali papildyti hipertenzijos gydymą ir prisidėti prie kraujagyslių sutrikimų prevencijos.
Jei pratimą atliksite reguliariai, jau po kelių savaičių galite pastebėti savijautos pagerėjimą – tikėtina, sumažės galvos skausmas, stabilizuosis pulsas ir sumažės nuovargio pojūtis.
Šaltinis: cursorinfo.co.il
padidėjęs kraujospūdisHipertenzijarytų medicina
