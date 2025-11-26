Ne tik nuovargis: kokie simptomai rodo, kad vyrams gali trūkti testosterono?

Kaip sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė, vyrų hormonų pusiausvyra – jautri ir priklausanti nuo daugybės veiksnių, o testosterono trūkumo požymiai dažnai būna kur kas įvairesni, nei daugelis įsivaizduoja.
„Testosterono kiekis vyrų organizme natūraliai mažėja su amžiumi, tačiau jo trūkumą gali lemti ir stresas, mityba, svoris, tam tikros ligos ar net vartojami vaistai. Todėl svarbu atpažinti signalus ir nelaukti, kol sutrikimai peraugs į rimtas sveikatos problemas“, – teigia vaistininkė.
Anot jos, šiuo klausimu aktyvesnės moterys – dažnai jos paskatina partnerius pasidomėti savo sveikata. Vis dėlto situacija keičiasi.
„Vyrai vis dažniau domisi papildais, padedančiais palaikyti energiją, raumenų masę ar libido. Vieni ateina patys, kiti – paskatinti artimųjų. Tai rodo, kad vyrai vis sąmoningiau žiūri į savo hormonų balansą ir ieško būdų, kaip jį palaikyti“, – pastebi L. Vanagaitė.
Kaip suprasti, kad trūksta testosterono?
Pasak vaistininkės, testosteronas stimuliuoja vyriškų požymių vystymąsi, yra būtinas spermos gamybai, raumenų masei palaikyti, reguliuoja raudonųjų kraujo kūnelių kiekį ir lytinę funkciją. Vyrų organizme šio hormono kiekis yra kelis kartus didesnis nei moterų, o jo lygis paprastai būna didžiausias ryte ir mažėja dienos eigoje.
„Žemas testosterono kiekis – tai būklė, kai sėklidės negamina pakankamai šio vyriško hormono. Tam įtakos gali turėti ligos, įvairūs sužalojimai, pažeidžiantys sėklides, hipofizę ar pagumburį“, – aiškina L. Vanagaitė.
Testosterono trūkumas gali pasireikšti įvairiai, priklausomai nuo amžiaus, tačiau dažniausi simptomai – sumažėjęs lytinis potraukis, erekcijos disfunkcija, padidėjęs plaukų slinkimas (ypač pažastų ir gaktos srityse), sumažėjęs spermatozoidų kiekis, raumenų masės ir jėgos mažėjimas, padidėjęs kūno riebalų kiekis krūtinės srityje, karščio pylimai, koncentracijos stoka, atminties suprastėjimas, nuolatinis nuovargis.
„Jeigu pastebite libido pokyčius, krūtinės jautrumą ar padidėjimą, nuolatinį nuovargį, erekcijos problemas, staigius svorio ar kūno sudėjimo pokyčius – rekomenduojama pasidaryti testosterono tyrimus“, – pažymi vaistininkė.
Be simptomų, gydytojas taip pat atsižvelgia į ligos istoriją, vartojamus ar vartotus vaistus, alkoholio vartojimo ir rūkymo įpročius. Tai padeda tiksliai nustatyti, ar būtina atlikti kraujo tyrimus hormonų lygiui įvertinti.
Įtaką daro mityba, svoris ir stresas
Pasak vaistininkės, testosterono lygis glaudžiai susijęs su bendra organizmo būsena – ypač su mityba, svoriu ir stresu.
„Netinkama mityba, perdirbtų produktų ir cukraus perteklius gali lemti atsparumą insulinui, o tai skatina riebalų kaupimąsi. Kai jų organizme per daug, testosteronas pradeda virsti estrogenu – moterišku hormonu. Estrogenų vyrams reikia, bet jų perteklius gali dar labiau slopinti testosterono veiklą“, – aiškina L. Vanagaitė.
Kol kas nėra būdo visiškai išvengti testosterono mažėjimo, tačiau jį galima stabilizuoti. Anot vaistininkės, svarbiausi kasdieniai įpročiai – sveika, baltymais praturtinta mityba, sveikųjų riebalų vartojimas, reguliarus sportas, svorio kontrolė ir žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio bei narkotikų – vengimas.
Ar papildų pakanka?
Vaistininkė pabrėžia, kad papildai gali būti naudingi kaip pagalbinė priemonė, tačiau jų veiksmingumas priklauso nuo konkrečios situacijos.
„Cinko papildai gali būti naudingi vyrams, kurių testosterono kiekis mažas, ypač jeigu diagnozuojamas nevaisingumas. Taip pat svarbu pasitikrinti vitamino D kiekį – jo trūkumas dažnai siejamas su žemesniu testosterono lygiu. Pradėjus vartoti tinkamą vitamino D kiekį, kai kuriems vyrams pagerėja ir erekcijos funkcija“, – aiškina L. Vanagaitė.
Ji taip pat rekomenduoja sabalpalmės ekstraktą – jis naudingas prostatos funkcijai, dažnai vartojamas esant gerybinės prostatos hiperplazijai ar norint sulėtinti plaukų slinkimą. Papildomai galima vartoti ir adaptogenus – ašvagandą, ženšenį, rodiolę. Nors jie tiesiogiai testosterono nedidina, tačiau padeda organizmui geriau tvarkytis su stresu, pagerina miegą, energiją ir nervų sistemos funkciją.
Kada kreiptis į gydytoją?
„Jei simptomai – sumažėjęs libido, nuolatinis nuovargis, erekcijos sutrikimai, riebalų kaupimasis, nuotaikų kaita ar net depresijos požymiai – tęsiasi daugiau nei kelis mėnesius, būtina kreiptis į gydytoją“, – pataria L. Vanagaitė.
Tačiau, pasak jos, jei požymiai atsirado po streso, miego trūkumo ar alkoholio vartojimo, pirmiausia verta koreguoti gyvenimo būdą: daugiau miegoti, pailsėti, keisti mitybą, atsisakyti žalingų įpročių.
„Tokiais atvejais hormonų lygis gali atsistatyti natūraliai“, – užbaigia vaistininkė.
nevaisingumastestosteronasplaukų slinkimas
