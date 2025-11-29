Pats blogiausias metas eiti miegoti: jei taip darote nuolat, gresia net kelios sveikatos problemos

Nors vėlyvas gulimasis gali atrodyti mažesnė blogybė, nei visai nemiegoti, visgi jei esate įpratę užmigti po vidurnakčio, tai gali sukelti daug sveikatos problemų, sako jis.
42 m. gydytojas iš JAV, Kalifornijos dr. Saurabhas Sethi, turintis 504 000 sekėjų „TikTok“ (@doctorsethimd), atskleidė, kokį pavojingą poveikį mūsų kūnams, o ypač protui, daro ėjimas miegoti po vidurnakčio.
Vaizdo įraše jis paaiškino keturis būdus, kaip mūsų organizmas kenčia.
„Jei reguliariai užmiegate po vidurnakčio, galite patirti keletą sveikatos problemų, – sakė gydytojas. – Tai reiškia, kad paprastai miegate mažiau nei septynias–devynias valandas.“
Gydytojai rekomenduoja žmonėms miegoti septynias–devynias valandas pagal „auksinę aštuonių valandų taisyklę“. Be abejo, kiekvienas žmogus yra skirtingas.
Tačiau jums reikia pakankamo miego kiekio ir kokybės, kad organizmas galėtų optimaliai funkcionuoti ir atsinaujinti, o tai lemia bendrą sveikatą ir gerą savijautą.
Pirmasis poveikis, kurį sukelia užmigimas po vidurnakčio, yra svorio padidėjimas, sako dr. S.Sethi.
Prasto miego sąsajas su svorio padidėjimu patvirtina tyrimai. Miego trūkumas sutrikdo apetitą ir sotumo hormonus, o mieguistumas verčia griebtis kaloringų maisto produktų.
Amerikos medicinos asociacijos žurnale paskelbtame tyrime nustatyta, kad tiems, kurie miegoti eina vidurnaktį ar vėliau, nutukimo ar didelės juosmens apimties rizika yra 20 proc. didesnė nei tiems, kurie miegoti eina tarp 20 ir 22 val.
Antra problema, pasak dr. S.Sethi, yra ta, kad užmigimas po vidurnakčio blogina nuotaiką, o trečia – padidėja streso lygis.
„Psychiatry Research“ žurnale paskelbtas Stanfordo medicinos universiteto tyrimas rodo, kad ėjimas miegoti iki 1 val. nakties, nepriklausomai nuo individualaus chronotipo (natūralaus miego ir budrumo ritmo), yra susijęs su geresne psichine sveikata.
Šis tyrimas parodė, kad tie, kurie eina miegoti vėliau nei 1 val. nakties, turi didesnę riziką susirgti psichikos sveikatos sutrikimais, pvz., depresija ir generalizuotu nerimo sutrikimu.
Galiausiai, pasak dr. S.Sethi, „dieną gali būti sunku susikaupti ir mąstyti“.
Miegas iki vidurnakčio gali pagerinti koncentraciją, nes pirmosios miego valandos, kurios dažnai būna iki vidurnakčio, yra labai svarbios giliam miegui ir atkuriamiesiems procesams, kurie yra gyvybiškai svarbūs kognityvinėms funkcijoms ir atminties konsolidacijai, kaip parodė Arizonos universiteto tyrimas.
Miegas iki vidurnakčio taip pat gali turėti kitų privalumų sveikatai.
Britų širdies fondo tyrimas parodė, kad žmonės, kurie užmiega tarp 22 ir 23 val., turi mažiausią širdies ir kraujotakos ligų riziką, o tiems, kurie užmiega vidurnaktį ar vėliau, rizika padidėja.
Kitas tyrimas, paskelbtas Europos širdies žurnale, parodė, kad užmigimas prieš vidurnaktį yra susijęs su mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Dr. S.Sethi pataria: „Norėdami pagerinti bendrą sveikatos būklę, įskaitant hormonų pusiausvyrą, žarnyno sveikatą, kepenų sveikatą ir nuotaiką, stenkitės užmigti prieš vidurnaktį.
Ir laikykitės nuoseklaus miego režimo.
Stenkitės miegoti septynias–devynias valandas per naktį.“
