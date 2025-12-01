Padidėjęs cukraus kiekis kraujyje – tiksinti bomba: 11 ankstyvų požymių, kurių nevalia ignoruoti

Laikui bėgant, aukštas cukraus kiekis kraujyje gali pažeisti kraujagysles ir sukelti rimtų komplikacijų, veikiančių akis, širdį, inkstus. Specialistai įspėja dėl 11 ženklų, rodančių, kad jūsų cukraus kiekis kraujyje yra per didelis.
1. Per didelis troškulys
Inkstai padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje filtruodami ir reabsorbuodami gliukozę, todėl sveikame šlapime beveik nėra gliukozės. Kai cukraus kiekis kraujyje per didelis, inkstai dirba intensyviau, kad pašalintų jo perteklių, iš audinių traukdami skysčius, jog galėtų praskiesti ir pašalinti cukrų.
Tai lemia dehidrataciją ir padidėjusį troškulį. Nuolat sausėjanti burna arba labai stiprus troškulys, net jei geriate daug skysčių, gali būti hiperglikemijos požymis.
2. Padažnėjęs šlapinimasis
Dažnesni ėjimai į tualetą, ypač naktį, gali būti padidėjusio cukraus kiekio kraujyje ženklas. Taip nutinka todėl, kad inkstai iš audinių ištraukia papildomą vandenį, kad praskiestų cukraus perteklių kraujyje ir pašalintų jį su šlapimu.
3. Padidėjęs alkis
Kai kraujyje yra per daug cukraus, tai reiškia, kad organizmas jo negali panaudoti kaip energijos. Ląstelėms ima trūkti energijos, todėl jaučiatės labiau išalkę nei įprastai. Tačiau svarbu, ką valgote, nes kuo daugiau suvartosite angliavandenių, tuo labiau pakils cukraus kiekis kraujyje.
4. Neryškus matymas
Aukštas cukraus kiekis verčia organizmą traukti skysčius iš audinių, įskaitant ir akių lęšiukus. Tai gali sutrikdyti gebėjimą sufokusuoti vaizdą ir lemti neryškų matymą.
5. Nuovargis
Paprastai ląstelės pasisavina kraujo cukrų energijai gauti. Tačiau kai cukrus lieka kraujyje ir nepatenka į ląsteles, joms pradeda trūkti energijos. Dėl to galite jaustis vangūs ar pavargę, ypač po daug angliavandenių turinčio valgio.
6. Infekcijos
Jeigu dėl padidėjusio cukraus ir kūno patiriamo streso imuninė sistema veikia prasčiau, galite būti labiau linkę sirgti infekcijomis. Manoma, kad kai kurios bakterijos geriausiai dauginasi aplinkoje, kur yra daug cukraus, todėl jos gali klestėti organizme, kai cukraus kiekis aukštas.
Kadangi mielės maitinasi cukrumi, aukštas cukraus kiekis gali paskatinti jų perteklių. Moterims dažnos makšties grybelis yra įprastas aukšto cukraus požymis.
7. Odos pakitimai
Sausa, niežtinti oda ir lėtai gyjančios žaizdos ar įpjovimai gali būti hiperglikemijos ženklas. Kitas požymis, rodantis atsparumą insulinui, yra akantozė – būklė, kai odos raukšlėse ar linkiuose atsiranda tamsesni, sustorėję, aksominiai plotai, pavyzdžiui, kaklo srityje.
8. Prasta nuotaika
Tyrėjai mano, kad cukraus kiekis kraujyje gali turėti įtakos nuotaikai. Nors reikia daugiau tyrimų, yra duomenų, kad po valgio padidėjęs cukraus kiekis 2 tipo diabetu sergantiems žmonėms gali būti susijęs su neigiamais emociniais simptomais, pavyzdžiui, dirglumu.
Kiti tyrimai rodo, kad aukštesnis cukraus kiekis kraujyje gali būti susijęs su pykčio ir liūdesio jausmu tarp diabetu sergančių žmonių.
9. Pilvo skausmai
Lėtinė hiperglikemija gali pažeisti skrandžio nervus (gastroparezė arba sulėtėjęs skrandžio išsituštinimas). Ši būklė gali sukelti pykinimą ir labai lėtą virškinimą. Pilvo skausmas taip pat gali būti diabetinės ketoacidozės – būklės, kurią reikia gydyti nedelsiant – požymis.
10. Neplanuotas svorio kritimas
Nevalingas svorio kritimas yra svarbus padidėjusio cukraus kiekio kraujyje požymis, ypač vaikams, kurie daug geria ir dažnai šlapinasi. Daugelis vaikų, kuriems diagnozuojamas 1 tipo diabetas, iki diagnozės netenka svorio, nes jų organizmas negali panaudoti cukraus kraujyje kaip energijos šaltinio.
11. Tirpimas
Laikui bėgant, žmonėms, kurių cukraus kiekis kraujyje nuolat aukštas, gali išsivystyti galūnių nervų pažeidimai (periferinė neuropatija). Tai sukelia tokius simptomus kaip tirpimas, dilgčiojimas ar skausmas rankose, pėdose ar kojose.
Komplikacijų rizika
Lėtinė hiperglikemija gali sukelti daugybę komplikacijų, vadinamų mikro (smulkiųjų) ir makro (stambiųjų) kraujagyslių pažeidimais. Jos apima:
Akių pažeidimus (retinopatiją) Inkstų pažeidimus (nefropatiją) Periferinę ir autonominę neuropatiją (nervų pažeidimus pėdose ir kitose kūno vietose, pvz., žarnyne).
Be to, nuolat aukštas cukraus kiekis gali sukelti arba pabloginti:
- Širdies ligas ir periferinių arterijų ligą: užsikimšusios arterijos sumažina kraujotaką į rankas ir kojas.
- Diabetinę ketoacidozę: dažniau pasitaiko sergant 1 tipo diabetu. Kai organizmui trūksta insulino, kraujas rūgštėja, o gliukozė smarkiai kyla. Pradžioje pasireiškia intensyvus troškulys ir dažnas šlapinimasis, bet greitai vystosi sunkesni simptomai. Tokia būklė reikalauja skubios medicininės pagalbos.
- Erekcijos sutrikimus: aukštas cukraus kiekis kraujyje gali pažeisti kraujagysles ir padidinti erekcijos disfunkcijos riziką.
- Nėštumo komplikacijas: blogai kontroliuojamas diabetas padidina persileidimo, preeklampsijos (nekontroliuojamo kraujospūdžio nėštumo metu) ir naujagimių hipoglikemijos riziką.
- Kritinį cukraus kiekį kraujyje: labai pavojinga 2 tipo diabetu sergančių žmonių būklė, kai cukraus kiekis kraujyje tampa ypač aukštas (dažniausiai virš 600 mg/dL). Simptomai: didžiulis troškulys, sumišimas, aukšta temperatūra, silpnumas ar net laikinas vienos kūno pusės paralyžius. Negydoma ši būklė gali baigtis koma ar mirtimi.
Kada kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą?
Reikėtų susisiekti su gydytoju šiais atvejais:
- Dažnai aukšti cukraus rodmenys: jei išlieka aukšti kelias dienas iš eilės, tai gali reikšti, kad reikia koreguoti gydymą.
- Nauji simptomai, nėra diabeto diagnozės: jei jaučiate hiperglikemijos požymius ir turite rizikos veiksnių (antsvorį, šeimos istoriją), verta atlikti tyrimus.
- Vaikams: jei vaikas staiga pradėjo daug gerti, valgyti ar dažnai šlapintis, arba sparčiai keičiasi svoris.
Parengta pagal verywellhealth.com
cukrinis diabetasKraujasHiperglikemija
Rodyti daugiau žymių