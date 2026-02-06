Estetinės ir vitaminų injekcijos – greito efekto pažadas ar pavojinga mada?

Injekcijų tipai – daugiau nei vaistai nuo ligų
„Injekcijų populiarumą lemia tai, kad jų poveikis dažnai juntamas greitai. Žmonės nori rezultatų čia ir dabar“, – pranešime žiniasklaidai pasakoja Inovatyvios medicinos centro direktorė dr. Tatjana Ivaškienė.
Reikėtų pastebėti, kad ne kiekviena injekcija yra naudojama kaip vaistas nuo ligos. Dalis jų gali būti naudojamos kaip estetinės injekcijos. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių injekcijų tipų:
– Intraveninės (į veną): naudojamos tiek ligoninėse, tiek sveikatingumo klinikose. Pvz., skysčių balansas atstatomas leidžiant elektrolitus po dehidratacijos, o vitaminų kokteiliai (pvz., C, B grupės, magnio) – energijai ar imuninei sistemai stiprinti.
– Intramuskulinės (į raumenis): pvz., skiriamos B12 injekcijos žmonėms su mažakraujyste ar depresijos simptomais, kai vitamino trūkumas trukdo nervų sistemos veiklai.
– Estetinės injekcijos: botulinas raukšlėms glotninti, hialuronas veidui formuoti, PRP procedūra plaukų slinkimo mažinimui ar odos atjauninimui.
„Nereikia pamiršti, kad net paprastais atrodančios procedūros turi būti atliekamos kvalifikuoto specialisto – ne grožio salone, o gydytojo kabinete“, – pabrėžia dr. Tatjana Ivaškienė. Injekcijos yra tiesioginis dūris, kurio pagalba yra pasiekiami gilieji žmogaus organizmo audiniai. Dėl to procedūros turi būti atliekamos gydytojo kabinete. Prieš pasiryžtant bet kokiai injekcijai būtina įsitikinti specialisto kvalifikacija ir licencija, pasidomėti, kokios medžiagos bus naudojamos. Be to, reikėtų nepamiršti, kad renkantis injekcijas, kaina neretai gali būti svarbus rodiklis.
Vitaminai į kraują – ar išties būtina?
Vitaminų injekcijos tapo madingos, bet ar visad reikalingos? Socialiniuose tinkluose neretai galime pamatyti reklamas ir „nuoširdžias“ rekomendacijas rūpintis savo sveikata ir pasinaudoti galimybe susilašinti vitaminus, taip pastiprinant savo organizmą.
Dr. Tatjana Ivaškienė teigia, kad vitaminų injekcijos be objektyvaus poreikio – tai panašu į antibiotikų gėrimą be infekcijos. Galima pakenkti daugiau nei padėti. Tokias injekcijas reikia rinktis labai atsargiai, nes vitaminų perdozavimas gali sukelti rimtų šalutinių reiškinių. Pavyzdžiui, vitaminas C, leidžiamas į kraują, ypač didelėmis dozėmis (pvz., 7.5–10 g vienu metu), gali būti naudinga kai kuriomis ligų būklėmis, bet sveikam žmogui dažniausiai tai nereikalinga procedūra. Nors vitaminas C yra tirpus vandenyje, jo perteklius apkrauna inkstus. Yra atvejų, kai dažnos injekcijos sukėlė inkstų akmenligę ar net uždegimus.
Botulinas, hialuronas ir PRP injekcijos
Botulinas, dar žinomas kaip botoksas, ir hialuronas vis dar išlieka pagrindiniais estetinės medicinos pasirinkimais. Botulinas atpalaiduoja veido mimikos raumenis ir yra taikomas ne tik grožio procedūrose, bet ir gydant migreną ar gausų prakaitavimą. Tuo tarpu hialuronas – natūrali odos sudedamoji dalis – padeda formuoti veido kontūrus, suteikti lūpoms putlumo bei mažinti raukšles. Vis dėlto svarbu žinoti ir tam tikrus aspektus.
Botulino poveikis nėra ilgalaikis – jis paprastai trunka apie 3–6 mėnesius, o per dažnas jo naudojimas gali mažinti efektyvumą. Hialuronas, jei leidžiamas per dažnai ar dideliais kiekiais, gali kauptis netinkamose vietose ir sukelti nepageidaujamų pokyčių.
PRP (trombocitais praturtinta plazma) – tai procedūra, kai iš paciento kraujo atskiriama plazma su augimo faktoriais ir leidžiama atgal į odą ar galvos odą. PRP injekcijos gali būti naudojamos siekiant sumažinti raukšles, spartinant odos regeneraciją po lazerių, gydant aknės randus ar plaukų slinkimą.
„PRP turi daug potencialo, bet svarbu suprasti, kad tai – ne stebuklas. Reikia kelių procedūrų ciklo ir realistiškų lūkesčių“, – sako dr. T. Ivaškienė. Ši procedūra laikoma natūralia, nes savo sudėtyje neturi papildomų medžiagų, tik paties paciento kraują.
Kada injekcijos gali būti pavojingos?
Nors daugeliui atrodo, kad injekcija – paprasta procedūra, pavojų netrūksta:
– Netinkama higiena – ypač grožio salonuose – gali sukelti pūlinius, infekcijas ar net sepsį.
– Neatitinkanti dozė gali lemti alergines reakcijas, veido iškraipymus, lūpų asimetriją.
– Savarankiškas leidimas – ypač perkant internetu įsigytus „grožio produktus“ – kelia rimtą pavojų sveikatai.