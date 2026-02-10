Pataria vaistininkė: ką daryti, jei atsirado miežis?

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė pastebi, kad žmonės dažnai kreipiasi tik tuomet, kai miežis tampa itin skausmingas ir sutrikdo kasdienį ritmą. Vaistininkė atsako, kodėl svarbu sureaguoti kuo anksčiau ir į ką atkreipti dėmesį.
Kas yra miežis?
Miežis yra ūmus akies voko uždegimas, kuris išsivysto tuomet, kai viena iš smulkių voko liaukų užsikemša ir joje pradeda daugintis bakterijos, dažniausiai – natūraliai ant odos gyvenantys stafilokokai. Mūsų vokų liaukos kasdien gamina sekretą, kuris apsaugo ir drėkina akies paviršių, tačiau į jas patekus bakterijoms labai greitai gali prasidėti uždegiminė reakcija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
A. Krušnienė aiškina, kad bakterijos savaime retai patenka į voko liaukas, o miežio atsiradimą dažniausiai lemia netinkami higienos įpročiai. „Didžiausia rizika kyla tada, kai liečiame akis nešvariomis rankomis, miegame su makiažu ar naudojame kosmetikos priemones, kurių galiojimas pasibaigęs. Taip pat riziką didina ir dažnas akių trynimas, kuris ypač būdingas vaikams“, – sako vaistininkė.
Pasak jos, miežis nėra laikomas tiesiogiai užkrečiama liga, tačiau jį sukėlusi bakterija gali būti perduodama per rankas, rankšluosčius ar kosmetiką ir taip sukelti uždegimą kitam žmogui. Būtent todėl, įtarus miežį, vaistininkė skatina žmones nesidalinti savo higienos priemonėmis su kitais, kuo dažniau plauti rankas.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad miežis dažnai painiojamas su alergine reakcija ar peršalimu, ypač jei uždegimas pažeidžia tik vieną akį. Vis dėlto, vaistininkė primena, kad alergijai būdingas abipusis akių paraudimas ir niežėjimas, o miežiui – lokalus, skausmingas darinys viename voke.
Pirmieji simptomai ir kaip miežis progresuoja
A. Krušnienė pabrėžia, kad egzistuoja dvi pragrindinės miežio formos – išorinis miežis ir vidinis miežis. Išorinis miežis vystosi voko išorėje, dažniausiai ties blakstienų augimo linija. Tokiu atveju gana greitai pastebimas paraudęs, skausmingas patinimas, kuris per kelias dienas gali subręsti ir suformuoti nedidelį pūlinuką. Anot jos, ši miežio forma įprastai gyja lengviau, jei laiku imamasi tinkamos priežiūros.
„Vidinis miežis susidaro gilesniuose voko audiniuose, o uždegimas apima kremzlines liaukas, todėl išoriškai jis gali būti mažiau matomas, tačiau dažnai sukelia stipresnį skausmą, spaudimo pojūtį ar padidina akies jautrumą. Tokiais atvejais uždegimas gali tęstis ilgiau, o diskomfortas išlikti net iki savaitės. Vėliau pūlinukas gali savaime pratrūkti ir uždegimas palaipsniui rimsta“, – teigia „Camelia“ vaistininkė.
Ji taip pat paaiškina, kad tiek išorinio, tiek vidinio miežio atveju akis gali ašaroti, tapti jautresnė šviesai, pacientui gali atsirasti svetimkūnio pojūtis.
Ką daryti, jei miežis jau atsirado?
Vos pastebėjus pirmuosius miežio požymius, svarbiausia neliesti akies nešvariomis rankomis ir jokiu būdu nemėginti miežio spausti. Tai gali paskatinti infekcijos plitimą į gilesnius akies voko audinius, o tuomet gali sustiprėti skausmas, patinimas ir pailgėti gijimo laikas.
Anot vaistininkės, tokiu atveju paraudimas gali išplisti, o akį gali būti sunku atmerkti. Taip pat gali atsirasti bendri infekcijos požymiai, tokie kaip karščiavimas ar bendras silpnumas, o pats uždegimas gali nebepraeiti savaime ir reikalauti gydytojo skiriamo gydymo.
„Ankstyvose stadijose gali būti naudingi akių lašai su uždegimą mažinančiais ir raminančiais komponentais, tokiais kaip pantenolis ar hialurono rūgštis. Vis dėlto, prieš juos vartojant verta pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, kad būtų teisingai nustatyta uždegimo forma, o savarankiškai pasirinkti preparatai nepadarytų daugiau žalos nei naudos“, – priduria A. Krušnienė.
Ji taip pat teigia, kad jei uždegimas stiprėja, nurodžius gydytojui, gali būti skiriami antibiotikų ar steroidų pagrindu pagaminti akių tepalai, geliai ar lašai.
Vaistininkė taip pat pabrėžia, kad higienai palaikyti akys gali būti valomos vienkartinėmis steriliomis servetėlėmis, skirtomis akių vokų priežiūrai. Tai gali padėti sumažinti bakterijų kiekį ir apsaugoti nuo uždegimo plitimo.
„Gydantis namuose taip pat rekomenduojama kelis kartus per dieną naudoti šiltus kompresus ir švelniai valyti akių vokus šiltu vandeniu arba raminamųjų augalų nuoviru, pavyzdžiui, medetkų ar ramunėlių. Sudrėkintu vatos diskeliu akies sritis valome atsargiais judesiais, braukiant nuo išorinio akies kampo nosies link. Tai reikėtų kartoti kelis kartus per dieną, darant 2–3 valandų pertraukas. Jei per tris dienas būklė negerėja arba simptomai stiprėja, būtina kreiptis į gydytoją“, – aiškina A. Krušnienė.
Pasikartojantis miežis – organizmo pagalbos šauksmas?
Jeigu miežis kartojasi dažnai, tai gali būti ženklas, kad organizmui trūksta atsargų kovoti su infekcijomis. A. Krušnienė pastebi, kad tokiais atvejais verta pažvelgti plačiau nei tik į akis. Nuolatinis nuovargis, stresas, miego trūkumas ar nesubalansuota mityba gali silpninti organizmo atsparumą.
„Dažniausiai pasikartojantys miežiai siejami su tam tikrų maistinių medžiagų stoka. Pavyzdžiui, geležis svarbi palaikant imuninę sistemą, vitaminas D prisideda prie organizmo apsauginių reakcijų, o omega-3 riebiosios rūgštys padeda palaikyti odos ir gleivinių drėgmės balansą“, – pasakoja vaistininkė.
Šių medžiagų galima gauti tiek su maistu – raudona mėsa, ankštiniais produktais, kiaušiniais, riebiomis žuvimis, riešutais bei sėklomis, tiek su maisto papildais. Prieš vartojant maisto papildus visada rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku, kad būtų užtikrinamas saugus jų vartojimas.
Vaistininkė A. Krušnienė teigia, kad tinkama higiena, atsakingas kosmetikos naudojimas bei sveikas ir subalansuotas gyvenimo būdas gali padėti ne tik greičiau įveikti miežį, bet ir sumažinti tikimybę, kad jis sugrįš.
miežisCameliavaistininkė
Rodyti daugiau žymių