Didelės apimties tyrimas atskleidė netikėtas išvadas apie maudynes šaltame vandenyje

Tyrėjai panūdo išsiaiškinti ar šaltas dušas ir ledinės maudynės turi moksliniais instrumentais apčiuopiamą teigiamą poveikį sveikatai ir gerovei. Pietų Australijos universiteto mokslininkai atliko išsamiausią šiam klausimui skirtą tyrimų apžvalgą.
„Panardinimas į šaltą vandenį buvo išsamiai tiriamas ir naudojamas sporto kontekste, su tikslu padėti atletams atgauti jėgas. Tačiau mažai žinome apie šios praktikos poveikį eiliniams žmonėms“, – sakė tyrimui vadovavusi Tara Cain.
Mokslininkai išanalizavo 11 tyrimų, paskelbtų nuo 2014 iki 2023 m., kuriuose dalyvavo iš viso 3177 sveiki suaugę asmenys. Dešimtyje tyrimų buvo tiriamas panardinimas į ledinį vandenį, o viename – šalto dušo poveikis.
Įdomu, kad mokslininkai rėmėsi Australijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje, Japonijoje, JAV ir Suomijoje atliktais tyrimais.
Tyrimai buvo įtraukti į analizę tik tuo atveju, jei dalyviai buvo panardinti į vandenį iki krūtinės lygio arba aukščiau. Vandens temperatūra svyravo nuo 7 °C iki 15 °C, o panirimo trukmė buvo nuo mažiausiai 30 sekundžių iki dviejų valandų.
Sukelia staigų uždegimo padidėjimą
T. Cain pabrėžė, kad daugeliu atžvilgiu ledinių maudynių poveikis nėra ilgalaikis.
„Pirma, nustatėme, kad panardinimas į šaltą vandenį gali sumažinti streso lygį, bet tik maždaug 12-ai valandų. Taip pat pastebėjome, kad dalyviai, kurie 30 dienų 30, 60 ar 90 sekundžių prausėsi po šaltu dušu, pranešė apie šiek tiek aukštesnius gyvenimo kokybės balus. Tačiau po trijų mėnesių savijautos pagerėjimas išnyko.
Šaltas dušas taip pat gali būti naudingas – vieno tyrimo duomenimis, dalyviai, kurie reguliariai maudėsi šaltame duše, 29 proc. rečiau patyrė nedarbingumo dėl ligos“, – pasakojo T. Cain.
Pasak jos, gali būti, kad maudynės šaltame vandenyje gerina vyrų miegą, tačiau duomenys, jog tai gali sustiprinti imunitetą, pasirodė riboti.
Mokslininkai taip pat nustatė, kad panėrimas į šaltą vandenį buvo susijęs su žymiu uždegimo žymenų padidėjimu iškart po maudynių ir praėjus valandai.
„Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo prieštaringa, nes žinome, kad ledinės vonios yra naudojamos elitinių sportininkų, siekiant sumažinti uždegimą ir raumenų skausmą po treniruotės, – sakė vyresnysis tyrimo autorius Benas Singhas. – Staigus uždegimo padidėjimas yra organizmo reakcija į šaltį kaip stresą sukeliantį veiksnį. Tai padeda organizmui prisitaikyti ir atsigauti ir yra panašu į fizinio krūvio sukeliamus raumenų pažeidimus, kai vėliau jie sustiprėja.“
„Todėl žmonės, turintys sveikatos problemų, turėtų būti ypač atsargūs, jei neria į šaltą vandenį, nes pradinis uždegimas gali turėti žalingą poveikį sveikatai“, – įspėjo tyrėjas.
Pasak ekspertų, tai perspektyvi tema, kuri ateityje turėtų sulaukti daugiau tyrimų.
„Šiuo metu nėra pakankamai kokybiškų duomenų, kad būtų galima tiksliai pasakyti, kam šaltas vanduo yra naudingiausias ir koks yra idealus šio metodo taikymas“, – sakė T. Cain.
Parengta pagal „New Atlas“ inf.
grūdinimasisruonių maudynėsšaltas vanduo
