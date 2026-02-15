Iš onkologės lūpų – 4 patarimai, kaip išvengti krūties vėžio

Daktarė Sue Hwang buvo 46-erių ir nejautė jokių simptomų, bet išgirdo krūties vėžio diagnozę. Ji daugiau nei dešimtmetį gydė pacientes, sergančias ta pačia liga, ir negalėjo nesistebėti, kodėl vėžys užklupo ją, daug patirties sukaupusią gydytoją.
„Daug laiko praleidau mąstydama, kodėl būtent man? Jei suprasčiau, kodėl susirgau vėžiu, tada žinočiau, kaip užkirsti kelią jo atsinaujinimui“, – sako S. Hwang.
Ji savo patirtį sudėjo į knygą „Iš abiejų uždangos pusių: onkologės krūties vėžio kelionės pamokos ir apmąstymai“.
Vėžio atvejų skaičius tarp jaunesnių nei 40 metų žmonių auga, o vien nuo minties apie šią ligą daugelį nukrečia šiurpas, pastebėjo S. Hwang.
Kad nebūtų panikos dėl vėžio rizikos veiksnių, kurių žmogus negali kontroliuoti, ji rekomenduoja laikytis sveikatai palankių įpročių, pavyzdžiui, maitintis subalansuotai, būti fiziškai aktyviems ir mažinti stresą. Moksliškai įrodyta, kad tai padeda išvengti vėžio.
„Vėžį sukelia ne vienas gyvenimo būdo veiksnys, o keletos jų derinys“, – akcentuoja S. Hwang.
1. Venkite perdirbto maisto
Vėžio prevencija prasideda nuo to, ką valgote. S. Hwang ragina ne tik skaičiuoti kalorijas, bet ir įvertinti maistinių medžiagų įvairovę ir kiekį įvairiuose produktuose.
„Mūsų neišmoko, kaip tinkamai maitintis. Dažnai sutelkiame dėmesį į kūno formų palaikymą, lieknumą, o ne į sveikatą“, – pastebi gydytoja.
Ji akcentuoja natūralius maisto produktus, ypač vaisius ir daržoves. Jie yra turtingi polifenoliais – junginiais, kurie padeda išvengti ląstelių pažeidimų, didinančių vėžio riziką.
S. Hwang privengia perdirbtų maisto produktų, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, druskos ir aliejų. Perdirbtas maistas sudaro daugiau nei pusę vidutinio amerikiečio mitybos ir yra siejamas su padidėjusia vėžio ir širdies ligų rizika.
Jei nežinote, nuo ko pradėti, pabandykite kasdien pakeisti perdirbtą maistą vienu natūraliu, augalinės kilmės produktu, rekomenduoja gydytojai ir dietologai.
Pavyzdžiui, vietoje bulvių traškučių rinkitės saują migdolų, o ryte vietoje bandelės suvalgykite dubenėlį košės.
2. Bent 30 minučių fizinio aktyvumo
Įrodyta, kad sėdimas gyvenimo būdas yra susijęs su žymiai didesne rizika susirgti vėžiu.
„Žmonės privalo nepamiršti išeiti į lauką ir pajudėti“, – sako S. Hwang.
Pati ji yra gydytoja ir trijų vaikų mama, todėl supranta, kad gali būti sunku rasti laiko treniruotėms sporto klube. Prieš diagnozę S. Hwang pasportuoti kartą per savaitę atrodė kaip didelis pasiekimas, bet dabar judėjimas tapo jos kasdienybe.
„Reikia tikslaus plano“, – pabrėžia S. Hwang. Pasak jos, padės, jei iš anksto numatysite, kada pasimankštinsite. Intensyvi treniruotė – puiku, bet taip pat svarbu pasivaikščioti per pietų pertrauką ar pažaisti su vaikais parke.
Jei esate naujokas sporte, ypač jei neturite jėgos treniruočių patirties, S. Hwang sako, kad verta pasisamdyti asmeninį trenerį kelioms treniruotėms, kad suprastumėte, kas jums tinka.
„Nesakau, kad jums reikės trenerio visą likusį gyvenimą, bet susiraskite trenerį dabar, susikurkite planą, kaip turėtumėte sportuoti“, – pataria ji.
3. Valdykite stresą
Pasak S. Hwang, kasdienis nerimas, spaudimas darbe ar kiti gyvenimo iššūkiai taip pat gali didinti vėžio riziką. Tyrimai rodo, kad stresas kenkia tiesiogiai, be to, jis gali lemti nesveikus įpročius, pavyzdžiui, alkoholio vartojimą ar nesveiko maisto valgymą.
Gydytoja pastebi, kad sumažinti stresą padėjo aiškiau sudėlioti prioritetai.
„Diagnozė iš tiesų privertė mane mažiau dirbti, daugiau dėmesio skirti šeimai ir teikti pirmenybę sau“, – sako S. Hwang.
Nusiraminti padeda kvėpavimo pratimai, dienoraščio rašymas ar joga. S. Hwang pastebėjo, kad jai stresą kelia informacija apie vėžio riziką, todėl ji mažiau laiko praleidžia socialiniuose tinkluose.
Jei mažiau skrolinsite, nuo vėžio nepabėgsite, tačiau galbūt išsaugosite ramybę ir leisite smegenims pailsėti.
4. Žinokite savo šeimos istoriją ir tirkitės
Reguliarūs profilaktiniai tyrimai – vienas esminių dalykų. Daugelis vėžio rūšių yra labai efektyviai išgydomos, jei jos aptinkamos anksti.
Svarbu išsiaiškinti ir savo šeimos istoriją. Jei onkologine sirgo giminaičiai, vertėtų anksčiau pradėti dalyvauti vėžio patikros programose.
Jūs negalite pakeisti savo genetikos, bet didesnis budrumas padės geriau kontroliuoti savo sveikatą.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
