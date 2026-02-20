Geriausias riešutas širdies sveikatai? Vos 30 gramų sumažina „blogąjį“ cholesterolį

Reguliarus riešutų valgymas yra susijęs su sumažėjusiu širdies ir kraujagyslių ligų, koronarinės širdies ligos, „blogojo“ cholesterolio ir trigliceridų – dažniausiai kraujyje esančių riebalų – kiekiu.
Tiesa, riešutai kaloringi ir gali prisidėti prie svorio augimo. Tačiau, jei vartojami saikingai, jų poveikis priešingas – tada riešutai padeda kontroliuoti sotumą ir valdyti kūno svorį.
Nors riešutų valgymas apskritai yra naudingas, ne visi jie padeda vienodai. Kurie riešutai yra palankiausi sveikatai?
Pekano riešutai
Remiantis nauju Ilinojaus technologijos institute Čikagoje atliktu tyrimu, pekano riešutai gali būti ypač naudingi kraujo lipidų pusiausvyrai.
Pekano riešutuose yra daug polifenolių, antioksidantų, ir kitų bioaktyviųjų komponentų, kurie padeda sumažinti lipidų oksidaciją.
Graikiniai riešutai
Graikiniai riešutai yra vieninteliai riešutai, kurių naudą dėl širdies ligų mažinimo oficialiai yra patvirtinusi Jungtinių Valstijų Maisto ir vaistų administracija (FDA).
Jie teikia daug naudos sveikatai dėl didelio alfa-linoleno rūgšties (tai – augalinės kilmės omega-3) kiekio, siejamo su nauda širdies, smegenų ir medžiagų apykaitos sveikatai.
Klinikiniai tyrimai parodė, kad graikiniai riešutai gali sumažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį, kai jų suvartojama daugiau nei 30 gramų per dieną.
Tyrimai patvirtina, kad žmonės, valgantys graikinius riešutus, pasiekia geresnius rezultatus atminties ir apdorojimo greičio testuose.
Migdolai
Migdolai pasižymi maistinėmis medžiagomis, kurios naudingos širdies sveikatai ir svorio kontrolei.
Jie pasižymi vienu didžiausių skaidulų kiekių tarp visų riešutų. Todėl migdolai padeda virškinti, kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir palaikyti mikrobiomą, gerina medžiagų apykaitą, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, žarnyno veiklą ir bendrą sveikatą.
Migdolai taip pat yra geras vitamino E šaltinis, kuris veikia kaip antioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Palankiausias poveikis pastebėtas vartojant 42–50 gramų migdolų per dieną.
Pistacijos
Pistacijose gausu antioksidantų, geras kalorijų ir baltymų santykis. Šiuose riešutuose yra vitamino B ir folatų, kurie svarbūs pagrindiniams ląstelių procesams, tokiems kaip DNR atkūrimas ir raudonųjų kraujo kūnelių gamyba.
Pistacijose gausu valino – nepakeičiamos aminorūgšties, kuri padeda atkurti raumenis ir juos auginti.
Bertoletijų riešutai
Dar vadinami braziliniais riešutais, jie yra vienas iš turtingiausių seleno šaltinių. Tai – žmogui būtinas mineralas, kurio organizmas negali pasigaminti ar kaupti dideliais kiekiais.
Selenas veikia kaip antioksidantas ir palaiko imuninės sistemos funkciją.
Braziliniai riešutai dideliais kiekiais gali būti toksiški, todėl jų reikėtų suvalgyti tik vieną ar du per dieną.
Parengta pagal Euronews inf.
pistacijosmigdolairiešutai
