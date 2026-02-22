Šis įprotis tyliai alina širdį: kardiologai paaiškino, kaip apsaugoti sveikatą

Miegas nėra tiesiog poilsis. Tai aktyvus atsistatymo procesas, reguliuojantis kraujospūdį, uždegiminius procesus, cukraus kiekį kraujyje ir net širdies ritmą. Lėtinis neišsimiegojimas sukelia pokyčius, kurie stipriai apkrauna širdies ir kraujagyslių sistemą. Kaip miego trūkumas veikia širdį?
1. Didina kraujospūdį
Neišsimiegojus organizmas lieka „kovok arba bėk“ būsenoje. Tai sukelia arterinio kraujo spaudimo šuolius ir aritmijas.
Laikui bėgant, padidėjęs kraujospūdis verčia širdį dirbti intensyviau, todėl storėja širdies raumuo ir pažeidžiamos arterijos.
2. Skatina uždegimus ir apnašų susidarymą
Miego trūkumas didina uždegiminių žymenų kiekį organizme. Lėtinis uždegimas pažeidžia kraujagyslių sieneles, todėl greičiau formuojasi aterosklerozinės apnašos, kurios didina infarkto ir insulto riziką.
3. Sukelia atsparumą insulinui
Net trumpalaikis miego ribojimas mažina jautrumą insulinui. Tai gali lemti aukštą gliukozės kiekį kraujyje ir II tipo diabeto riziką, kas dar labiau žaloja kraujagysles. Be to, pavargęs žmogus linkęs valgyti nesveiką, „paguodos“ maistą ir mažiau judėti.
Kiek reikia miegoti?
Nors poreikis individualus, ekspertai pataria miegoti nuo 7 iki 9 valandų per parą. Jei sunku išlaikyti stabilų grafiką, būtina kreiptis į gydytoją.
Strategijos miego kokybei gerinti:
Judėkite kasdien: Fizinis aktyvumas padeda reguliuoti cirkadinius ritmus ir mažina streso hormonų kiekį.
Atsisakykite alkoholio prieš miegą: Alkoholio skaidymo produktai stimuliuoja organizmą ir sutrikdo gilaus miego fazes. Geriau rinkitės vandenį ar žolelių (pavyzdžiui, ramunėlių) arbatą.
Venkite ekranų: Telefonų ir televizorių skleidžiama mėlyna šviesa slopina melatonino – miego hormono – gamybą.
Rinkitės miegą skatinančius produktus: Vartokite maistą, kuriame gausu magnio ir kalio. Vakarais (jei pavyksta – visada) venkite sunkiai virškinamų, daug cukraus turinčių patiekalų.
