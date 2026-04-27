Gal papildus geriate be reikalo? Signalai, kad organizme – vitamino D perteklius

Vitaminas D padeda organizmui įsisavinti kalcį, kuris stiprina kaulus. Jis taip pat naudingas imuninei sistemai.
„Stabilus kalcio kiekis kraujyje yra svarbus visoms žmogaus organizmo ląstelėms“, – sako K. Michaëlssonas, Upsalos universiteto medicininės epidemiologijos profesorius ir ortopedijos gydytojas.
Būtent kalcio pusiausvyra gali būti sutrikdyta, jei vartojate per daug vitamino D. Pasak profesoriaus, ironiška, kad tuomet įmanoma priešingas poveikis, nei tikimasi: gali sumažėti kaulų tankis ir šiek tiek padidėti lūžių rizika.
K. Michaëlssonas daug metų tyrinėjo vitamino D svarbą. Saulė vasarą padeda odoje gamintis vitaminui D. Kadangi šis vitaminas tirpsta riebaluose, jis gali kauptis organizme.
„Taip pat vitamino D gauname su maistu, pavyzdžiui, riebia žuvimi ir pieno produktais. Deja, ne daug – geriausiu atveju apie šešis–septynis mikrogramus per dieną“, – paaiškina K. Michaëlssonas.
Susiję straipsniai
Švedijos nacionalinė maisto agentūra rekomenduoja tam tikroms grupėms, įskaitant mažus vaikus ir vyresnius nei 75 metų asmenis, vartoti vitamino D papildus. Dozė: po 20 mikrogramų per dieną.
„Laikytis rekomendacijų – sveikintina. Mano žinutė yra, kad nereikėtų vartoti daugiau. Tačiau tyrimuose pastebėjome, kad tik vienas iš 20 vyresnio amžiaus žmonių iš tikrųjų turi vitamino D trūkumą.
Tam patvirtinti būna reikalinga atlikti kraujo tyrimus.
„Pastebėjome, kad rizikos grupėje yra tie, kurie gyvena globos įstaigose ir vasarą neišeina į lauką. Neigiamos įtakos turi ir mažas kalcio kiekis kraujyje, nes šis mikroelementas pagerina vitamino D įsisavinimą“, – K. Michaëlssonas.
Vos 10–15 minučių pabūti lauke kiekvieną dieną vasarą, kad oda gautų tam tikrą kiekį saulės šviesos, turėtų pakakti, jog būtų patenkintas vitamino D poreikis.
„Mūsų tyrimai rodo, kad mažas vitamino D kiekis vasarą yra susijęs su padidėjusia kaulų lūžių, mažesnio kaulų tankio ir net mirties rizika. Vitamino D trūkumas žiemos metu neturi tokio paties poveikio.
Vartojame per daug maisto papildų
Susanne Rautiainen Lagerström yra mitybos specialistė, tyrinėjusi vitaminus ir įvairius maisto papildus. Ji taip pat yra registruota dietologė.
„Švedijoje daug žmonių vartoja per daug maisto papildų. Ypač išgirtas yra vitaminas D, bet jei organizmui jo netrūksta, nėra aiškių įrodymų, kad jis turėtų kokią nors naudą.
Tai, kad vitaminas D sulaukia tiek daug dėmesio, lemia keli skirtingi aspektai, mano S. Rautiainen Lagerström.
„Mes apskritai pradėjome daugiau rūpintis sveikata, o šiuolaikiniai socialiniai tinklai yra pilni rinkodaros. Suprantama, papildų gamintojai iš to uždirba“, – sako dietologė.
Pasak jos, vitamino D maisto papildai aktualiausi žmonėms, kurie dažnai dėvi visą kūną dengiančius drabužius ir yra vyresni nei 75 metų.
S. Rautiainen Lagerström pabrėžia, kad jei pasireiškė nuovargis, tai nepakankama priežastis griebtis maisto papildų.
„Daug žmonių skundžiasi, kad yra šiek tiek pavargę. Tačiau jei vartojate vitaminą D, turėtumėte laikytis rekomenduojamos paros normos – 10–20 mikrogramų per dieną“, – pabrėžia dietologė.
Gali padidinti vėžio riziką
Specialistė pastebi, kad žmonės vartoja įvairius maisto papildus ir nepagalvoja, kad juose esančios medžiagos gali sumuotis. Pavyzdžiui, dažnu atveju žmonės nežino tikslios multivitaminų papildų sudėties.
Galvos skausmas, pykinimas ir skrandžio spazmai gali rodyti, kad jūsų organizme kaupiasi perteklinė vitamino D dozė.
„Kalba eina apie labai didelį, toksišką kiekį“, – sako K. Michaëlssonas.
Jei perdozavimo nepastebite, tai gali turėti ilgalaikių pasekmių, pavyzdžiui, sukelti širdies ritmo sutrikimus. Profesorius įspėja, kad vitamino D perteklius gali net padidinti riziką susirgti vėžiu.
Pasak jo, gamintojai „per tyliai“ įspėja apie maisto papildų keliamas rizikas.
Kokie požymiai rodo vitamino D perteklių?
Su maistu gauti per daug vitamino yra praktiškai neįmanoma. Tačiau vartojant maisto papildus, vitamino D perteklius gali lemti per didelį kalcio kiekį kraujyje. Tai išsiduoda šiais simptomais:
– Nuovargis
– Pykinimas
– Vėmimas
– Vidurių užkietėjimas
– Sumišimas
– Padidėjęs troškulys ir šlapimo išsiskyrimas
– Per didelis vitamino D kiekis ilgalaikėje perspektyvoje gali sukelti kalcio nuosėdas inkstuose ir inkstų nepakankamumą.
– Taip pat gali pasireikšti širdies ritmo sutrikimai.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
vitaminas Dnuovargisvėmimas
Rodyti daugiau žymių