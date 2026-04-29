Bėga kraujas iš nosies: jokiu būdu neatloškite galvos atgal

Kodėl iš nosies ima bėgti kraujas?
„Nosies gleivinėje yra labai tankus smulkių kraujagyslių tinklas, todėl ji jautriai reaguoja į įvairius dirgiklius. Dažniausios nosies kraujavimo priežastys – išsausėjusi gleivinė, taip pat dažnas nosies krapštymas, stiprus pūtimas, peršalimas, alerginis rinitas ar virusinės infekcijos. Kai kuriais atvejais nosies kraujavimą gali nulemti aukštas kraujospūdis ar tam tikri vaistai, ypač kraują skystinantys preparatai“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Vaistininkė G. Nienė patikina, kad jei kraujas iš nosies pasirodė vieną kartą, nerimauti nereikėtų. Visgi, jei jis kartojasi dažnai ar trunka ilgai, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dvi dažniausiai daromos klaidos
Bėgančio kraujo iš nosies sustabdymas iki šiol yra apipintas mitais. Vaistininkė G. Nienė paneigia du dažniausius:
„Nuo seno iki šiol tenka išgirsti patarimą, kad jei bėga kraujas iš nosies, reikia atlošti galvą. Iš tiesų tai būtų klaida. Atlošus galvą kraujas ne nustoja bėgti, o nuteka į nosiaryklę ir gerklę. Žmogus gali nuryti kraują, pradėti kosėti, juo springti, o tai gali sukelti pykinimą ar net vėmimą“, – pabrėžia vaistininkė G. Nienė.
G. Nienė įvardija ir antrą dažną klaidą – nosies užkimšimą servetėle ar vata:
„Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo logiška sugerti kraują su servetėle ar vata, iš tiesų toks nosies užkimšimas gali tik dar labiau pažeisti gleivinę. Servetėlės ar vatos kraštai gali prilipti prie gleivinės, o ją ištraukiant susiformavęs krešulys gali būti nuplėštas, dėl ko kraujavimas prasidėtų iš naujo ar net stipriau“, – paaiškina „Eurovaistinės“ vaistininkė G. Nienė.
Pirmi žingsniai pradėjus bėgti kraujui iš nosies
„Pirmiausia atsisėskite arba atsistokite tiesiai ir šiek tiek palenkite galvą į priekį. Kvėpuokite ramiai per burną. Švelniai laikykite servetėlę prie minkštosios nosies dalies – vietos žemiau nosies kaulo, kur prasideda šnervės. Švelniai laikykite taip 10–15 minučių. Labai svarbu kas kelias sekundes netikrinti, ar kraujas jau sustojo, nes taip krešulys nespėja susiformuoti“, – pabrėžia vaistininkė G. Nienė.
Pasak vaistininkės G. Nienės, ant nosies tiltelio taip pat galima uždėti šaltą kompresą ar į švarų rankšluostį suvyniotą šaldytą produktą.
„Šaltis sutraukia kraujagysles ir gali padėti greičiau sustabdyti kraujavimą. Kai kraujas nustoja bėgti, kelias valandas nereikėtų stipriai pūsti nosies, lenktis, kelti sunkių daiktų ar gerti labai karštų gėrimų, nes tai gali vėl atnaujinti kraujavimą“, – sako G. Nienė.
Jei šie būdai nepadeda sustabdyti kraujavimo iš nosies, žmogus jaučia silpnumą, svaigsta galva ar sunku kvėpuoti, reikėtų nedelsti ir kreiptis į skubią pagalbą.