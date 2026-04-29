Netikėtas atradimas apie alų: turi stebėtinai didelį kiekį svarbaus vitamino

Tyrėjai pasitelkė naujai sukurtą laboratorinę techniką ir išanalizavo 65 komerciškai prieinamas vokiškas alaus rūšis. Jie nustatė, kad vitamino B6 kiekis mėginiuose reikšmingai skyrėsi, tačiau buvo didesnis nei manyta anksčiau. Detalūs tyrimo rezultatai neseniai paskelbti žurnale „Journal of Agricultural and Food Chemistry“.
Vitaminas B6, kurio organizmas pats pasigaminti negali, yra naudingas smegenims, kraujui ir imuninei sistemai ir yra randamas įvairiuose maisto produktuose. Tyrimo autoriai teigia, kad standartinė alaus porcija gali patenkinti apie 15 proc. vitamino B6 dienos normos.
Vitamino B6 trūkumas yra dažnesnis, nei daugelis žmonių susimąsto. Maždaug vienas iš penkių Europos paauglių turi nepakankamą vitamino B6 kiekį, o maždaug vienas iš dešimties amerikiečių – jo trūkumą. Žemas vitamino B6 kiekis organizme siejamas su depresija, širdies ir kraujagyslių ligomis bei uždegimais.
Pasak tyrėjų, bendra vitamino B6 koncentracija aluje svyravo nuo 95 iki daugiau nei 1000 mikrogramų litre, priklausomai nuo alaus rūšies.
Autoriai pažymėjo, kad „vitamino B6 sudėties skirtumai pirmiausia buvo susiję su žaliavomis, o ne su alaus gamybos technologija“ – kitaip tariant, tai, kas dedama į alų, yra daug svarbiau nei tai, kaip jis gaminamas.
„Bock“ alus, ant kurio etikečių dažnai pavaizduotas ožys, gaminamas su dideliais kiekiais miežių salyklo – turėjo didžiausią vitamino B6 kiekį – vidutiniškai apie 808 mikrogramus litre. Standartiniuose lageriuose buvo apie 515 mikrogramų, o kvietiniame ir ryžių aluje – mažiausia.
Miežiai yra pagrindinė sudedamoji alaus dalis. Juose yra beveik keturis kartus daugiau vitamino B6 nei ryžiuose. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad iš miežių verdamas alus turi žymiai didesnį bendrą vitamino B6 kiekį.
Nealkoholinis alus – geriausias pasirinkimas
Tyrėjai nenustatė, kad nealkoholiniame aluje vitamino B6 kiekis reikšmingai skirtųsi. Pasirodo, pašalinus alkoholį, maistinės medžiagos nedingsta.
Tyrime nustatyti du pagrindiniai nealkoholinio alaus gamybos metodai: fermentacijos ribojimas nuo pat pradžių, dėl kurio galutiniame produkte išlieka didesnis cukraus kiekis, arba įprasto alaus gamyba, kai vėliau alkoholis pašalinamas pasitelkiant vakuuminę distiliaciją arba membraninį filtravimą.
Autoriai teigia, kad pastarasis alaus gamybos būdas turi „teigiamą poveikį“ vitamino B6 koncentracijai.
Kai kurie nealkoholiniai lageriai atrodė ypač perspektyviai. Didžiausią balą surinkęs mėginys turėjo 761 mikrogramą vitamino B6 litre – pakankamai, kad standartinis 500 ml butelis padengtų maždaug ketvirtadalį rekomenduojamos paros normos moterims.
Ar alus naudingas sveikatai?
Trumpas atsakymas – ne. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėžia, kad joks alkoholio kiekis nėra saugus. Tai pripažįsta ir aptariamo tyrimo autoriai.
Alkoholis priskiriamas prie 1 grupės kancerogenų – didžiausios rizikos kategorijos – tai reiškia, kad jis, kaip žinoma, sukelia vėžį žmonėms. Alkoholio vartojimas taip pat susijęs su didesne kepenų ligų, širdies problemų ir neigiamo poveikio smegenų funkcijai rizika.
Pernai „BMJ Evidence-Based Medicine“ paskelbtame tyrime pabrėžiamas galimas alkoholio poveikis smegenų sveikatai. Didelės apimties tyrime nustatyta, kad didesnis alkoholio vartojimas yra susijęs su išaugusia demencijos rizika.
„Mūsų tyrimas rodo, kad kiekvienam, kuris nusprendžia gerti, didesnis alkoholio vartojimas didina demencijos riziką“, – teigė Kembridžo universiteto statistikas Stephenas Burgessas.
Kitas tyrimas parodė, kad vieno ar dviejų alkoholio vienetų vartojimas per dieną buvo susijęs su smegenų tūrio sumažėjimu, kurie gali būti susiję su atminties praradimu ir demencija.
Žinoma, alus nėra vienintelis vitamino B6 šaltinis. Šios maistinės medžiagos yra kasdieniuose maisto produktuose, pavyzdžiui: žuvyje, bulvėse, ne citrusiniuose vaisiuose, sojų pupelėse, ankštiniuose augaluose, žemės riešutuose ir spirituotuose javuose.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
