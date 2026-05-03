„Mirties skystis“: gydytojas ragina atsisakyti vieno gėrimo, tai – ne alkoholis

Gydytojas Jeremy Londonas nuolat dalijasi patarimais socialiniuose tinkluose bei dalija interviu žiniasklaidai. Jis toli gražu ne vienintelis, kuris įspėja apie daugelio neįvertintą pavojų.
„Instagram“ įraše J. Londonas išvardijo keturis dalykus, kurių vengia kaip širdies chirurgas. Tai – rūkalai, alkoholis, makaronai bei gaivieji gėrimai.
„Pirma, rūkymas: be jokios abejonės, blogiausias dalykas, kurį galite padaryti savo organizmui. Šis įprotis naikina plaučius, sukelia plaučių vėžį, didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Prašau, nerūkykite“, – į sekėjus kreipėsi J. Londonas.
Jis taip pat įspėjo dėl alkoholio.
„Tiesa labai nemaloni, bet alkoholis turi toksišką poveikį kiekvienai žmogaus ląstelei. Tavo kūnas, tavo taisyklės, pats ir spręsk. Man asmeniškai alkoholio atsisakymas buvo tikriausiai vienas geriausių sprendimų gyvenime“, – teigė J. Londonas.
Gydytojas taip pat įspėjo dėl gazuotų gaiviųjų gėrimų.
„Mirties skystis. Negerkite jų ir taškas“, – paragino J. Londonas.
„Venkite baltos duonos ir makaronų. Venkite rafinuotų miltų ir kviečių. Aštuoniasdešimt procentų svorio kontrolės nulemia mityba, o dvidešimt procentų – sportas. Taigi, maistas – už viską svarbiau“, – akcentavo J. Londonas.
Vėliau „Today“ duotame interviu jis tvirtai laikėsi savo pozicijos dėl gaiviųjų gėrimų, nors ir pripažino, kad šiek tiek perspaudė ir stiprius žodžius pasirinko, nes norėjo, kad žmonės jį tikrai išgirstų.
„Manau, kad gaivieji gėrimai yra mūsų visuomenės rykštė, todėl stengiausi atkreipti žmonių dėmesį. Akivaizdu, kad gaivieji gėrimai, didelis kalorijų ir cukraus kiekis, kurio žmonės neįvertina, yra didžiulis pavojus“, – sakė chirurgas.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
