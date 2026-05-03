Europoje aidi perspėjimai dėl populiaraus maisto papildo: gali „nugalabyti“ širdį?

4 iš 10 žmonių skundžiasi, kad sunkiai miega. Vis daugiau gyventojų geria preparatus „geresniam miegui“, kurių sudėtyje yra melatonino. Labiausiai jų vartojimas auga tarp jaunų moterų ir vaikų.
Kai kurie vartoja melatoniną ne vienerius metus. Tačiau jie nepagalvoje apie poveikį organizmui. Tačiau tyrimas rodo, kad ilgalaikis melatonino vartojimas gali pakenkti širdžiai.
Tyrimas aprėpė maždaug 100 000 suaugusiųjų sveikatos duomenis. Visi – net ir tie, kurie niekada nevartojo migdomųjų vaistų – sirgo miego sutrikimu – nemiga. Tai reiškia, kad arba sunku užmigti, atsibundama per anksti, arba sunku vėl užmigti.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Nepaisant to, kai kurie dalyviai niekada nebuvo vartoję melatonino. Kiti melatonino vartojo ilgą laiką, bent metus. Palyginę abiejų grupių sveikatos riziką, tyrėjai pastebėjo, kad vartojant melatonino tabletes bent metus, širdies nepakankamumo rizika padidėjo beveik 90 proc.
Iš viso 4,6 proc. intensyviai vartojančių asmenų išsivystė širdies nepakankamumas, palyginti su 2,7 proc. tyrimo grupėje, kur žmonės melatonino nevartojo. Širdis nepakankamumas – sunki būklė, kai gyvybiškai svarbus mūsų organizmo variklis tragiškai nusilpsta ir galiausiai apskritai pasiduoda.
Ką reiškia šie rezultatai?
Pasak ekspertų, būtų gerokai per drąsu sakyti, kad melatoninas gali „nugalabyti“ širdį.
„Svarbu atkreipti dėmesį į širdies nepakankamumą. Tačiau rezultatus reikėtų interpretuoti labai atsargiai. Gali būti, kad melatoninas padidina širdies nepakankamumo riziką, tačiau taip pat gali būti, kad vartojantiems šį vaistą rizika padidėja dėl kitų priežasčių“, – sako Larsas Lundas, gydytojas ir kardiologijos profesorius Karolinskos instituto Švedijoje.
Šiandien yra ir kitų tyrimų, kurie rodo, kad melatoninas gali būti naudingas širdies nepakankamumui gydyti, aiškina jis.
Be to pats miegas ir jo kokybė yra svarbūs bendrai sveikatai, pabrėžė L. Lundas.
Taigi, kai kurie tyrimai rodo, kad melatoninas naudingas širdžiai, kiti – priešingai.
„Neturėtų kelti nerimo“
Nors tyrėjai bandė atsižvelgti į daugelį kitų žinomų rizikos veiksnių, jie neįtraukė jų visų. Ir čia rezultatai pradeda drebėti, sako Larsas Lundas. Pavyzdžiui, tyrėjai neturėjo duomenų, kokio sunkumo buvo dalyvių nemiga.
„Gali būti, kad tie, kurie vartoja melatoniną, turi aukštesnio laipsnio nemigą ir kitų problemų, pavyzdžiui, psichikos sveikatos“, – paaiškino L. Lundas.
Ar turėčiau nerimauti dėl savo širdies, jei šiandien vartočiau melatoniną miego sutrikimams palengvinti?
„Ne, šis tyrimas neturėtų kelti nerimo, bet bus įdomu pamatyti, ką parodys tolesni tyrimai, tiek apie teigiamą, tiek galbūt neigiamą melatonino poveikį“, – nurodo ekspertai.
Melatoninas yra hormonas natūraliai gaminamas organizme.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
