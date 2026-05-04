Grįžo šiltos dienos: ar įmanoma iš saulės pasisavinti pakankamai vitamino D?

Kuo saulė susijusi su vitaminu D?
„Vitamino D sintezė odoje yra sudėtingas procesas. Pirmiausia ultravioletiniai B (UVB) spinduliai, prasiskverbę į odą, reaguoja su joje esančiu dehidrocholesteroliu. Šios reakcijos metu susiformuoja previtaminas D3, kuris vėliau, patenka į kraujotaką. Vėliau kepenyse ir inkstuose jis dar kartą perdirbamas, kol tampa biologiškai aktyvus ir gali atlikti savo funkcijas“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Visgi vaistininkė T. Gečienė pabrėžia, kad vitamino D gamyba organizme priklauso nuo daugelio veiksnių – odos tipo, amžiaus, geografinės vietos, metų laiko ir net oro taršos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl mums Lietuvoje saulės gali nepakakti?
Gyvenant tokioje platumoje kaip Lietuva, gauti pakankamą vitamino D kiekį iš saulės yra sunkiai įmanoma didžiąją metų dalį. Pasak vaistininkės T. Gečienės, nuo spalio iki balandžio UVB spindulių intensyvumas yra per silpnas, kad odoje vyktų vitamino D sintezė.
„Tačiau net ir dabar, kai prasideda šiltasis sezonas, mes nebūtinai pasisavinsime pakankamai vitamino D iš saulės. Tam, kad organizmas pagamintų pakankamą vitamino D kiekį, rekomenduojama būti saulėje maždaug 10–30 minučių per dieną, geriausia tarp 11 ir 15 valandos, kai UVB spinduliuotė stipriausia.
Svarbu, kad būtų atidengta didesnė kūno dalis – pavyzdžiui, rankos ir kojos. Tačiau realybėje daug žmonių tuo metu dirba patalpose, o būdami lauke naudoja apsauginius kremus ar dėvi drabužius, kas yra taip pat labai svarbu“, – sako T. Gečienė.
Kokio stiprumo vitaminą D rinktis vasarą?
„Vitaminas D yra būtinas kaulų ir dantų sveikatai, nes padeda pasisavinti kalcį ir fosforą. Tačiau jo funkcijos tuo nesibaigia. Jis dalyvauja imuninės sistemos veikloje, raumenų funkcijoje, gali turėti įtakos nuotaikai ir net kai kurių lėtinių ligų rizikai“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Pasak vaistininkės T. Gečienės, daugeliui gyventojų tenka reguliariai vartoti vitamino D maisto papildus. Tokiais atvejais svarbu žinoti, kokio stiprumo juos rinktis.
„Vitaminas D dažniausiai žymimas tarptautiniais vienetais (TV). Vasarą, jei daug laiko praleidžiame gryname ore ir saulėje, gali pakakti papildų, kurių stiprumas yra iki 1000 TV per dieną. Tačiau rudenį ir žiemą, kai saulės beveik nėra, suaugusiesiems rekomenduojama dozę padidinti nuo 2000 TV iki 4000 TV. Jei kraujo tyrimai rodo didelį vitamino D trūkumą, gydytojas gali paskirti ir stipresnį receptinį vitamino D preparatą“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė T. Gečienė priduria, kad prieš prasidedant vasaros sezonui ir planuojant vartoti vitamino D maisto papildus, geriausia būtų atlikti kraujo tyrimus ir su gydytoju įsivertinti, kokios vitamino dozės reikia.
Mėgaukitės saule saugiai
Nors saulė reikalinga vitamino D gamybai, vaistininkė T. Gečienė primena, kad per didelis jos kiekis gali būti žalingas.
„Ilgalaikis UV spindulių poveikis didina odos senėjimo ir odos vėžio riziką. Trumpas buvimas saulėje be SPF apsaugos gali būti naudingas, tačiau ilgesniam laikui būtina naudoti apsauginius kremus nuo saulės, dėvėti galvos apdangalus ir, jei planuojate būti lauke ilgiau, vengti tiesioginės saulės piko valandomis“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.