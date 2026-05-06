Potraukis saldumynams: nekaltas įprotis ar organizmo pagalbos šauksmas?

„Organizmo siunčiami signalai yra svarbus indikatorius apie jo būklę, todėl svarbu į juos įsiklausyti. Pavyzdžiui, potraukis saldumynams dažnai rodo nuovargį ir greitos energijos poreikį. Tokiu atveju padėti gali kokybiškas poilsis ir pakankama nakties miego trukmė. Kitas dažnas pavyzdys – potraukis šokoladui. Nedidelis kiekis kokybiško juodojo šokolado gali būti naudingas, tačiau stiprus noras jo valgyti dažnai ir dideliais kiekiais gali signalizuoti apie magnio, B grupės vitaminų ar net serotonino trūkumą. Panašiai ir su kitais produktais – potraukis sūriui gali rodyti triptofano trūkumą, o noras kramtyti ledą dažnai siejamas su geležies stoka“, – aiškina šeimos gydytoja.
Kuo didesnė spalvų įvairovė
G. Anglickienė pabrėžia, kad subalansuotos mitybos esmė yra ne tik užtikrinti pakankamą vitaminų, mikro ir makroelementų kiekį, bet ir energinę vertę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Pusryčiams geriausia rinktis viso grūdo košes su vaisiais ar riešutų kremais, taip pat varškę, kiaušinius, avokadus. Pietums naudinga laikytis vadinamojo „lėkštės“ principo, kai pusę jos sudaro daržovės, o likusi dalis pasiskirsto tarp baltymų ir angliavandenių. Vakarienę geriausia rinktis lengvesnę, paruošiančią organizmą poilsiui. Tam puikiai tinka virtos ar troškintos daržovės, mėsa“, – dalinasi šeimos gydytoja.
Ji taip pat primena, kad labai svarbi yra maisto įvairovė. Skirtingų spalvų vaisiai ir daržovės aprūpina organizmą skirtingomis naudingomis medžiagomis, todėl kuo daugiau spalvų lėkštėje, tuo geriau užtikrinama visavertė mityba.
Verta nepamiršti rinktis ir sezoninius produktus, kurie yra ne tik šviežesni, bet ir vertingesni.
„Sezono metu užauginti vaisiai ir daržovės dažniausiai greičiau pasiekia vartotoją, todėl išsaugo daugiau maistinių medžiagų. Be to, pati gamta natūraliai pasiūlo tai, ko organizmui tuo metu labiausiai reikia, pavyzdžiui, pavasarį galime mėgautis jaunais žalumynais, salotomis, ridikėliais. Juose gausu vitaminų ir antioksidantų, kurių po žiemos organizmui labai trūksta“, – pasakoja G. Anglickienė.
Vertėtų vengti kraštutinumų
Pasak šeimos gydytojos, bandydami maitintis sveikiau žmonės neretai daro klaidų. Viena dažniausių – vartojamų produktų kiekio apribojimas.
„Neretai atsisakoma manomai žalingų, tačiau iš tikrųjų labai vertingų produktų, pavyzdžiui, angliavandenių. Visada verta atkreipti dėmesį į jų glikeminį indeksą – mažo glikeminio indekso angliavandeniai yra naudingas energijos šaltinis organizmui. Be to, grūdinėse kultūrose, jei maistui vartojama visas grūdas, yra daug įvairių vitaminų ir mineralų. Bandantys maitintis sveikiau žmonės dažnai apriboja ir produktų, o tai lemia ne tik energinės maisto vertės sumažėjimą, bet ir skatina baltymų, skaidulinių medžiagų trūkumą“, – tikina G. Anglickienė.
Svarbus ne tik maisto pasirinkimas, bet ir valgymo režimas. Nereguliari mityba gali sukelti virškinimo sutrikimus, tokius kaip skrandžio skausmas ar pilvo pūtimas. Tokie žmonės taip pat dažnai skundžiasi energijos trūkumu ir svorio augimu.
Tai susiję su tuo, kad organizmas ima kaupti maistingąsias medžiagas riebalų pavidalu – tarsi įsijungia „išgyvenimo režimas“, kai kaupiamos atsargos nežinant, kada vėl bus gaunama pakankamai maisto. Tuo metu reguliarus valgymas leidžia organizmui veikti stabiliai, išvengti papildomo streso ir neleidžia kauptis perteklinėms riebalų atsargoms.
Kai organizmui trūksta medžiagų, jis siunčia signalus
Kad mityba nėra subalansuota, dažniausiai išduoda ne tik svorio pokyčiai, bet ir savijauta. Nuolatinis nuovargis, energijos trūkumas, odos ar plaukų būklės pablogėjimas gali būti pirmieji signalai. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į emocinę būklę – nesubalansuota mityba neretai paskatina nerimą, irzlumą, dėmesio ir koncentracijos sutrikimus.
„Jei savijauta prastėja, jaučiamas nuolatinis nuovargis ar atsiranda kitų simptomų, verta kreiptis į savo šeimos gydytoją. Dažnu atveju pakanka atlikti kraujo tyrimus, kurie suteikia daug vertingos informacijos ir padeda nustatyti geležies, magnio, cinko, seleno, vitamino D ar B grupės vitaminų trūkumą.
Jei jis nėra didelis, pakanka koreguoti mitybą, tačiau esant žymiam trūkumui gali prireikti ir maisto papildų, kuriuos vertėtų vartoti tik pasitarus su gydytoju“, – sako šeimos gydytoja G. Anglickienė.
Gerą savijautą ir pakankamą energijos lygį padeda palaikyti paprasti kasdieniai įpročiai – pakankamas vandens vartojimas, mažiau perdirbtas maistas, įvairovė lėkštėje ir dėmesys savo organizmo siunčiamiems signalams.
G. Anglickienė pabrėžia, kad svarbu ne ignoruoti šiuos signalus, o juos suprasti. O jei kyla klausimų ar abejonių, visada verta pasitarti su savo šeimos gydytoju – tai padeda ne tik spręsti problemas, bet ir jų išvengti.
