Gydytoja: vyro varpos dydį išduoda viena savybė – viskas „parašyta“ veide

Žinoma gydytoja urologė Rena Malik teigia, kad stambi nosis yra požymis, jos vyras turi didelį penį.
„Taip parodė vienas japonų tyrimas, kuriame buvo stebimi tik japonų vyrai, tad surinkti duomenys turi tam tikrų apribojimų. Tačiau jie išmatavo įvairias kūno dalis ir nustatė ryšį tarp nosies ir varpos ilgio“, – vienoje tinklalaidėje sakė R. Malik.
Ji pridūrė, kad minėtame tyrime dalyvavo daugiau nei 100 vyrų, o koreliacija tarp nosies ir penio dydžio buvo labai ryški.
„Tyrimas parodė, kad vyrai su didesnėmis nosimis turėjo ilgesnę varpą“, – pažymėjo R. Malik.
Remiantis duomenimis, vyrai, kurių nosies ilgis buvo apie 5,5 cm turėjo vidutiniškai 13,5 cm ilgio varpą.
O mažesnė nosis – 4,5 cm, reiškė vidutiniškai 10,4 cm ilgio varpą.
Kaip tai galima paaiškinti?
Pasak R. Malik, tokias vyrų proporcijas gali užprogramuoti procesai, kurie prasideda dar gimdoje.
Testosterono antplūdis, kuris formuoja vyriškos lyties vaisiaus lytinius organus, taip pat yra atsakingas už veido bruožų vystymąsi.
Tačiau R. Malik pažymėjo, kad nors koreliacija yra statistiškai įdomi, tai nėra tobulas mokslas.
Bulvės dydžio nosis nebūtinai reiškia, kad vyras turi didelį penį, o smulkutė nosis negarantuoja, kad jis turi mažą varpą.
Kaip ir beveik visų kitų žmogaus fizinių savybių atveju, įtakos turi genetika, etninė kilmė ir sveikata.
R. Malik, dar kartą prisiminusi mitą apie pėdas, jog pagal batų dydį nereikėtų spręsti, kas yra vyro kelnėse.
Parengta pagal vt.co inf.