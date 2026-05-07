Įsidėmėkite: pilvo riebalus stebėtinai greitai sudegina 5 dienų metodas

„Tyrėjų tikslas buvo pasiekti teigiamą pasninko poveikį be visiško maisto atsisakymo. Klinikinių tyrimų metu įrodyta, kad penkių dienų dieta sumažina senėjimo ir ligų rizikos veiksnius“, – sako Lina Nertby Aurell, interneto svetainės „Food pharmacy“ autorė.
Ji yra išleidusi keletą knygų apie sveikatą, daug dėmesio skiria mokslu pagrįstiems patarimams.
„Valgomas tik augalinės kilmės maistas, kuriame mažai baltymų. Įsivaizduokite, kad jūsų kūnas yra kaip didelis namas su daug kambarių, tai yra ląstelių. Kartais namams reikia gero pavasarinio valymo, ir būtent tai nutinka, kai trumpam apribojame baltymų suvartojimą“, – aiškina L. Nertby Aurell.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Idėja yra ta, kad apribojus baltymų suvartojimą, organizmo augimo sistema susilpnėja.
„Tada jiis pradeda valytis ir šalinti ląsteles, kurios nebefunkcionuoja taip, kaip turėtų. Kai po pasninko vėl pradedame normaliai maitintis, susidaro naujos, sveikos ląstelės ir jų struktūros“, – sako L. Nertby Aurell.
Susiję straipsniai
Kai penkias dienas valgote tik daržoves, sumažėja ir pilvo riebalų. Aplink skrandį nusėdęs kalorijų perteklius – sveikatai pavojingas. Pilvo riebalai, be kita ko, padidina 2 tipo diabeto ir širdies priepuolio riziką.
Žinoma, penkių dienų dieta – išbandymas organizmui, ji tinka ne visiems, todėl būtina pasitarti su gydytoju.
„Tačiau visuomenės sveikatos požiūriu labai įdomu tai, kad tokio tipo dieta gali sumažinti pilvo riebalus per gana trumpą laiką“, – pažymi L. Nertby Aurell.
2–6 kartus per metus
Pasak jos, metodo išskirtinumas, kad grįžus prie įprastos mitybos raumenų masė atsistato greitai. Tyrimai parodė, jog šis metodas yra geresnis nei kiti kalorijų apribojimai mažinant pilvo riebalus.
„Tačiau svarbu suprasti, kad norint pasiekti ilgalaikių rezultatų, pasninkavimą reikia kartoti. Mokslininkai rekomenduoja tai atlikti 2–6 kartus per metus“, – akcentuoja L. Nertby Aurell.
Pirmąją pasninkavimo dieną suvartojama 1100 kalorijų, kurioa gaunamos iš daržovių, tokių kaip brokoliai, žiediniai kopūstai ir morkos. Tai gali būti sriubos ir salotos. Tačiau taip pat reikia gauti riebalų, pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus, avokado ir kokosų aliejaus. Baltymai taip pat įtraukiami, bet daržovių, aliejaus ir riešutų pavidalu ir tik nedideliais kiekiais. Nuo antros iki penktos dienos suvartojama apie 800 kalorijų per parą.
Ragina padaryti namų darbus
Tyrėjai pabrėžia, kad pasninkui reikėtų pasiruošti iš anksto. Dar prieš tai sumažinti saldumynų, kavos ir alkoholio vartojimą.
„Pirmą kartą pradėjau pasninkauti be jokio pasiruošimo, kas tikriausiai nebuvo pats protingiausias sprendimas. Dabar galvoju, kad turėjau sumažinti kavos kiekį ir šiek tiek daugiau pasidomėti, ko tikėtis“, – sako L. Nertby Aurell.
Ji sako, kad penkių dienų dieta taip pat yra puiki proga permąstyti savo santykį su maistu.
„Dažnai pasiduodame impulsui į burną įsidėti bet ką, kas po ranka. Kai staiga to padaryti nebegalite, galima apgalvoti ir suprasti, kodėl apskritai kilo noras užkandžiauti“, – pastebi L. Nertby Aurell.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.