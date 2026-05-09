„Išgeriu tik prie progos“: ištyrė, kas vyksta smegenyse saikingai vartojant alkoholį

Štai naujo tyrimo autoriai norėjo išsiaiškinti, ar alkoholio vartojimas daro kokį nors neurologinį poveikį suaugusiesiems, kurie alkoholį vartoja palyginti „saugiai“. Jie savo rezultatus paskelbė žurnale „Alcohol“.
Nors pastebima, kad alkoholinių gėrimų populiarumas mažėja, JAV jo vartojimas yra plačiai paplitęs. Apie 85 proc. suaugusiųjų, 21 metų ir vyresnių, nurodė bent kartą gyvenime vartoję alkoholį.
Praeityje kalbėta, kad saikingas alkoholio vartojimas gali turėti tam tikrą naudą sveikatai, pavyzdžiui, teigiamą psichologinį poveikį ir širdies ligų mažėjimą, tačiau naujesni tyrimai tolsta nuo šių teorijų.
Daugėja įrodymų, kad net saikingas alkoholio vartojimas gali prisidėti prie DNR pažeidimų ir netgi padidinti tam tikrų vėžio rūšių riziką.
Naujojo tyrimo autoriai sutelkė dėmesį į alkoholio poveikį smegenims.
Jie tyrė 45 sveikus dalyvius, kurių amžius svyravo nuo 22 iki 70 metų ir kurie neturėjo alkoholio vartojimo sutrikimų istorijos.
Dalyviai užpildė keletą klausimynų, kurie padėjo nustatyti jų alkoholio vartojimo įpročius per visą gyvenimą. Vėliau tyrėjai, naudodami MRT tyrimus, išmatavo smegenų žievės storį, smegenų tūrį ir kraujo pritekėjimą, kuris dar vadinamas perfuzija.
Tada mokslininkai išanalizavo, kaip alkoholio vartojimas susijęs su šiais smegenų rodikliais.
Sumažėjęs kraujo pritekėjimas į smegenis
MRT tyrimų analizė ir dalyvių pateikti duomenys parodė, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas gali būti nesaugus.
Pastebėta, kad ir nedidelis alkoholio vartojimas yra susijęs su sumažėjusiu kraujo pritekėjimu į smegenis, o tai svarbu jų aprūpinimui deguonimi.
Be to, žmonės, kurie nurodė didesnį vidutinį mėnesinį alkoholio suvartojimą, turėjo ryškesnį kraujo pritekėjimo sumažėjimą.
Sumažėjusi perfuzija į kaktinę ir smilkininę smegenų skiltis yra reikšmingas pokytis, nes šios sritys kontroliuoja mąstymą, atmintį ir kalbą. Laikui bėgant, sumažėjęs kraujo pritekėjimas gali prisidėti prie pažinimo funkcijų silpnėjimo.
Mokslininkai taip pat nustatė, kad numanomas neigiamas alkoholio poveikis buvo ryškesnis vyresnio amžiaus žmonėms. Senėjimo ir didesnio alkoholio vartojimo per visą gyvenimą derinys buvo susijęs su plačiai paplitusiu sumažėjusiu kraujo pritekėjimu į daugumą smegenų sričių.
„Perspėjimo signalas“
„Daug metų visuomenei buvo siunčiama žinia, kad nedidelis ar vidutinis alkoholio vartojimas gali būti nekenksmingas, o kai kuriais atvejais netgi naudingas“, – sakė „MemorialCare Medical Group“ vidaus ligų gydytojas Dungas Trinhas.
„Šis tyrimas paneigia seną įsitikinimą, nes rodo, kad net alkoholio vartojimas tradicinėse „mažos rizikos“ ribose gali būti susijęs su matomais smegenų pokyčiais“, – pridūrė jis.
D. Trinhas paminėjo, kad tyrimas ypač įdomus, nes jo dalyviai buvo sveiki ir neturėjo piktnaudžiavimo alkoholiu istorijos.
Tačiau jis pabrėžė, kad tyrimas buvo nedidelės apimties ir šiuo metu neturės įtakos oficialioms alkoholio vartojimo rekomendacijoms.
Parengta pagal „Medical news today“ inf.
