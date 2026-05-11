Kodėl atsiranda padidėjęs kraujospūdis? Mokslas atrado netikėtą priežastį

Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama apie žarnyno mikrobiotos svarbą mažinant įvairių ligų riziką. Ir štai atsirado duomenų, kad tam tikros virškinamojo trakto bakterijos turi apsauginį poveikį ir gali padėti palaikyti stabilų kraujospūdį.
Iš viso tyrime dalyvavo 6465 atsitiktinės atrankos būdu pakviesti vyrai ir moterys nuo 50 iki 64 metų amžiaus.
Panaudojant naują DNR technologiją mokslininkai galėjo išsamiai ištirti žarnyno mikrobiotą, paaiškina tyrimui vadovavusi T. Fall.
„Kiekvieno žmogaus žarnyne yra apie 5000 skirtingų bakterijų. Anksčiau mums reikėjo auginti bakterijas, bet dabar galime lengvai išskirti visą genetinį kodą iš išmatų mėginio ir taip tiksliai sužinoti, kurios bakterijos yra žarnyne“, – paaiškina T. Fall.
Kraujospūdžio matavimai buvo atliekami labai tiksliai, ne tik laboratorijoje. Dauguma dalyvių taip pat matavo savo kraujospūdį namuose įvairiu paros metu, naudodami nešiojamą įrangą. Tokiu būdu buvo išvengta „balto chalato baimės“ spąstų.
„Sveikatos centre žmonės dažnai jaudinasi. Suteikę galimybę dalyviams ramiai matuotis kraujospūdį namuose, gavome išsamius ir patikimus rezultatus, – teigia T. Fall.
Kai tyrėjai apibendrino rezultatus, paaiškėjo, kad dalyvių, kurių kraujospūdis buvo stabilus, žarnyno mikrobiota buvo žymiai turtingesnė.
„Ryšys tarp bakterijų įvairovės ir kraujospūdžio buvo labai aiškus. Žmonės, turintys aukštą kraujospūdį, turėjo skurdesnę žarnyno mikrobiotą. Be to, atsižvelgėme ir į kitus veiksnius, tokius kaip kūno masės indeksas (KMI) ir didelis kalorijų suvartojimas“, – sako T. Fall.
Sviesto rūgštis mažina kraujospūdį
„Gerosios“ bakterijos buvo rastos tarp dalyvių, kurių kraujospūdis buvo žemesnis ir stabilesnis, o aukšto kraujospūdžio grupėje buvo daugiau „blogųjų“ bakterijų.
„Blogosios“ bakterijos buvo susijusios su išskiriamomis atliekomis, kurios patenka į kraują, o „gerosios“ bakterijos darė daug gerų dalykų organizme“, – paaiškina T. Fall.
Svarbiausia, kad gerosios bakterijos turėjo vieną bendrą bruožą – jos gamino sviesto rūgštį.“
„Sviesto rūgštis veikia žarnyną ir yra absorbuojama į kraują. Ankstesni tyrimai parodė, kad sviesto rūgštis mažina kraujospūdį, o dabar pamatėme, kad būtent šios „gerosios“ bakterijos ją gamino.
Kaip paįvairinti žarnyno mikrobiotą? Tai – atskiras tyrimų objektas, bet mokslas turi bendrų patarimų. Pravartu kuo dažniau maistą gaminti patiems namuose ir valgyti įvairius produktus.
„Valgykite įvairų maistą, kuo daugiau vaisių ir daržovių, mažiau greitųjų angliavandenių šaltinių, tokių kaip balta duona, makaronai ir greitas maistas. Prasta žarnyno mikrobiota yra susijusi su vienpuse mityba, kurioje gausu itin perdirbtų maisto produktų ir iš anksto paruoštų pusfabrikačių“, – sako T. Fall.
Žarnyno mikrobiotai naudinga mityba:
– visagrūdžiai produktai, pavyzdžiui, rugiai ir avižos;
– daržovės;
– ankštiniai augalai, pavyzdžiui, žirniai, pupelės ir lęšiai;
– riešutai ir sėklos, pavyzdžiui, chia sėklos ir linų sėmenys.
Venkite:
– pernelyg monotoniškos mitybos;
– labai perdirbto maisto;
– greitųjų angliavandenių, pavyzdžiui, pyragų, baltos duonos ir makaronų.
