Sausi ir lūžinėjantys plaukai: ar įmanoma juos dar atgaivinti?

Kodėl plaukai išsausėja ir ima lūžinėti?
„Viena dažniausių priežasčių, dėl kurių plaukai išsausėja, yra nuolatinis karščio priemonių naudojimas. Dažnas plaukų tiesinimas, garbanojimas ar džiovinimas itin karštu oru pažeidžia apsauginį plauko sluoksnį, vadinamą kutikule. Kai ji pažeidžiama, plaukas praranda drėgmę, tampa trapus ir ima lūžinėti. Taip pat neigiamą įtaką plaukams gali daryti kai kurios procedūros, tokios kaip plaukų dažymas, šviesinimas ar ilgalaikis cheminis formavimas, nes visų jų metu yra pakeičiama plauko struktūra iš vidaus“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Plaukų būklei didelę įtaką turi ir aplinkos veiksniai. Vaistininkė T. Gečienė pabrėžia, kad plaukai gali išsausėti dėl ultravioletinių saulės spindulių, sauso šildomų patalpų oro, chloruoto baseinų vandens ar aplinkos taršos.
„Iš tiesų mūsų plaukai gali išsausėti ne tik dėl išorinių veiksnių, bet ir dėl organizmo pokyčių. Pavyzdžiui, tam tikrų vitaminų ir mineralų trūkumo, hormoninių pokyčių, ilgalaikio streso ar itin griežtų dietų. Jeigu jūsų plaukai jau ilgą laiką yra išsausėję ir stipriai slenka, verta pasidaryti kraujo tyrimus, kad sužinotumėte tikrąją jų nusilpimo priežastį“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė T. Gečienė priduria, kad jei su plaukų išsausėjimu susidūrėte neseniai ir tai dar nėra įsisenėjusi problema, tikėtina, kad plauko būklę dar pavyks pagerinti. Pastebėjus plaukų pokyčius, verta įsivertinti, ar neseniai nepakeitėte plaukų priežiūros priemonių, nes jeigu ne – tuomet būtų naudinga pasidaryti kraujo tyrimą.
Plaukų priežiūra išorės
„Jeigu jūsų plaukai išsausėjo, venkite agresyvių šampūnų su sulfatais, kurie gali dar labiau sausinti plaukus ir galvos odą. Sausiems plaukams dažniausiai labiau tinka drėkinamieji ir atkuriamieji šampūnai su keramidais, keratinu, pantenoliu, natūraliais aliejais ar hialurono rūgštimi. Po kiekvieno galvos plovimo naudokite kondicionierių – jis padeda uždaryti plauko kutikulę ir sumažinti drėgmės netekimą. Taip pat kartą ar du per savaitę naudokite intensyviai maitinančias kaukes“, – pasakoja T. Gečienė.
Taip pat vaistininkė T. Gečienė pataria rečiau naudoti karšto formavimo priemones arba kartu su jomis naudoti apsaugines priemones nuo karščio.
Rūpestis plaukams prasideda iš vidaus
Pasak vaistininkės T. Gečienės, tam, kad plaukai būtų sveiki, pirmiausia turime pasirūpinti savo sveikata. Plaukų būklei itin svarbūs geležis, cinkas, selenas ir B grupės vitaminai.
„Geležis gali padėti aprūpinti plaukų folikulus deguonimi, todėl būtent jos trūkumas dažnai siejamas su plaukų silpnėjimu ir slinkimu. Tuo tarpu cinkas ir selenas prisideda prie normalios plaukų būklės palaikymo, o B grupės vitaminai, ypač biotinas, svarbūs plauko augimui ir stiprumui. Kartais gali pakakti subalansuoti mitybą ir į ją įtraukti raudoną mėsą, kiaušinius, žuvį, riešutus, ankštines daržoves, pilno grūdo produktus ir žalialapes daržoves“, – vardija T. Gečienė.
