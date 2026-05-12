Kaupiasi dujos? Pasakė, kaip su tuo atsisveikinti

2026 m. gegužės 12 d. 09:57
Dujų kaupimasis yra viena dažniausių virškinimo problemų, kuri sukelia ne tik fizinį, bet ir emocinį diskomfortą. „Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė pastebi, kad su šia problema susiduriantiems žmonėms vis dar nedrąsu ją įvardyti garsiai net ir vaistininkui. Visgi vaistininkė patikina, kad dujų kaupimasis yra natūrali organizmo reakcija, o su ja atsisveikinti galima nesudėtingai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl mums ima kauptis dujos?
„Kai mūsų virškinamajame trakte ima kauptis dujos, mus gali pradėti lydėti pilvo pūtimas, sunkumo jausmas, tempimas, skausmas ar dažnas dujų išsiskyrimas. Dažniausiai dujų kaupimąsi sukelia tam tikri maisto produktai, pavyzdžiui, ankštinės daržovės, kopūstai, svogūnai, riebus maistas, gazuoti gėrimai ar pieno produktų vartojimas didesniais kiekiais, ypač jei žmogus netoleruoja laktozės, o tai šiais laikais yra gana dažna“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė T. Gečienė priduria, kad dujų kaupimąsi paskatina ir tam tikri valgymo įpročiai:

„Šiais laikais mes esame linkę visur skubėti, o tai neretai atsiliepia ir mūsų valgymo įpročiams. Jeigu bandome greitai suspėti pavalgyti tam, kad kuo greičiau kibtume į tolimesnius darbus, mes galimai skubėdami prarysime daugiau oro, dėl ko vėliau gali imti kauptis dujos žarnyne.
Lygiai tokį pat poveikį gali sukelti ir dažnas skysčių vartojimas per šiaudelį ar gumos kramtymas, nes taip irgi praryjame daugiau oro“, – įvardija vaistininkė T. Gečienė.
Kasdieniai maži įpročiai, kurie gali padėti
„Visų pirma – neskubėkite. Valgio metu sustokite – valgykite lėtai, ramiai sukramtykite kiekvieną kąsnį ir pasistenkite valgydami mažiau kalbėti. Tai padės išvengti ir persivalgymo.
Svarbu nepamiršti, kad kai persivalgome, virškinimo sistema dirba sunkiau, todėl padidėja dujų susidarymo rizika. Tuo tarpu valgydami lėtai sotumą pajuntame anksčiau ir rečiau persivalgome“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Pasak vaistininkės, čia itin gali padėti ir fizinis aktyvumas: „Po valgio būtų naudinga iškart neprigulti, o priešingai – pajudėti. Net trumpas pasivaikščiojimas po valgio gali paskatinti žarnyno veiklą ir taip užkirsti kelią dujų susidarymui virškinimo trakte“, – sako T. Gečienė.
Kalbant apie skysčių vartojimą, vaistininkė T. Gečienė pataria prioritetą skirti paprastam vandeniui ir vengti gazuotų gėrimų. O jei kankina pilvo pūtimas, gali padėti ir tam tikros arbatos, pavyzdžiui, pipirmėčių, pankolių ar imbierų.
„Kai kasdienės natūralios priemonės nepadeda, galima vaistinėse rasti ir nereceptinių vaistinių preparatų, veikiančių virškinamąjį traktą. Dažniausiai jų sudėtyje galima rasti simetikoną, kuris padeda dujoms lengviau pasišalinti ir taip sumažinti pilvo pūtimo jausmą. Taip pat gali būti naudingi ir virškinimo fermentai arba probiotikai.
Virškinimo fermentai gali padėti organizmui lengviau suskaidyti tam tikrus maisto produktus, o probiotikai prisidėti prie normalesnės žarnyno mikrofloros palaikymo – paaiškina vaistininkė T. Gečienė.
