Maisto produktas, kuris įspūdingai mažina cholesterolį: rezultatas – po 2 dienų

17 suaugusiųjų dvi dienas valgė tik avižinius dribsnius. Dalyvių cholesterolio kiekis sumažėjo vidutiniškai dešimčia procentų. Be to, jie numetė šiek tiek svorio.
Teigiamas „valymo“ dietos poveikis buvo pastebimas ir po šešių savaičių.
„Tai gerai atliktas tyrimas. O žmonėms nebūtina valgyti vien košę“, sako Švedijos Karolinskos instituto širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos profesorė Mai-Lis Hellenius.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Bonos universiteto tyrėjai taip pat pastebėjo, kad avižiniai dribsniai teigiamai veikia žarnyno mikrobiotą, o tai prisideda prie cholesterolio kiekio mažėjimo.
Jau 20 amžiaus paskutiniame dešimtmetyje tapo populiaru valgyti daug avižinių dribsnių, tikintis pagerinti sveikatą. Be kita ko, avižiniuose dribsniuose yra betagliukano – skaidulų, kurios įvairiais būdais teigiamai veikia organizmą.
Kiekvieną dieną tyrimo dalyviai suvalgydavo 300 gramų avižinių dribsnių košės, kurią galėjo pagardinti vaisiais ar žalumynais. Paaiškėjo, kad tokia mityba turi tiesioginį poveikį cholesterolio koncentracijai.
„Tai sumažina riebalų kiekį kraujyje, ilgiau išlieka sotumo jausmas, o tai padeda išvengti potraukio saldumynams. Be to, po valgio mažiau padidėja cukraus kiekis kraujyje“, – paaiškina Mai-Lis Hellenius.
Valgykite įvairų maistą ir daug skaidulų
Tačiau Mai-Lis Hellenius nerekomenduoja išbandyti avižinių dribsnių „organizmo valymo“, o pataria verčiau sutelkti dėmesį į maisto įvairovę ir apskritai valgyti daugiau skaidulų.
Avižinius dribsnius galite įmaišyti į namie kepamą duoną ir sausainius, pataria profesorė.
Tačiau naudingųjų skaidulų yra ir kitur. Pavyzdžiui, rugiuose, miežiuose ir ankštiniuose augaluose, tokiuose kaip žirniai, pupelės ir lęšiai. Taip pat vaisių žievelėse ir daržovėse.
Jei mitybai trūksta įvairovės, pasak Mai-Lis Hellenius, kyla pavojus, kad organizmas negaus kitų svarbių maistinių medžiagų, kurių jam reikia.
„Mūsų organizmai taip pat reaguoja skirtingai, kai kurių žmonių cholesterolio kiekis labai sumažėja vien valgant avižinius dribsnius, o kitų – ne taip ryškiai“, – pabrėžia profesorė.
Žarnyno bakterijų įtaka
Žinome, kad žarnyne yra daugybė skirtingų bakterijų ir kad jos daro didelę įtaką mūsų sveikatai.
Norint palaikyti sveiką cholesterolio kiekį, galite imtis ir kitų organizmui naudingų dalykų, pavyzdžiui, sportuoti. Fizinis aktyvumas padeda organizmui natūraliai padidinti gerojo cholesterolio kiekį, sumažinti blogojo cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją kraujyje.
Pasak Mai-Lis Hellenius, ypač naudinga pasivaikščioti iškart po valgio.
„Nesvarbu, ar valgis sveikas, ar ne, nedidelė mankšta prieš pat valgį arba po jo yra naudinga organizmui“, – akcentuoja profesorė.
Venkite šių maisto produktų
Daugelis antioksidantų, pavyzdžiui, vitaminas C, taip pat gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį.
Be to, yra maisto produktų, kurių reikėtų vengti, jei turite padidėjusį cholesterolį, pavyzdžiui, sviestas ir kiti riebūs dalykai, kiaulienos taukai, vytinta mėsa ir šoninė.
Nauji tyrimai yra reikalingi, nes jie sustiprina mokslinį pagrindą, kuriuo grindžiami mitybos patarimai, teigia Mai-Lis Hellenius.
„Mes vis geriau suprantame, kaip galime maitintis sveikiau. Ir tai puiku“, – apibendrino profesorė.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
