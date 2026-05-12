Žolėje slypi ne tik erkinis encefalitas: kaip apsisaugoti nuo kitos pavojingos infekcijos?

Užsikrėsti galima nepastebimai
Laimo liga, dar vadinama borelioze, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos – mikroskopinės bakterijos – į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė“, – paaiškina vaistininkė E. Zykienė.
Ji taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos, jų apstu miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose, todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, vien šių metų kovą užregistruotas 151 Laimo ligos atvejis. 2025 metais Lietuvoje užfiksuotas rekordinis sergamumas Laimo liga, ja užsikrėtė 15438 šalies gyventojai. 2024 metais buvo užregistruoti 15264 ligos atvejai.
Kaip tinkamai pašalinti erkę?
„Camelia“ vaistininkė pabrėžia, kad siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusį voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų.
Pasak jos, vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebiomis priemonėmis, tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina, o atvirkščiai – kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują.
„Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo, įkandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis“, – pataria E. Zykienė.
Ji priduria, kad vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.
Bėrimas – ne visada pasirodo
Vienas būdingiausių Laimo ligos požymių yra paraudęs ir palaipsniui didėjantis, dažnai taikinio formos bėrimas aplink įkandimo vietą, dar geriau žinomas kaip migruojanti eritema. Jis gali atsirasti 1–4 savaitės po įkandimo, tačiau pasireiškia ne visiems.
Vaistininkė E. Zykienė paaiškina, kad pirmieji simptomai gali būti gana neryškūs ir priminti paprastą peršalimą: nuovargis, karščiavimas, galvos ar raumenų skausmai. Dėl to dalis žmonių jų nesusieja su erkės įkandimu. Šie simptomai priklauso pirmajai Laimo ligos stadijai.
„Antroji ligos stadija gali atsirasti po kelių mėnesių ar net metų. Jei liga nėra laiku atpažįstama ir gydoma, ji gali progresuoti ir pažeisti sąnarius, nervų sistemą ar net širdį. Vėlesnėse stadijose pasireiškia stipresni simptomai: galvos skausmai, galūnių tirpimas, širdies ritmo sutrikimai ar net veido nervo paralyžius“, – įspėja vaistininkė.
Kada verta išsitirti?
Įsisiurbus erkei, vaistininkė rekomenduoja pasižymėti įkandimo datą ir stebėti savo savijautą bent dvi savaites.
„Vaistinėse galima rasti greituosius Laimo ligos testus, atliekamus iš kapiliarinio kraujo, o rezultatai tampa aiškūs per keliolika minučių.
Vis dėlto jų tikslumas priklauso nuo ligos stadijos, todėl neigiamas rezultatas dar nereiškia, kad infekcijos nėra. Testus rekomenduojama atlikti praėjus 2–6 savaitėms po erkės įsisiurbimo arba atsiradus migruojančiai eritemai“, – paaiškina E. Zykienė.
Anot jos, jei atsiranda simptomai, jie intensyvėja ar kyla bet kokių įtarimų, svarbiausia kreiptis į gydytoją – tik laboratoriniai tyrimai gali patvirtinti diagnozę. Kaip pasakoja vaistininkė, užsikrėtus Laimo liga, gydymas gali trukti gana ilgai, ypač jei liga pereina į lėtinę formą. Tokiu atveju sergantysis jaučiasi nusilpęs, gali kankinti kūno ar galvos skausmai, nemiga, atminties spragos, pasireikšti kognityvinių ir psichikos sutrikimų.
Kaip apsisaugoti?
Priešingai nei kovojant su erkinio encefalito rizika, vakcinos nuo Laimo ligos nėra, tad didžiausią reikšmę turi tinkama prevencija. Vaistininkė akcentuoja, kad būnant gamtoje rekomenduojama dėvėti kuo daugiau kūną dengiančius, šviesius drabužius, o atviras odos vietas apsaugoti repelentais. Veiksmingiausi yra tie, kurių sudėtyje yra DEET ar ikaridino – šios veikliosios medžiagos padeda atbaidyti erkes. Taip pat verta nepamiršti šias priemones reaplikuoti, kaip nurodyta gamintojo.
Ji taip pat primena, kad grįžus iš lauko būtina ne tik nusirengti ir iškratyti rūbus, bet ir apžiūrėti kūną – ypač tokias vietas kaip pažastys, kirkšnys, galvos oda, pilvas, kojos ar intymi zona. Kuo greičiau pastebima ir ištraukiama erkė, tuo mažesnė tikimybė užsikrėsti.
„Atsakingas elgesys gamtoje, tinkamos apsaugos priemonės ir dėmesys pirmiesiems simptomams gali padėti išvengti rimtų sveikatos problemų. Nors Laimo liga dažnai prasideda nepastebimai, laiku sureagavus jos pasekmių galima išvengti“, – priduria vaistininkė E. Zykienė.
